11 225 168

Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".

Об этом он сказал во время круглого стола с бизнес-лидерами, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть "реалистом" в отношении заключения мирного соглашения с РФ.

"Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? 82% украинского народа требуют соглашения", - сказал Трамп.

В то же время американский лидер не назвал источник этих данных.

Дополняется... 

Автор: 

+55
93% Американців вимагають провести кастрацію Дональда Трампа.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:38 Ответить
+48
той штучний інтелект звати робот Фьодор - вони його у кацапів позичили.

146% українців хочуть ***...ти руду курву лопатою по дурній башці !

146% - то не приписка чи помилка, бо половина українців хочуть повторіть - ще раз ***..ать руду курву

.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:42 Ответить
+42
Звідки дані, доні?
Соцдослідження не переплутав?
Може, 82% американців хочуть змінити Президента?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:37 Ответить
я не розумію що з цим сайтом не так. як може більшість користувачів хотіти знищення свого народу? чому якщо зайти на любий немодерований сайт в телеграмі любого великого міста то думки прямо протилежні? невже цензор використовується для пропаганди війни
показать весь комментарий
11.12.2025 01:12 Ответить
Да не понятно , почему же люди не хотят отдать территории без каких либо гарантий и что такое уничтожения народа ? Типа зачем воевать отдайте все агресору а то люди будут умирать ?) Хотя полякам это норм как показывает история так что тебя можно понять
показать весь комментарий
11.12.2025 03:16 Ответить
визвольна війна закінчилась в 22 році. потім почалася етнічна чистка- прямий продаж кріпаків за гроші без всякої мети. зеля так і каже що поки будуть давати гроші будем воювати. як це ще назвати? голодомор теж не називали голодомором -це було розкуркулення на благо країни. організатори в обох випадках ті самі. потім пройде 50-100 років і історики це назвуть українським холокостом коли продажна наскрізь корумпована верхня каста продавала за гроші нижчу касту. ще пару років такого і країни не буде. територія залишиться з бангладешцями та елітою на бугатті і інших суперкарах які виїдуть просто на лазурний берег або будуть нагайками ганяти вже інших кріпаків
показать весь комментарий
11.12.2025 03:23 Ответить
Никто не воююет за власть!!все воюют и терпят ежедневные бомбожки ради страны, люди воюют за свою страну и через 50 лет назовут это холокостом ?) Я думал холокост это когда детей и младенцев не говоря о взрослых евреев прямо на улице мочили и делали из них мыло
показать весь комментарий
11.12.2025 03:32 Ответить
Хоч він з Польщі, проте бачить що у нас коїться краще за тебе. В 22 році черги стояли в тцк, людей не брали в військо, казали в нас і так багато людей. В 25 році від тцк всі тікають, постійний неукомплект бригад, 200 тисяч сзч. Чи ви це не бачите? Єдине що можна протиставити плану трампа це величезні черги в тцк.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:19 Ответить
И это не поможет, если как ты говоришь были очереди и все равно ничего не помогло, то почему сейчас поможет ? Типа будет больше людей в окопах ?
показать весь комментарий
11.12.2025 07:43 Ответить
