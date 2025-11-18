Україна переживає найглибшу політичну кризу від початку повномасштабного вторгнення, - The Economist

The Economist: Зеленський приголомшений масштабом корупційних звинувачень

Великий корупційний скандал у вищих ешелонах влади переростає у найбільшу політичну кризу в Україні з часу, коли в лютому 2022 року російські війська наступали на Київ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist на урядові джерела.

Видання припускає, що президент України Володимир Зеленський був "приголомшений" масштабом звинувачень, висунутих проти членів його найближчого оточення. І зазначається, що президент уже зробив перші кроки, щоб дистанціюватися від окремих фігурантів корупційного розслідування. 18 листопада Верховна Рада має розглянути відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Втім, найближчі дні можуть стати визначальними: за даними джерел, низка впливових осіб переконує президента відмовитися від найбільш суперечливих соратників, аби мінімізувати політичні ризики як для себе, так і для держави.

Джерела, наближені до розслідування, повідомляють, що наразі слідство не встановило рівень поінформованості вищих посадовців про корупційні схеми, які передбачали відкат у 10-15% за контракти з "Енергоатомом".

За інформацією співрозмовників, коріння цих практик може сягати ще початку 2000-х років, задовго до приходу Володимира Зеленського до влади. Частина осіб, яких нині пов’язують зі схемою, а також один із офісів, що використовувався для діяльності синдикату, мають зв’язки з колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем. Він очолював "Енергоатом" у 2000-х, а у 2022 році залишив Україну й перебуває в Росії.

Добре поінформовані джерела вважають, що президент не міг бути обізнаним про всі деталі багаторівневої схеми, особливо під час активної фази повномасштабної війни.

"Якби Зеленський знав масштаби злочинів, він би ніколи не скасував закон у липні, який обмежував незалежність НАБУ і САП", - стверджує співрозмовник, близький до антикорупційних органів.

Політичне майбутнє Зеленського

Один з представників української розвідки зазначає, що описує ситуацію як "удар, подібний до вибуху атомної бомби". Оскільки близькість його союзників до скандалу може поставити під загрозу його політичне майбутнє.

"Скандал загрожує боротьбі України проти Росії в двох напрямках. Всередині країни він ризикує посилити цинізм і спонукати більше солдатів до дезертирства коли фронт і без того вже перенапружений. За кордоном він ускладнює Україні можливість просити про допомогу, необхідну для продовження боротьби, яка оцінюється приблизно в 100 млрд доларів на рік", - йдеться в матеріалі.

Дехто на Заході може трактувати нові факти корупції не як свідчення роботи незалежних органів, а як аргумент для скорочення допомоги Україні. Уже повідомляється про занепокоєння серед кількох європейських дипломатів.

Скандал уже призвів до відставки двох міністрів. Також Уряд оголосив про проведення повного аудиту державних компаній, проте, на думку експертів, усунути корупційні проблеми без масштабного та політично болючого перезавантаження неможливо.

Видання зазначає, що керівник Офісу президента та один із найвпливовіших людей у державі Андрій Єрмак опинився під особливим тиском.  І хоча його прямо не звинувачують у причетності до схем, але як організатор системи Зеленського він вразливий через масштаб скандалу. Його підлеглі стверджують, що його несправедливо "демонізують".

Простих рішень не існує

Антикорупційні органи та уряд перебувають у конфлікті щонайменше з літа, коли була спроба обмежити повноваження незалежних агентств. Тепер, після оприлюднення інформації про розслідування, деякі фігуранти можуть почати співпрацю з правоохоронцями, надаючи нові відомості. П’ятьох осіб уже заарештовано, і очікуються нові затримання.

Наступний етап слідства може тривати до року, і це означає, що швидкого вирішення кризи для президента не буде. Джерела, близькі до антикорупційних органів, повідомляють, що розслідування зосереджується на оборонному секторі - одному з найбільших у країні.

Це вже спричинило дискусії серед української політичної еліти. Одні вимагають повного оновлення уряду, інші ж вважають ситуацію шансом для Зеленського позбутися чиновників, які, за їхніми словами, "тягнуть його вниз".

"Зеленський стоїть перед днем розплати. Вибір не великий: або ампутувати ногу, або дати інфекції поширитися по всьому тілу і загинути", - каже високопоставлений чиновник.

Ось що виростає з КАКАЯ РАЗНІЦА
Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
18.11.2025 12:50 Відповісти
І цю кризу у всьому створив Зе. Але він робить вигляд, що нічого не трапилося, він тут ні до чого.
18.11.2025 12:53 Відповісти
за те, що страждають військові у часі війни - має бути розстріл!
18.11.2025 13:00 Відповісти
"за даними джерел, низка впливових осіб переконує президента відмовитися від найбільш суперечливих соратників "

це типу корупціонерка свириденко проти свого хазяїна дєрьмака ..це вона впливова коли каву на літаках носила дєрьмаку ? ))

впливовий там дєрьмак
18.11.2025 12:50 Відповісти
ми втратили націю в 2019. Тепер лише питання що можна врятувати а що ні. ФАКТ - 45% населення уже менше
18.11.2025 12:59 Відповісти
Мы ненавидим вас на всех языках одинаково.

