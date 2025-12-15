Четверть украинцев надеются на скорейшее завершение войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Лишь четверть населения верит в скорейшее завершение войны с Россией, тогда как большинство ожидает затяжного конфликта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил Киевский международный институт социологии 26 ноября - 13 декабря 2025 года.

Согласно его результатам, 9% украинцев ожидают, что война закончится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и только 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть только четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.

11% украинцев высказались, что война закончится во второй половине 2026 года (было 12%), 32% говорят о 2027 году и позже (было столько же).

В то же время каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю".

При этом 63% украинцев продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Отмечается, что социологи опросили по телефону 547 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%.

