Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".
Об этом он сказал во время круглого стола с бизнес-лидерами, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть "реалистом" в отношении заключения мирного соглашения с РФ.
"Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? 82% украинского народа требуют соглашения", - сказал Трамп.
В то же время американский лидер не назвал источник этих данных.
Дополняется...
Малець Тарас
10.12.2025 23:38
Алекс Мышкевич
10.12.2025 23:42
Oleksii Magas
10.12.2025 23:37
- Вимагає від Президента офіційно повідомити НАТО про вихід США відповідно до статті 13 Північноатлантичного договору.
- Робить висновок, що початкова мета НАТО часів Холодної війни більше не відповідає ******** інтересам національної безпеки США.
- Встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний та військовий потенціал для забезпечення власної оборони.
- Запобігає використанню коштів платників податків США для спільних бюджетів НАТО, включаючи цивільний бюджет, військовий бюджет та Програму інвестицій у безпеку.
Сенатор Майк Лі (республіканець від штату Юта) вніс до Сенату Сполучених Штатів супутній законопроект S.2174.Джерело:https://massie.house.gov/UploadedFiles/NATO_Act.pdf
"Дарвін" буде тим ста відсотками.
Скажи в лице цьому воїну, що він маніпулятор та брехун.
Трампон продавлює своє, англо-сакси в шоколаді, бо гіпотетично вирішили для себе питання війн в Україні, Україна, за їх сценарієм, визнє цей зрадницький план, й на поступки раші, хоче Народ України повстане проти цього, а піся року-два накопичення сил, раша скже, - а ми пожартували, і все по-новому як в лютому 2022 року!
Ось чим закінченться цей "мирний" план для України.
Не говорячи вже про репараці, яку примусять згодом Україну сплачувати раші як країну-капітулянта!
нові санкції, далекобійна зброя та прийняття України в НАТО.
Але він цього не хоче.
Він хоче, щоб хтось інший підписав капітуляцію, якщо не хоче Зеленський,
і щоб родини Трампа та Віткоффа нарешті заробили кілька мільярдів, попередньо знявши санкції з рф !!
Рудий ПЕНДОС безподобний🧐
Так його "джерело" усім відоме - ШИЗОФРЕНІЯ!