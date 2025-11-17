НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов
НАБУ не получило ответа на запрос от Госфинмониторинга относительно одного из производителей БПЛА.
Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте не будем называть названия, а скажем об одном производителе БПЛА, в отношении которого в январе был запрос на проведение работы Финмониторингом. До сих пор Национальное антикоррупционное бюро не получило официального ответа по этому производителю БПЛА от Финансового мониторинга.
Это я могу сказать как детектив, который отправлял этот запрос, который ожидает ответа", - рассказал он.
Что говорят в Госфинмониторинге?
Глава службы Филипп Пронин отметил, что были направлены запросы в 8 стран.
"Получили ответ о необходимости направления международной правовой помощи. По тем странам, которые ответили нам, мы смогли идентифицировать компании и отправили дополнительные запросы по счетам и дальнейшему движению средств", - ответил он.
Пронин отметил, что информацию с подробным движением средств передавали руководству НАБУ.
Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
