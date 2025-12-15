РУС
Уровень доверия к Зеленскому несколько вырос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к Зеленскому: результаты нового опроса

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, согласно опросу, главе государства доверяют 61% украинцев, не доверяют – 32%. Баланс доверия-недоверия составляет +29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.

Уровень доверия к Зеленскому: результаты нового опроса

Опция "трудно сказать" не зачитывалась. Ее отмечали только если сам респондент просил об этом.

В то же время показатели доверия к Зеленскому динамичны.

Среди респондентов, опрошенных в ноябре (26-30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря) – 63% (а в неделю 8-13 декабря – 65%).

Методология

Опрос проводился 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие 547 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% для показателей, близких к 25%, 3,4% - для показателей, близких к 10%, 2,5% - для показателей, близких к 5%.

Зеленский Владимир (22989) опрос (2985) КМИС (361)
Топ комментарии
+2
хто клепає ці рейтинги?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:33 Ответить
+2
"Рівень довіри до голобородька дещо зріс" - 😂 з якого переляку?
"довіряють 61%" - що ви там курите, відсипте й нам трохи. Опитувачі...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
+2
А пам'ятаєте, було шось таке ніби міндічгейт чи шо... Всі шось так бігали, обурювалися. Вже ледве згадується - переговори в тренді.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
хто клепає ці рейтинги?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:33 Ответить
Брехливі смарагдові сраколизи голобородька.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:36 Ответить
Ті хто клепає що він великий полководець.
Піар менеджери.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:44 Ответить
Якщо поверне "Чебурека" із США в Україну, виведе із РНБО і віддасть в руки НАБУ - ще пару відсотків собі добавить до рейтингу....
показать весь комментарий
15.12.2025 10:34 Ответить
"Рівень довіри до голобородька дещо зріс" - 😂 з якого переляку?
"довіряють 61%" - що ви там курите, відсипте й нам трохи. Опитувачі...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
А пам'ятаєте, було шось таке ніби міндічгейт чи шо... Всі шось так бігали, обурювалися. Вже ледве згадується - переговори в тренді.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
Почекали поки мудрий нарід забуде про скандал з Міндічем і провели опитування.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:52 Ответить
якщо це правда хоча б наполовину - то Україна не має шансів .. поголовні зебіли
показать весь комментарий
15.12.2025 10:36 Ответить
От що "міндічґейт" животворящІй робить: що більше крадеш, то більше довіряють. Баранячі голови...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:37 Ответить
"Дещо зріс" = досяг нуля.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:38 Ответить
Ну що це за дурня? Так рейтинг за такий невеликий строк міг міг би злетіти вгору, якщо б Зеля як Пригожин в Ростов на танках заїхав. Взагалі вже людей за стадо тупих макак тримають
показать весь комментарий
15.12.2025 10:38 Ответить
Або КМІС бреше, або нашим людям уже нічого не допоможе! Що ще повинно трапитись, щоб зрозуміти, що покидьок, якому місце за гратами, не має права керувати країною?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:39 Ответить
Цікаво, а хто фінансує цей інститут ?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:40 Ответить
Кончані 73% ((
показать весь комментарий
15.12.2025 10:40 Ответить
Та немає тих 73% ще з осені 2019.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:45 Ответить
Та хорош ДУРКУ гнать! Анекдоты пишите!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:42 Ответить
Виходить що Вова крутіший за Трампа
показать весь комментарий
15.12.2025 10:44 Ответить
Яка дрянь підтримує цього злодюгу , брехуна і популіста?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:44 Ответить
КМІС опустився до рівня януковичського "Рейтингу....."
показать весь комментарий
15.12.2025 10:45 Ответить
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них є-бала. (с) Лесь

є-бал - офіційна одиниця кібербезопасніка фьйодорова
показать весь комментарий
15.12.2025 10:46 Ответить
у крадія, брехуна та зрадника
показать весь комментарий
15.12.2025 10:48 Ответить
якщо КМІС,ТО БЕЗ ЗАКАЗАНОЇ БРЕХНІ ТУТ НЕ ОБХОДИТЬСЯ НІЯК
показать весь комментарий
15.12.2025 10:49 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 10:49 Ответить
Хтось знову увірував у Боневтіка після звільнення Єрмака, чи памʼять коротка після «плівок Міндіча»?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:49 Ответить
Говорят, что Зе. после посещениия Купянска, наградил себя медалью "За отвагу"!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:52 Ответить
Що кміс у своєму репертуарі ,навіть після чергового корупційного скандалу мародерства друзів президента ,хто вірить цьому так званому соціологічному опитуванні ? побільше цинізму і брехні і може справді народ повірить що країною керує "найвеличніший лідер " ,забуваючи про непідготовку до війни ,здачу Півдня і десятки тисяч невинних жертв серед мирного населення ,ну і звісно корупція , непрофесіоналізм на всіх рівнях.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:54 Ответить
Готовий поставити 1000 євро на те, що рейтинг Зеленського не більший 25%
показать весь комментарий
15.12.2025 10:56 Ответить
Я ваш вирок!
сказало воно...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:57 Ответить
Це марення ! Хоча є шанс зняти його після Запоріжжя, або Дніпра.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:58 Ответить
 
 