Це вже ти написав, що нічого не допомогло. А я пишу, що це допомогло стримати рашку, відкинути її з Київської, Сумської, Харківської, Херсонської областей. І навпаки коли зараз немає черг біля тцк русня невпинно просувається вперед.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:02 Ответить
а хто маріонетка х..ла? списочок всіх маріонеток покажи, щоб знали за кого не голосувати, мабуть Порошенко його очолює?
показать весь комментарий
11.12.2025 08:21 Ответить
Шашлик боневтік? Підтримувач двушки на маскву?
показать весь комментарий
11.12.2025 07:24 Ответить
Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся, фарбований, фальшивий, рудий виродок.
показать весь комментарий
11.12.2025 01:41 Ответить
Ага, і всі вони лайкають той пост))) циркачі
показать весь комментарий
11.12.2025 02:21 Ответить
Як зручно, ***** нападе на НАТО, а в США вже і законопроєкт є готовий) Ось, законопроєкт має назву H.R. 6508, також відомий як "The NATO Act"Закон про НАТО :
- Вимагає від Президента офіційно повідомити НАТО про вихід США відповідно до статті 13 Північноатлантичного договору.
- Робить висновок, що початкова мета НАТО часів Холодної війни більше не відповідає ******** інтересам національної безпеки США.
- Встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний та військовий потенціал для забезпечення власної оборони.
- Запобігає використанню коштів платників податків США для спільних бюджетів НАТО, включаючи цивільний бюджет, військовий бюджет та Програму інвестицій у безпеку.
Сенатор Майк Лі (республіканець від штату Юта) вніс до Сенату Сполучених Штатів супутній законопроект S.2174.Джерело:https://massie.house.gov/UploadedFiles/NATO_Act.pdf
показать весь комментарий
11.12.2025 02:23 Ответить
82% якось не солідно, кажи все прямо 100% Українців за капітуляцію заради премії дарвіна для Трампа чи що там він має отримати за цей "мирную сделку"
показать весь комментарий
11.12.2025 02:36 Ответить
Це не "Дарвін" - це "Шнобель".
"Дарвін" буде тим ста відсотками.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:35 Ответить
82% американцев считают трампа идиотом и требуют импичмента!
показать весь комментарий
11.12.2025 02:54 Ответить
Если все кто на фронте хотят закончить войну и подписать этот план , зачем они воюют и просто не уйдут домой ? Не логично как то
показать весь комментарий
11.12.2025 03:26 Ответить
ви хочете, щоб у магівського імбецила була присутня логіка, нелогічно
показать весь комментарий
11.12.2025 05:56 Ответить
Зачем ты пишешь вранье ? Где официальные данные ? Типа генпрокурор сказал у нас 255к дел про сзч ? Это и есть официальные данные, ты явный бот который пишет ложь
показать весь комментарий
11.12.2025 07:46 Ответить
Це ти подоляцький бот. У вас на телемарафоні та у промовах зелі кількість сзч постійно знижується. Сотні військових які дають інтерв'ю чи пишуть блоги кажуть що критично не вистачає людей у війську і наскільки недоукомплектовані бригади. Військовий омбудсмен Решетилова писала, що більшість сзч відбувається на бзвп, в самому початку служби. Якщо кількість сзч така мала, чому на днях взагалі засекретили будь які дані з цього приводу?
показать весь комментарий
11.12.2025 07:55 Ответить
Почему засекретили ? Чтоб такие как ты не манипулировал и не искажал данные, я знаю что много сзч, но утверждать как ты что по официальным данным 200к сзч это явно ложь
показать весь комментарий
11.12.2025 08:03 Ответить
https://censor.net/ua/blogs/3583783/szch-problema-nomer-odin-arm-v-yiskoviyi-lutsenko

