НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов

НАБУ не получило ответа на запрос от Госфинмониторинга относительно одного из производителей БПЛА.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем называть названия, а скажем об одном производителе БПЛА, в отношении которого в январе был запрос на проведение работы Финмониторингом. До сих пор Национальное антикоррупционное бюро не получило официального ответа по этому производителю БПЛА от Финансового мониторинга.

Это я могу сказать как детектив, который отправлял этот запрос, который ожидает ответа", - рассказал он.

Что говорят в Госфинмониторинге?

Глава службы Филипп Пронин отметил, что были направлены запросы в 8 стран.

"Получили ответ о необходимости направления международной правовой помощи. По тем странам, которые ответили нам, мы смогли идентифицировать компании и отправили дополнительные запросы по счетам и дальнейшему движению средств", - ответил он.

Пронин отметил, что информацию с подробным движением средств передавали руководству НАБУ.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.

Миндичгейт

