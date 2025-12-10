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Новини Мирний план США
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Україна надіслала США переглянутий мирний план, - Bloomberg

США, Україна

Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план після того, як президент CША Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Документ надіслано США 

За даними агентства, документ був надісланий, коли Трамп проводив розмову з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцом.

"Тижні переговорів призвели до документа, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих моментів, зокрема щодо території та гарантій безпеки, продовжують гальмувати угоду", - пише Bloomberg.

Про те, що Україна 10 грудня передала американській стороні свою відповідь щодо мирного плану повідомляє і журналіст Axios Барак Равід.

"Україна в середу надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомили мені українські та американські посадовці",- написав він у соцмережі Х.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану 10 грудня.

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Автор: 

угода (774) США (26823) територіальна цілісність (325) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+5
плять, завтра чекти від "трамбона" такої куйні,котрої він ще ніколи не виголошував...
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10.12.2025 22:41 Відповісти
+4
Москва і Київ, просто водять старого за ніс. І це буде ще довго продовжуватись
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10.12.2025 22:46 Відповісти
+3
Демократи виграють гонку мера Маямі вперше за майже 30

МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.

61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.
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10.12.2025 22:49 Відповісти

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