Путин уничтожил в 21 веке самое большое количество людей, у которых русский был родным.
18.11.2025 14:32 Відповісти
Згадую своє совєтське дитинство другої половини 70-х - першої половини 80-х ,так навіть тоді як мінімум половина дітей в Києві розмовляла українською ,а більшість киян були двомовними ,розмовляли добре як російською .так і українською .та й Київ тоді виглядав більш українським ,ніж він є тепер ,хоча б вивіски на магазинах,які були переважно українською ,а не так як тепер ,англійською ,а нам розповідає теперішній агітпроп про тодішній "зрусифікований Київ" ,нехай краще подивляться на теперішній Київ ,де молодь знає англійську мову .краще ніж українську ,ось таку державу "побудували "
18.11.2025 13:19 Відповісти
Сумуєш за російською окупацією?
18.11.2025 18:41 Відповісти
Так в Києві за часів "російської окупації" більше розмовляли українською ,ніж тепер.
18.11.2025 19:50 Відповісти
У якому районі Києва ти жив?
18.11.2025 21:08 Відповісти
Лук'янівка ,вчився в школі №101
18.11.2025 21:11 Відповісти
Nick
Будучи певно на 5 років молодшим, можу посвідчити, що в 1970-х Київ був зрусифікованим на 99,%. Навіть в україномовних школах учні балакали иіж собов на кацапській. Так що не треба бла - бла,!
18.11.2025 20:07 Відповісти
Вибачаюсь, на 5 років старшим. 1965 рн.
18.11.2025 20:28 Відповісти
І цю кризу у всьому створив Зе. Але він робить вигляд, що нічого не трапилося, він тут ні до чого.
18.11.2025 12:53 Відповісти
100%. він або ідіот, який не бачить, не розуміє, не знає що відбувається. або в одній з ними банді - прикриває, помагає, сприяє. по-іншому це пояснити неможливо
18.11.2025 12:59 Відповісти
Те що зеЛайно малорос,мородер,брехло адекватним людям було відомо ще 2019 року,і що воно ідіот теж.Нажаль такі питання Українців з'являються тільки зараз,через 6 років того ******* який зеЛайно та його ригозелена шобла робив з Україною.
18.11.2025 17:37 Відповісти
який робить вигляд, що ...... і не або, а тому, що
19.11.2025 15:00 Відповісти
Kozuk. Ви відкрили дуже глибоку тему. Всі президенти України, ніколи її не створювали, а тільки крали, та розпродували те що залишалось.
А, тепер маємо корупційні структури, кумівство, та продаж всього, землі, надр. І, цей гнійник це робота всіх наших великих президентів, та наша з вами вина. Так, гречка, консерви та бабушки зробили, тепер пожинаємо те, що не мали своєї думки, та відповідальності перед державою.
18.11.2025 18:01 Відповісти
Ваша тема дуже мілка!
18.11.2025 21:14 Відповісти
Всі крали ? Будь ласка , що вкрав пан Порошенко ? Шість років ніяк не можуть знайти , але все одно крав , чого люди такі тупі .
18.11.2025 21:54 Відповісти
Ви розумієте усе буквально, як кіздити у когось з карманів. І у вашому розумінні корупція та зловживання владою це так, кіздити дріб'язок по шухлядам. Приведу прислів'я - ти відповідаєш за тих кого з собою привів.
19.11.2025 00:10 Відповісти
"приголомшений масштабом" того бабла, на яке його кинули подєльники по його ж оп-ісу? ))
18.11.2025 12:53 Відповісти
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
18.11.2025 12:55 Відповісти
за те, що страждають військові у часі війни - має бути розстріл!
18.11.2025 13:00 Відповісти
18.11.2025 12:55 Відповісти
цією кризою ми щиро "вдячні" всім "розумнякам", які в 2019 році проголосували за "какая разница"
18.11.2025 12:55 Відповісти
"Вибір не великий: або ампутувати ногу, або дати інфекції поширитися по всьому тілу і загинути"