Скажи в лице цьому воїну, що він маніпулятор та брехун.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:08 Ответить
Я читал эту статью
показать весь комментарий
11.12.2025 08:19 Ответить
Якщо ця стаття брехня та маніпуляція, чому цензор її публікує або не видаляє. Про таке на телемарафоні не скажуть, правда?
показать весь комментарий
11.12.2025 08:27 Ответить
Вже не тільки мене образив, ще й на сайт цензор.нет наїхав. В будь-якому разі краще цензор ніж телемарафон.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:41 Ответить
По кількості сзч судять виходячи з кількості відкритих кримінальних справ про сзч, а їх багато за 200 тис. І 20 тис сзч у жовтні це для тебе новина?
показать весь комментарий
11.12.2025 08:22 Ответить
У меня знакомый 6 раз был в сзч и я думаю таких много
показать весь комментарий
11.12.2025 08:26 Ответить
шопопало
показать весь комментарий
11.12.2025 07:49 Ответить
мета глобалістів що копняками підганяють хрипатого воювати очевидна- дати путіну захопити якнайбільше території україни і перекласти відповідальність за відновлення країни на рашку. так вони вбивають двох зайців-послаблення рашки за рахунок війни і послаблення за рахунок відновлення після війни. плюс знищення корінного населення та заміна його на приїзджих бангладешців на вцілілій території україни. факточно це геноцид який можна порівняти з голодомором. тоді це називалось розкуркулення.
показать весь комментарий
11.12.2025 04:07 Ответить
Це ти в резервації таке почув, або фсб таку методичку надіслало. Сиди вже посіпака ху...ла, може трампонутий зарахує твій висір
показать весь комментарий
11.12.2025 04:21 Ответить
Слухай, русскій, помилки в тексті тебе продали.
показать весь комментарий
11.12.2025 06:01 Ответить
А ти мабуть з ноля глаголиш?
показать весь комментарий
11.12.2025 06:43 Ответить
гнида скрепна! ти ****, хоч раз чув звук "шахеда", що пікірує на будинок?
показать весь комментарий
11.12.2025 06:44 Ответить
Юродивий? Контужений?
показать весь комментарий
11.12.2025 06:44 Ответить
а ти гандон, що зробив щоб захистити Украхну?
показать весь комментарий
11.12.2025 08:30 Ответить
Никто не против конца войны, нужен справедливый мир, тебе все равно ты убежал, а нам тут жить!ну почему то рашка готова посылать своих сыновей ради этих шахт,а Украина почему то не готова
показать весь комментарий
11.12.2025 03:21 Ответить
Тварь і є тварь
показать весь комментарий
11.12.2025 04:22 Ответить
Українцi вимагають укласти мирну угоду бо з такою ******* помiччю "партнерiв" не те що вiдвоювать втрачене, а й навiть захистити те що залишилося неможливо.
показать весь комментарий
11.12.2025 05:09 Ответить
Просто з оманським пасажиром в нас ні одного шансу із тисячі не просто виграту цю війну- вижити немає тому і 93%, якщо б в Україні булаб людська влада було б навпаки- 93% було б проти, навіть якщо ми завтра змінемо керівництво на ідеальне яке буде дбати про цей нарід у нас шанси мабуть 50 на 50 в той час коли восени 2022 були 80 на 20, занатто багато було втрачено кращих синів України і занатто багато здано інтересів країни так званою українською владою. Але чи один Оманський винен що вистроїв по суті тоталітарно-корупційну систему в країні, тисячі готові брати під козирьок його антикоституційні і антинародні закони і вказівки починаючі від депутатів і суддів і закінчуючі так званими командирами- мясниками , тому не тільки президентів потрібно міняти а політичну систему яка повинна стати дійсно прозорою і демократичною тому що цього народу просто не буде незважаючі що вже заплачено велику ціну за свободу і політичну і економічну. Тому війну під керівництвом цієї влади потрібно закінчувати вона повинен піти у відставку негайно ще вчора а замість неї підписувати ці угоди повинні ті хто пройшов цю війну в окопах рядовими штурмовикам які знають ціну війни і що потрібно робити що не зраджувати українськіх захисників і вцілому народ.
показать весь комментарий
11.12.2025 05:13 Ответить
