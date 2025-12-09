Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що вже настав час провести вибори в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Я вважаю, що Україна має провести вибори. Знаєте, вони використовують війну як привід, щоб не проводити вибори, але, як на мене, український народ повинен мати цей вибір", - зауважив Трамп.
Шанси Зеленського
"І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів уже давно не було. Вони говорять про демократію, але доходить до того моменту, коли це вже перестає бути демократією", - додав лідер США.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що Україна зможе провести вибори під час припинення вогню, хоч це і не відповідає Конституції країни.
- За даними ЦВК, для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов.
- ЗМІ повідомляли, що із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні.
Топ коментарі
+28 Микола Рев
показати весь коментар09.12.2025 13:40 Відповісти Посилання
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+25 Gary Grant
показати весь коментар09.12.2025 13:42 Відповісти Посилання
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