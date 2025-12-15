Чверть українців сподіваються на швидке завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Лише чверть населення вірить у швидке завершення війни з Росією, тоді як більшість очікує затяжного конфлікту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології 26 листопада - 13 грудня 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з його результатами, 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року (у вересні було 18%) і лише 14% очікують на завершення хоча б в першій половині 2026 року (у вересні було 15%). Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

11% українців висловилися, що війна завершиться в другій половині 2026 року (було 12%), 32% – говорять про 2027 рік і пізніше (було стільки ж).

Водночас кожен третій респондент (33%, ріст з 23% порівняно з вереснем) відповів "не знаю".

При цьому 63% українців продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про коротший період (пів року чи декілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання).

Зазначається, що соціологи опитали телефоном 547 респондентів віком від 18 років, які живуть на підконтрольній Україні території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% – для показників, близьких до 25%, 3,4% – для показників, близьких до 10%, 2,5% – для показників, близьких до 5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: 82% українців "вимагають укласти мирну угоду"