Трамп: 82% українців "вимагають укласти мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито 82% українців "вимагають укласти мирну угоду".

Про це він сказав під час круглого столу з бізнес-лідерами, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про мирну угоду

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має бути "реалістом" щодо укладення мирної угоди з РФ.

"Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", - сказав Трамп.

Водночас американський лідер не назвав джерело цих даних.

Читайте також: Україна надіслала США переглянутий мирний план, - Bloomberg

Про вибори

Крім цього, Трамп знову заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

"Це не кидає тінь ні на кого, але у них там величезна проблема з корупцією. І люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?" - сказав президент США.

Він додав, що настав час для врегулювання війни, і вважає, що це можливо. Втім вкотре повторив, що "для танго потрібні двоє".

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести вибори президента.

Зеленський заявив про готовність до виборів протягом 60-90 днів, якщо США забезпечать безпеку.

Дивіться також: Очікую від Верховної Ради бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО