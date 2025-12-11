Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".

Об этом он сказал во время круглого стола с бизнес-лидерами, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть "реалистом" в отношении заключения мирного соглашения с РФ.

"Зеленский должен быть реалистом. Мне интересно, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? 82% украинского народа требуют соглашения", - сказал Трамп.

В то же время американский лидер не назвал источник этих данных.