Для людини, яка не спроможна дочитати текст до кінця і здатна сприймати новини лише через мультики, не дивно переплутати вислови "..% людей хочуть миру" з "..% людей хочуть мирну угоду".
показать весь комментарий
11.12.2025 06:08 Ответить
Чмо руде! 95% Українців зажадають послати тебе, трамписько на*уй, а ще 5% потриматись за твій кадик!
показать весь комментарий
11.12.2025 06:41 Ответить
От тільки як заходить мова про вдосконалення Резерв+ там одразу набирається багато коментарів в стилі «хочуть мене наї..ати і забрати у військо».
показать весь комментарий
11.12.2025 08:16 Ответить
Трампон навть не знає, шо воно таке!!! Тут на*обують всіх й одразу!
Трампон продавлює своє, англо-сакси в шоколаді, бо гіпотетично вирішили для себе питання війн в Україні, Україна, за їх сценарієм, визнє цей зрадницький план, й на поступки раші, хоче Народ України повстане проти цього, а піся року-два накопичення сил, раша скже, - а ми пожартували, і все по-новому як в лютому 2022 року!
Ось чим закінченться цей "мирний" план для України.
Не говорячи вже про репараці, яку примусять згодом Україну сплачувати раші як країну-капітулянта!
показать весь комментарий
11.12.2025 08:29 Ответить
Ще одна безглузда та брехлива заява.
показать весь комментарий
11.12.2025 06:49 Ответить
Завербована, руда паскуда!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 07:23 Ответить
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
показать весь комментарий
11.12.2025 07:55 Ответить
Старий маразматик
показать весь комментарий
11.12.2025 08:10 Ответить
Трамп міг би примусити кремлівського упиря закінчити війну:
нові санкції, далекобійна зброя та прийняття України в НАТО.
Але він цього не хоче.
Він хоче, щоб хтось інший підписав капітуляцію, якщо не хоче Зеленський,
і щоб родини Трампа та Віткоффа нарешті заробили кілька мільярдів, попередньо знявши санкції з рф !!
показать весь комментарий
11.12.2025 08:11 Ответить
🙃 О геніальний, о сонцеподобний,
Рудий ПЕНДОС безподобний🧐
показать весь комментарий
11.12.2025 08:29 Ответить
"Водночас американський лідер не назвав джерело цих даних"...
Так його "джерело" усім відоме - ШИЗОФРЕНІЯ!
показать весь комментарий
11.12.2025 08:39 Ответить
82% українців вважають трампа ІДІОТОМ!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 08:45 Ответить
іди на куй... пєтух зі Спась кої башти..Ти рахував чи хкуйло???
показать весь комментарий
11.12.2025 08:53 Ответить
Трамп завжди каже лише те, що допоможе йому просувати його бачення. Думаю, цього він навчився від Путіна.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:54 Ответить
Ну хоч хто-небудь скаже йому що він ІДІОТ?!
показать весь комментарий
11.12.2025 08:57 Ответить
Такой соц.опрос принес Балаболу Krasnoff(у) сам агент Витьков,после того как покушал у плешивого уродца пописюнчиков и даже получил в "подарок" лично для Козыря-целый чебурек завёрнутый в газету "правда".😂
показать весь комментарий
11.12.2025 09:14 Ответить
То приїдь з Німеччини і повоюй.
показать весь комментарий
11.12.2025 09:16 Ответить
Так воно десь і є, якщо відкинути пропаганду і офіцерів, що втекли чи блатні-заброньовані і т.д.. Якщо є можливість укласти мир, то треба укладати. Всі бачать, що влада не збирається проводити справедливу мобілізацію - хапає хворих замість мобілізувати офіцерів, силовиків, молодих відставників, охоронців - хто давав присягу, що в тилу сидять ремби, а на фронт тягнуть косих, що корупція розростається, що грабують як в останній день, що люструвати суддів і прокурорів ніхто не збирається, і т.д. і що воювати добровольців майже не залишилось. І що робити? Офіцери-втікачі скажуть всіх перестріляти, але це погана ідея, їм би краще застрелитись самим.
показать весь комментарий
11.12.2025 09:21 Ответить
82% українців за вивід руснявих війск з українських терітрій ,за репарації , за прийнятя України до НАТО та ЄС ...та шоб трампу втюхали імпічмент ,і шоб його закинули за грати , як під* філа ...
показать весь комментарий
11.12.2025 09:21 Ответить
