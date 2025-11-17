РУС
Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ

Мать совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, которому сообщили о подозрении НАБУ и САП, за последние два года приобрела три квартиры в Киеве.

Об этом говорится в материале hromadske, передает Цензор.НЕТ.

О какой недвижимости идет речь?

Стелла Миндич с 2020 года владеет одной из квартир в доме на Грушевского, 9-А площадью 214 кв. м.

Еще две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее недавно - в 2023 году.

Общая площадь - почти 200 кв.м.. Минимальная рыночная цена на 2023 год - почти 600 000 долларов.

Однако, по данным СМИ, мама Миндича могла заплатить меньше.

"Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, женщина оплатила за эти две квартиры 2 967 000 гривен, или 80 690 долларов.

Квартиры Стелла Миндич покупала у застройщика ЖК — ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ". Компания принадлежит Александру Глимбовскому — тестю экс-главы ГФС Романа Насирова", — отметили авторы материала.

Миндичгейт

О! Тепер мені стає зрозумілим заради чого Зеленський у 2019-му йшов у президенти.
17.11.2025 14:14 Ответить
Тільки тепер? Я ще в квітні 2019 це зрозумів.
17.11.2025 14:26 Ответить
"Мама любит скорость-2".
😂😂😂
17.11.2025 14:14 Ответить
мама любит квартиры вкиеве
17.11.2025 14:24 Ответить
Мама любіт нЄдвіжімость в стАліцЄ...
17.11.2025 14:32 Ответить
потрясите родственников Дерьмака там квартир и земли наваровано.

просто никто пока не решается открыто об этом заявить
17.11.2025 14:16 Ответить
Миндич: - мама, я царь, я иду на войну. Мама: - какой ты царь, ты поц.
17.11.2025 14:17 Ответить
Програма зимової підтримки
17.11.2025 14:19 Ответить
єОселя
17.11.2025 14:21 Ответить
Ця мама мабуть теж любит скорость? Окрім жилплощі.
17.11.2025 14:24 Ответить
Між іншим, їй теж зимова тисяча гривень належиться - як всім громадянам.
17.11.2025 14:29 Ответить
Ні, зимова тисяча - це тільки для тих лохів, хто поставив собі программу від ФСБ під назвою "ДІЯ". Нормальні люди ту тисячу отримати не мають можливості.
17.11.2025 14:32 Ответить
СБУ та ДБР нічого не бачили та не чули, зате змусили банки торбити за кожну зайву тисячу переведень своїм сім'ям. Це система: всі чиновники (в т.ч. поліції, СБУ, ДБР, прокуратури, судів, депутати різних рівнів) конвертують корупційні кошти в нерухомість оформлену на родичів, це легко відстежити маючи дані з різних реєстрів. Не вміє СБУ та ДБР працювати? - в ЗСУ, навіть хоча б в ВСП, а звідти спеціалістів у спецслужби, може вони почнуть працювати. Бо таке враження, що прості цивільні краще знають, що робити, аніж представники спецслужб України.
17.11.2025 14:29 Ответить
ДИВНЕ БАЧЕННЯ У ВАС ЗАКОНОДЕВС ВА І РОЗПОВІДІЛУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ.
«

для розуміння рівня дискусії і питань від А. Радіної на сьогоднішній ТСК під головуванням Железняка.

НАБУ 15 місяців щось документує, оприлюднює деякі (!) записи (із 1000 годин), отримані під час проведення негласних заходів, де згадуються інші правоохоронні органи: без імен, без прізвищ, без псевдонімів, без посад, без конкретних фактів, без нічого.

питання А. Радіної на ТСК до ОГП, ДБР та НАЗК і реакція на їх відповіді:

- як так, що ви і досі (з минулого понеділка/вівторка) нікого із тих, про кого йшлося на записах НАБУ, не встановили / не посадили / не звільнили / не відсторонили чи хоча б не розстріляли?!

- хм, х…во працюєте, сідайте.

питань про те, чому НАБУ/САП за 15 місяців цього не встановило, що питання їх встановлення це як раз і є робота самих НАБУ/САП в межах їх досудового розслідування, які й володіють всіма відповідальними матеріалами, ні у Радіної, ні у Железняка, ні у інших, жодного.

мерзотно.»
О.Шрам
17.11.2025 14:33 Ответить
Споримо, що вона їх здає нелегально, і не платить податки ?
Тіньовий квартирний бізнес, як і решти депутатів, у яких по 25-55 квартир.
17.11.2025 14:36 Ответить
 
 