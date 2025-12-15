Уровень доверия к Зеленскому несколько вырос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, согласно опросу, главе государства доверяют 61% украинцев, не доверяют – 32%. Баланс доверия-недоверия составляет +29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.

Опция "трудно сказать" не зачитывалась. Ее отмечали только если сам респондент просил об этом.

В то же время показатели доверия к Зеленскому динамичны.

Среди респондентов, опрошенных в ноябре (26-30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря) – 63% (а в неделю 8-13 декабря – 65%).

Методология

Опрос проводился 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие 547 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% для показателей, близких к 25%, 3,4% - для показателей, близких к 10%, 2,5% - для показателей, близких к 5%.