лучше голову
18.11.2025 12:56 Відповісти
невеликий
18.11.2025 19:00 Відповісти
Зеленський СВОЮ ногу не ампутує. Буде (та уже і робить це ) петляти , дуркувати , брехати - але так і залишиться самодержцем всія печерськія пагорбів і НЕ СТАНЕ Президентом України.
19.11.2025 05:35 Відповісти
А який відсоток відкатів на Великому будівництві?
18.11.2025 13:00 Відповісти
Дякуємо зебілоїдам, ви таки зробили себе в гузно вмєстє
18.11.2025 13:00 Відповісти
Якась це «політична КРИЗА з 2019 року», коли оточення зеленського та його зелупні-агенти фсб призначені в органи державної влади, просто системно знищують разом з ******* Україну під час московської війни, корупцією на крові і житті Українців!
18.11.2025 13:01 Відповісти
18.11.2025 13:05 Відповісти
И кто же её допустил(основал)?нет токого отбеливателя чтобы такую Зелёнку как ты отмыть!Позорище!Страны!
18.11.2025 13:03 Відповісти
Яка блть криза?
просто нах садиш всіх уродів і все, що ти тянеш, лідор?
18.11.2025 13:10 Відповісти
Тоді і себе прийдеться посадити.А Вова ссикун.У нього куча свинарчуків,але у відставку не подасть.
18.11.2025 19:25 Відповісти
Ішак без дєрмака - повний нуль у всьому. До того ж майбутнє ішака, у тому числі й фізичне - теж у руках дєрмака. Ішак ніколи не позбудеться дєрмака. Це сіамські близнюки і їм вішатись треба обом.
18.11.2025 13:13 Відповісти
Гедз
Ішак-то такий віслюк ?!
18.11.2025 20:11 Відповісти
Поки при владі залишаються Єрмак і Татаров, поки на заміну звинуваченим покидькам щосили намагаються знайти таких же лояльних гівнюків, щоб продовжити мародерство - нічого не зміниться.
18.11.2025 13:24 Відповісти
От тепер Трампу самий раз і взяти зєлю за яйця ,щоб не був такий борзий ,як в лютому 2025 у Білому Домі.
18.11.2025 13:25 Відповісти
Знову ці ідіотські заголовки в закордонних змі .
Та - не Україна переживає політичну кризу , а її влада .
Україна , суспільство , навпаки - переживає емоційний підйом . Бо нарешті владі - прилетіло так як треба . За всі її гріхи . Нарешті союзники поставили її перед фактом , або - припиняй це ******** , або - давайдосвіданья .
Нарешті влада опинилася в такій ситуації , коли - не реагувати на корупцію ( як було всі 6 років до цього ) вже не вийде , і треба щось таки починати з нею робити .
У суспільства схоже вперше за 6 років з'явилася хоч якась - надія .
18.11.2025 14:49 Відповісти
Так засланий козачок в 2019 році в ролі президента бездоганно виконує роль кремля, як по нотам.
18.11.2025 14:55 Відповісти
А як може допомогти ампутація ноги при гангрені головного мозку?
Тут потрібно ампутувати іншу частину тіла!
18.11.2025 14:56 Відповісти
Так бывает когда Квартал переехал в ВР
18.11.2025 17:41 Відповісти
Найглибша криза почалась відразу після виборів 2019.
Ця криза називається - "потужний піськограй"!
18.11.2025 17:43 Відповісти
18.11.2025 17:48 Відповісти
18.11.2025 19:05 Відповісти
19.11.2025 01:15 Відповісти
Шатдаун да да
18.11.2025 17:57 Відповісти
Головний корупціонер України Зельцман був приголомшений? Дивно. Він же в "курсі"...
18.11.2025 18:26 Відповісти
Можливо це не криза, а банальна зрада, чи просто Оманські угоди, зе план перемоги?
По суті всі закони які приймаються, крадіжки розміром в десятки млрд з бюджету та оборони, а фігуранти з легкістю покидають межі країни. Співпадіння?
18.11.2025 19:06 Відповісти
Выход бывает всегда. Цена бывает дорогая очень. Этому методу много очень лет. Одним словом можно назвать---,,ВАРЯГИ,,! Чужаки---внешнее управление. Польша отличный пример из недавнего. Не все знают что Бальцерович пришёл со своей командой. В Хорватии почти так реформу проводили---почти 15 лет ушло кстати. Мы конечно просрали---по идее должен был такое срочно делать Витя бухгалтер. Но его команда просто убила страну. Весь кабмин и премьер менеджеры с ЕС, США, Канада, Австралия---с последних возможны этнические украинцы. И категорически советники с правом решения на МИД, МВД, СБУ, Минюст и подобное. В ВСУ не надо---наша армия почти лучшая в мире! Всегда желая получить большой урожай в саду, осенью на обрезку зовут издалека. Не своих и не сам тем более. Кому смешно---можно и поржать. Если тянуть далее меняя шило на мыло---кацапы додавят нас к весне. Для стёба конечно---но тоже схема старая. У нас был кандидат в премьеры в марте 14г---Саша Белый! Или в генпрокуроры! Но мы его убили.
18.11.2025 21:34 Відповісти
Не розхитуйте човна а то Путін нападе.
18.11.2025 22:11 Відповісти
Зеленський - абсолютно безпорадна людина, яка без своєї нянькі єрмака, не може ступити ні кроку.
19.11.2025 03:49 Відповісти
НЕ КРИЗУ А КРИСУ !)
19.11.2025 12:39 Відповісти
Залужного в призиденты Украины военных к власти , это единственное что спасёт Украину
19.11.2025 20:22 Відповісти
 
 