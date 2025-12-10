Україна надіслала США переглянутий мирний план, - Bloomberg

Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Документ надіслано США

За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.

"Тижні переговорів призвели до документа, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих моментів, зокрема щодо території та гарантій безпеки, продовжують гальмувати угоду", - пише Bloomberg.

Про те, що Україна 10 грудня передала американській стороні свою відповідь щодо мирного плану повідомляє і журналіст Axios Барак Равід.

"Україна в середу надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомили мені українські та американські посадовці",- написав він у соцмережі Х.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.

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