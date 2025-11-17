Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ

Мать совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, которому сообщили о подозрении НАБУ и САП, за последние два года приобрела три квартиры в Киеве.

Об этом говорится в материале hromadske

О какой недвижимости идет речь?

Стелла Миндич с 2020 года владеет одной из квартир в доме на Грушевского, 9-А площадью 214 кв. м.

Еще две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее недавно - в 2023 году.





Общая площадь - почти 200 кв.м.. Минимальная рыночная цена на 2023 год - почти 600 000 долларов.

Однако, по данным СМИ, мама Миндича могла заплатить меньше.

"Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, женщина оплатила за эти две квартиры 2 967 000 гривен, или 80 690 долларов.

Квартиры Стелла Миндич покупала у застройщика ЖК — ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ". Компания принадлежит Александру Глимбовскому — тестю экс-главы ГФС Романа Насирова", — отметили авторы материала.

