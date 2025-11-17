Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ
Мать совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича, которому сообщили о подозрении НАБУ и САП, за последние два года приобрела три квартиры в Киеве.
Об этом говорится в материале hromadske, передает Цензор.НЕТ.
О какой недвижимости идет речь?
Стелла Миндич с 2020 года владеет одной из квартир в доме на Грушевского, 9-А площадью 214 кв. м.
Еще две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее недавно - в 2023 году.
Общая площадь - почти 200 кв.м.. Минимальная рыночная цена на 2023 год - почти 600 000 долларов.
Однако, по данным СМИ, мама Миндича могла заплатить меньше.
"Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, женщина оплатила за эти две квартиры 2 967 000 гривен, или 80 690 долларов.
Квартиры Стелла Миндич покупала у застройщика ЖК — ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ". Компания принадлежит Александру Глимбовскому — тестю экс-главы ГФС Романа Насирова", — отметили авторы материала.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
просто никто пока не решается открыто об этом заявить
«
для розуміння рівня дискусії і питань від А. Радіної на сьогоднішній ТСК під головуванням Железняка.
НАБУ 15 місяців щось документує, оприлюднює деякі (!) записи (із 1000 годин), отримані під час проведення негласних заходів, де згадуються інші правоохоронні органи: без імен, без прізвищ, без псевдонімів, без посад, без конкретних фактів, без нічого.
питання А. Радіної на ТСК до ОГП, ДБР та НАЗК і реакція на їх відповіді:
- як так, що ви і досі (з минулого понеділка/вівторка) нікого із тих, про кого йшлося на записах НАБУ, не встановили / не посадили / не звільнили / не відсторонили чи хоча б не розстріляли?!
- хм, х…во працюєте, сідайте.
питань про те, чому НАБУ/САП за 15 місяців цього не встановило, що питання їх встановлення це як раз і є робота самих НАБУ/САП в межах їх досудового розслідування, які й володіють всіма відповідальними матеріалами, ні у Радіної, ні у Железняка, ні у інших, жодного.
мерзотно.»
О.Шрам
Тіньовий квартирний бізнес, як і решти депутатів, у яких по 25-55 квартир.