857 5

НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов

Миндичгейт: в НАБУ заявили, что Финмониторинг не отвечает на запрос

НАБУ не получило ответа на запрос от Госфинмониторинга относительно одного из производителей БПЛА.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем называть названия, а скажем об одном производителе БПЛА, в отношении которого в январе был запрос на проведение работы Финмониторингом. До сих пор Национальное антикоррупционное бюро не получило официального ответа по этому производителю БПЛА от Финансового мониторинга.

Это я могу сказать как детектив, который отправлял этот запрос, который ожидает ответа", - рассказал он.

Читайте также: Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях

Что говорят в Госфинмониторинге?

Глава службы Филипп Пронин отметил, что были направлены запросы в 8 стран.

"Получили ответ о необходимости направления международной правовой помощи. По тем странам, которые ответили нам, мы смогли идентифицировать компании и отправили дополнительные запросы по счетам и дальнейшему движению средств", - ответил он.

Пронин отметил, что информацию с подробным движением средств передавали руководству НАБУ.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Бюро иногда аномально долго ожидает данные от Государственной службы финансового мониторинга.

Читайте: Комитет ВР поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции

Миндичгейт

Читайте также: ГБР не отстраняло ни одного сотрудника после публикации "пленок Миндича"

Автор: 

Только одного? Там, кроме Фламиндича, и Агрохимия весь в пуху с ног до головы.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:30 Ответить
та пишить вже прямо, бо важко вгадати про якого виробника мова.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:30 Ответить
А що там з "виробником дронів" Розенблатом? Благополучно відпетляв навіть від підозр?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:39 Ответить
Про КОЖНОГО виробника йде мова - від панчоха до ракет,які працюють на оборонпром, або "волонтерять"....Усі наживаються на війні. В деякі,як бачимо, на неї моляться! Щоб ще хапанути... Роботяги,звісно,отримують заробітну плату (мінімально допустиму, інше - у конвертах,премії,якщо вже директору не лізе у горло). Керівники,"дах",наглядаючи і їх "молода команда" - "працюють" з грошовими потоками,інвесторами, допомогою та ін.ін. Там такі гроші,що Міндичи просто ніщеброди. Кожен постріл,снаряд,дрон у партії - мільярди. Аудиту - практично ніякого. Бо перевіряючи теж не дурні,з дітьми,які хочуть у Відні жити,а не у Гуляй Полі. Шліть далі запити - вони посилають ....обратно.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:55 Ответить
Просто Фінмоніторинг отримав від Алі-Баби команду "шліть їх на...уй".
Отже, абонент недоступний...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:10 Ответить
 
 