Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського майже не змінився від початку жовтня.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, згідно з опитуванням, главі держави довіряють 61% українців, не довіряють – 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні.

Опцію "важко сказати" не зачитували. Її відмічали лише якщо сам респондент просив про це.

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Водночас показники довіри до Зеленського є динамічними.

Серед респондентів, яких опитували в листопаді (26-30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у грудні (1-13 грудня) – 63% (а в тиждень 8-13 грудня – 65%).

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Методологія

Опитування проводилося 26 листопада - 13 грудня 2025 року. Всього у ньому взяли участь 547 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% для показників, близьких до 25%, 3,4% - для показників, близьких до 10%, 2,5% - для показників, близьких до 5%.

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