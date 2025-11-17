НАБУ направляло Фінмоніторингу запит щодо "одного виробника БпЛА", відповіді досі не отримали, - детектив Абакумов

НАБУ не отримало відповіді на запит від Держфінмоніторингу щодо одного з виробників БпЛА.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте не називатимемо назви, а скажемо про одного виробника БпЛА, щодо якого в січні був запит на проведення роботи Фінмоніторингом. До цього час Національне антикорупційне бюро не отримали офіційної відповіді щодо цього виробника БпЛА від Фінансового моніторингу.

Це я можу сказати як детектив, який відправляв цей запит, який очікує відповіді", - розповів він.

Що кажуть у Держфінмоніторингу?

Очільник служби Філіп Пронін зазначив, що було направлено запити на 8 країн.

"Отримали відповідь про необхідність направлення міжнародної правової допомоги. По тих країнах, які відповіли нам, ми змогли ідентифікувати компанії і відправили додаткові запити по рахунках і подальшому руху коштів", - відповів він.

Пронін зазначив, що інформацію з детальним рухом коштів передавали керівництву НАБУ.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.

