Україна надіслала США переглянутий мирний план, - Bloomberg
Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
Документ надіслано США
За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.
"Тижні переговорів призвели до документа, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих моментів, зокрема щодо території та гарантій безпеки, продовжують гальмувати угоду", - пише Bloomberg.
Про те, що Україна 10 грудня передала американській стороні свою відповідь щодо мирного плану повідомляє і журналіст Axios Барак Равід.
"Україна в середу надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомили мені українські та американські посадовці",- написав він у соцмережі Х.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.
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МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.
61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.