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Трамп: 82% українців "вимагають укласти мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито 82% українців "вимагають укласти мирну угоду".

Про це він сказав під час круглого столу з бізнес-лідерами, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мирну угоду 

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має бути "реалістом" щодо укладення мирної угоди з РФ.

"Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", - сказав Трамп.

Водночас американський лідер не назвав джерело цих даних.

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Про вибори 

Крім цього, Трамп знову заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

"Це не кидає тінь ні на кого, але у них там величезна проблема з корупцією. І люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?" - сказав президент США.

Він додав, що настав час для врегулювання війни, і вважає, що це можливо. Втім вкотре повторив, що "для танго потрібні двоє".

Що передувало?

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Автор: 

вибори (6790) Зеленський Володимир (28152) угода (774) Трамп Дональд (9004)
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Топ коментарі
+67
93% Американців вимагають провести кастрацію Дональда Трампа.
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10.12.2025 23:38 Відповісти
+63
той штучний інтелект звати робот Фьодор - вони його у кацапів позичили.

146% українців хочуть ***...ти руду курву лопатою по дурній башці !

146% - то не приписка чи помилка, бо половина українців хочуть повторіть - ще раз ***..ать руду курву

.
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10.12.2025 23:42 Відповісти
+52
Звідки дані, доні?
Соцдослідження не переплутав?
Може, 82% американців хочуть змінити Президента?
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10.12.2025 23:37 Відповісти

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