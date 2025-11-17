НАБУ направляло Фінмоніторингу запит щодо "одного виробника БпЛА", відповіді досі не отримали, - детектив Абакумов

НАБУ не отримало відповіді на запит від Держфінмоніторингу щодо одного з виробників БпЛА.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте не називатимемо назви, а скажемо про одного виробника БпЛА, щодо якого в січні був запит на проведення роботи Фінмоніторингом. До цього час Національне антикорупційне бюро не отримали офіційної відповіді щодо цього виробника БпЛА від Фінансового моніторингу.

Це я можу сказати як детектив, який відправляв цей запит, який очікує відповіді", - розповів він.

Що кажуть у Держфінмоніторингу?

Очільник служби Філіп Пронін зазначив, що було направлено запити на 8 країн.

"Отримали відповідь про необхідність направлення міжнародної правової допомоги. По тих країнах, які відповіли нам, ми змогли ідентифікувати компанії і відправили додаткові запити по рахунках і подальшому руху коштів", - відповів він.

Пронін зазначив, що інформацію з детальним рухом коштів передавали керівництву НАБУ.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.

Только одного? Там, кроме Фламиндича, и Агрохимия весь в пуху с ног до головы.
17.11.2025 14:30 Відповісти
та пишить вже прямо, бо важко вгадати про якого виробника мова.
17.11.2025 14:30 Відповісти
А що там з "виробником дронів" Розенблатом? Благополучно відпетляв навіть від підозр?
17.11.2025 14:39 Відповісти
Про КОЖНОГО виробника йде мова - від панчоха до ракет,які працюють на оборонпром, або "волонтерять"....Усі наживаються на війні. В деякі,як бачимо, на неї моляться! Щоб ще хапанути... Роботяги,звісно,отримують заробітну плату (мінімально допустиму, інше - у конвертах,премії,якщо вже директору не лізе у горло). Керівники,"дах",наглядаючи і їх "молода команда" - "працюють" з грошовими потоками,інвесторами, допомогою та ін.ін. Там такі гроші,що Міндичи просто ніщеброди. Кожен постріл,снаряд,дрон у партії - мільярди. Аудиту - практично ніякого. Бо перевіряючи теж не дурні,з дітьми,які хочуть у Відні жити,а не у Гуляй Полі. Шліть далі запити - вони посилають ....обратно.
17.11.2025 14:55 Відповісти
Просто Фінмоніторинг отримав від Алі-Баби команду "шліть їх на...уй".
Отже, абонент недоступний...
17.11.2025 15:10 Відповісти
Нема коли моніторить, треба красти гроші і придумувати нові податки.
17.11.2025 18:13 Відповісти
 
 