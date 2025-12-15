Четверть украинцев надеются на скорейшее завершение войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Лишь четверть населения верит в скорейшее завершение войны с Россией, тогда как большинство ожидает затяжного конфликта
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил Киевский международный институт социологии 26 ноября - 13 декабря 2025 года.
Согласно его результатам, 9% украинцев ожидают, что война закончится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и только 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть только четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.
11% украинцев высказались, что война закончится во второй половине 2026 года (было 12%), 32% говорят о 2027 году и позже (было столько же).
В то же время каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю".
При этом 63% украинцев продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года.
О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).
Отмечается, что социологи опросили по телефону 547 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне в последнее время кажется, что есть уже несколько категорий людей:
1. Зебилы - ну, то понятно (дремучая смесь начиная со зрадников і крадіїв на верху и заканчивая обманутыми и упоротыми глупцами внизу, готовыми воевать (особенно женщины, бабушки и особенно на диванах) до последнего украинца...
2. Ждуны - тут понятно...
3. Ярые патриоты на грани национализма, но типа не Зебилы (порохоботы)...
4. Те самые прагматичные ( я думаю, что именно их россияне называют - нормальными украинцами)...
Ты к какой категории себя относишь?
Люди, у яких критичне мислення заміняє віра у диво, вірять у що завгодно.
Наприклад, що з злодійкуватого наркозалежного блазня вийде гарний президент або, що Росія кудись зникне чи стане іншою.
Війна тут може закінчитись знищенням України і прапором РФ над Ужгородом і НІ ВСІ НЕ ВТЕЧУТЬ. або розпадом РФ. ВСе інші - розові мрії
Почитай статистику воєн світу і будеш здивований,що більшість воєн закінчувалося мирними домовленностями і переговорами. А повним знищенням однієї з сторін конфлікту - майже ніколи.
ВСЯ математика війни або ти або тебе. АЛЕ так захищатись в укріпленнях простіше чим серед голого поля