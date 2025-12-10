Трамп: 82% українців "вимагають укласти мирну угоду"
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито 82% українців "вимагають укласти мирну угоду".
Про це він сказав під час круглого столу з бізнес-лідерами, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Про мирну угоду
Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має бути "реалістом" щодо укладення мирної угоди з РФ.
"Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", - сказав Трамп.
Водночас американський лідер не назвав джерело цих даних.
Про вибори
Крім цього, Трамп знову заявив про необхідність проведення виборів в Україні.
"Це не кидає тінь ні на кого, але у них там величезна проблема з корупцією. І люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?" - сказав президент США.
Він додав, що настав час для врегулювання війни, і вважає, що це можливо. Втім вкотре повторив, що "для танго потрібні двоє".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести вибори президента.
- Зеленський заявив про готовність до виборів протягом 60-90 днів, якщо США забезпечать безпеку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
146% українців хочуть ***...ти руду курву лопатою по дурній башці !
146% - то не приписка чи помилка, бо половина українців хочуть повторіть - ще раз ***..ать руду курву
.
Соцдослідження не переплутав?
Може, 82% американців хочуть змінити Президента?