Україна переживає найглибшу політичну кризу від початку повномасштабного вторгнення, - The Economist

Великий корупційний скандал у вищих ешелонах влади переростає у найбільшу політичну кризу в Україні з часу, коли в лютому 2022 року російські війська наступали на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist на урядові джерела.

Видання припускає, що президент України Володимир Зеленський був "приголомшений" масштабом звинувачень, висунутих проти членів його найближчого оточення. І зазначається, що президент уже зробив перші кроки, щоб дистанціюватися від окремих фігурантів корупційного розслідування. 18 листопада Верховна Рада має розглянути відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Втім, найближчі дні можуть стати визначальними: за даними джерел, низка впливових осіб переконує президента відмовитися від найбільш суперечливих соратників, аби мінімізувати політичні ризики як для себе, так і для держави.

Джерела, наближені до розслідування, повідомляють, що наразі слідство не встановило рівень поінформованості вищих посадовців про корупційні схеми, які передбачали відкат у 10-15% за контракти з "Енергоатомом".

За інформацією співрозмовників, коріння цих практик може сягати ще початку 2000-х років, задовго до приходу Володимира Зеленського до влади. Частина осіб, яких нині пов’язують зі схемою, а також один із офісів, що використовувався для діяльності синдикату, мають зв’язки з колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем. Він очолював "Енергоатом" у 2000-х, а у 2022 році залишив Україну й перебуває в Росії.

Добре поінформовані джерела вважають, що президент не міг бути обізнаним про всі деталі багаторівневої схеми, особливо під час активної фази повномасштабної війни.

"Якби Зеленський знав масштаби злочинів, він би ніколи не скасував закон у липні, який обмежував незалежність НАБУ і САП", - стверджує співрозмовник, близький до антикорупційних органів.

Політичне майбутнє Зеленського

Один з представників української розвідки зазначає, що описує ситуацію як "удар, подібний до вибуху атомної бомби". Оскільки близькість його союзників до скандалу може поставити під загрозу його політичне майбутнє.

"Скандал загрожує боротьбі України проти Росії в двох напрямках. Всередині країни він ризикує посилити цинізм і спонукати більше солдатів до дезертирства коли фронт і без того вже перенапружений. За кордоном він ускладнює Україні можливість просити про допомогу, необхідну для продовження боротьби, яка оцінюється приблизно в 100 млрд доларів на рік", - йдеться в матеріалі.

Дехто на Заході може трактувати нові факти корупції не як свідчення роботи незалежних органів, а як аргумент для скорочення допомоги Україні. Уже повідомляється про занепокоєння серед кількох європейських дипломатів.

Скандал уже призвів до відставки двох міністрів. Також Уряд оголосив про проведення повного аудиту державних компаній, проте, на думку експертів, усунути корупційні проблеми без масштабного та політично болючого перезавантаження неможливо.

Видання зазначає, що керівник Офісу президента та один із найвпливовіших людей у державі Андрій Єрмак опинився під особливим тиском. І хоча його прямо не звинувачують у причетності до схем, але як організатор системи Зеленського він вразливий через масштаб скандалу. Його підлеглі стверджують, що його несправедливо "демонізують".

Простих рішень не існує

Антикорупційні органи та уряд перебувають у конфлікті щонайменше з літа, коли була спроба обмежити повноваження незалежних агентств. Тепер, після оприлюднення інформації про розслідування, деякі фігуранти можуть почати співпрацю з правоохоронцями, надаючи нові відомості. П’ятьох осіб уже заарештовано, і очікуються нові затримання.

Наступний етап слідства може тривати до року, і це означає, що швидкого вирішення кризи для президента не буде. Джерела, близькі до антикорупційних органів, повідомляють, що розслідування зосереджується на оборонному секторі - одному з найбільших у країні.

Це вже спричинило дискусії серед української політичної еліти. Одні вимагають повного оновлення уряду, інші ж вважають ситуацію шансом для Зеленського позбутися чиновників, які, за їхніми словами, "тягнуть його вниз".

"Зеленський стоїть перед днем розплати. Вибір не великий: або ампутувати ногу, або дати інфекції поширитися по всьому тілу і загинути", - каже високопоставлений чиновник.