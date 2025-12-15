РУС
958 34

Четверть украинцев надеются на скорейшее завершение войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Лишь четверть населения верит в скорейшее завершение войны с Россией

Лишь четверть населения верит в скорейшее завершение войны с Россией, тогда как большинство ожидает затяжного конфликта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил Киевский международный институт социологии 26 ноября - 13 декабря 2025 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно его результатам, 9% украинцев ожидают, что война закончится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и только 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть только четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.

11% украинцев высказались, что война закончится во второй половине 2026 года (было 12%), 32% говорят о 2027 году и позже (было столько же).

Украинцы оценивают перспективы окончания войны

В то же время каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю".

При этом 63% украинцев продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года.

Украинцы оценивают перспективы окончания войны

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Отмечается, что социологи опросили по телефону 547 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%.

+7
Сподіваюсь, що ти на фронті, в штурмовій роті, захищаєш Україну
15.12.2025 10:08 Ответить
+6
Ждуни
15.12.2025 10:02 Ответить
+5
Здається мені, що від такої допомоги Україна скоро протягне ноги
15.12.2025 10:17 Ответить
Ждуни
15.12.2025 10:02 Ответить
Бо патріоти гинуть, от і процент покидьків та дебілів росте...
15.12.2025 10:06 Ответить
у нас немає іншого виходу, ніж захищатися, капітуляційні умови Х-уйла і ТрАмпона, це перемир'я на 2-3 роки, перед черговим нападом нас знищити, але не факт, що Європа тоді допомагатиме так, як зараз
15.12.2025 10:13 Ответить
Здається мені, що від такої допомоги Україна скоро протягне ноги
15.12.2025 10:17 Ответить
Не буде 2-3 роки. В )(уйла зараз золотий шанс захопити все що він хоче поки при владі в сша його товариш- педофіл, який не тільки допоможе захопити а і все офіційно визнає і пропихне в Європі.
15.12.2025 10:42 Ответить
Він не може і не зможе, матерільна допомога Європи України Трампону і Х-уйлу як кістка в горлі, тому і лютують, і у них не так вже і багато часу, щоб перекрити цей фактор, не лише біологічного, але й політичного, тому і лютує. Не написав займенник, хто саме лютує, мав на увазі насамперед Трампона, але ж обох стосується, і Тампона, і Х-уйла, в останньому випадку йдеться про біологічний час, у Х-уйловщині немає політичного життя і ніколи не було.
15.12.2025 10:55 Ответить
Сподіваюсь, що ти на фронті, в штурмовій роті, захищаєш Україну
15.12.2025 10:08 Ответить
Я так
15.12.2025 10:13 Ответить
Ага, я теж, а ти на диванному ?
15.12.2025 10:18 Ответить
Йди на ***
15.12.2025 10:29 Ответить
Тобі туда цікавіше піти, пряму кишку вилікуєш, геморою не буде, адекватним може станеш
15.12.2025 10:34 Ответить
А ти вже Dупу під кадирівця змастила?
15.12.2025 10:53 Ответить
Слова сподіваються і вірять мають різне значення. Всі нормальні українці сподіваються на швидке завершення війни
15.12.2025 10:07 Ответить
Розумні і прагматичні люди не живуть надіями і сподіваннями .
15.12.2025 10:16 Ответить
Значить, ти не хочеш швидкого закінчення війни, тобі це практично не вигідно
15.12.2025 10:23 Ответить
Я не хотів щоб війна починалася але 73 % вирішили за мене ...на рахунок де я то даю відповідь: з квітня 2014 року до липня 2015 проводив літні канікули в донецькій та луганській областях, а з 26 лютого 2022 в миколаївській, херсонській, донецькій ,луганській,харківській..... А ти як?
15.12.2025 10:52 Ответить
На каких условиях ты сподіваешься швидко закончить войну, чтобы тебя устроило, какой итог? Ты примешь русский зык как 2-й государственный? Ты готова людей Славянска и Краматорска отдать врагу? Ті готова, фактически перейти по руководство кремля?
Мне в последнее время кажется, что есть уже несколько категорий людей:
1. Зебилы - ну, то понятно (дремучая смесь начиная со зрадников і крадіїв на верху и заканчивая обманутыми и упоротыми глупцами внизу, готовыми воевать (особенно женщины, бабушки и особенно на диванах) до последнего украинца...
2. Ждуны - тут понятно...
3. Ярые патриоты на грани национализма, но типа не Зебилы (порохоботы)...
4. Те самые прагматичные ( я думаю, что именно их россияне называют - нормальными украинцами)...
Ты к какой категории себя относишь?
15.12.2025 10:55 Ответить
швидко народжуються тільки кішки
15.12.2025 10:15 Ответить
Ага. І все одразу стане, як раніше. 😁

Люди, у яких критичне мислення заміняє віра у диво, вірять у що завгодно.

Наприклад, що з злодійкуватого наркозалежного блазня вийде гарний президент або, що Росія кудись зникне чи стане іншою.
15.12.2025 10:16 Ответить
Сподіаваются,чи вірять,чи розраховують ? В статті крутять термінами як хотять.
15.12.2025 10:21 Ответить
Чверть з хоч якимись мізками розуміють, що через півроку-рік такої війни від цієї країни просто нічого не залишиться. А інші 73% цілодобово споживають марафон і потужнічають на своїх диванах.
15.12.2025 10:27 Ответить
Якщо в людини кинулася гангрена на пальцях ніг, то є два шляхи, або відрізати пальці і врятувати ногу і людину, або продовжити сумнівне лікування і втратити ногу,або й життя.
15.12.2025 10:29 Ответить
ти ідіот. Швидке закінчення війни ЯК? Інфантильне "я хочу" чи "та віддайте їм донбас" - це в психлікарню. РФ хоче донбас бо після цих укріплень - ГОЛЕ ПОЛЕ аж до Ужгорода.

Війна тут може закінчитись знищенням України і прапором РФ над Ужгородом і НІ ВСІ НЕ ВТЕЧУТЬ. або розпадом РФ. ВСе інші - розові мрії
15.12.2025 10:30 Ответить
Де вас таких тупих виготовляють? Є ще багато варіантів зікінчення воєн. Якщо Україну прийняти в НАТО і дати рашці 24 години щоб здриснути,війна закінчиться? А якщо СЩА поставить ультиматум рашці, якщо не вийдуть за 24 години, буде на місці кремля "ядерний пепел", війна закінчиться?
Почитай статистику воєн світу і будеш здивований,що більшість воєн закінчувалося мирними домовленностями і переговорами. А повним знищенням однієї з сторін конфлікту - майже ніколи.
15.12.2025 10:39 Ответить
Тобто всі розуміють що захищатися від данбасу до ужгороду ніхто не буде, але бекають про перемогу.
15.12.2025 10:40 Ответить
"буде" "не буде" БЛІН ви говорите ніби це футбольний матч. Прости будуть стріляти по вам і все тут і ви будете стріляти у відповідь або помрете - ОТ І ВСЕ.

ВСЯ математика війни або ти або тебе. АЛЕ так захищатись в укріпленнях простіше чим серед голого поля
15.12.2025 10:43 Ответить
ВСІ 100% хочуть швидкого завершення війни. Але 75% адекватні і розуміють що цього просто не буде. ЧХАТИ РФ хотіла на домовленості - ціль у них не змінюється знищення етносу українці як такого
15.12.2025 10:28 Ответить
Та не всі, багато хто на цій війні заробляє, або займає посади,які після війни нікому будуть не потрібні. А є ще заброньовані і диванні пенсіонери,тим то до лампочки.
15.12.2025 10:32 Ответить
те що ВИ ХОЧЕТЕ до лампочки. Рузкіе мають 25 млн мобпотенціалу і цінність життя в них 0. І вони готові умирати за ІМПЕРІЮ. І взяти донбас це не імперія а сміх. І їм треба Одеса, Київ, Харків, Дніпро. І донбас їм треба саме як ворота далі.
15.12.2025 10:34 Ответить
це мабудь ті самі дурні що досі вірять зеленому кодлу
15.12.2025 10:50 Ответить
 
 