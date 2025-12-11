РУС
Новости Мирный план США
Украина направила США пересмотренный мирный план, - Bloomberg

США, Украина

Украина направила в Вашингтон пересмотренный мирный план после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Документ отправлен в США 

По данным агентства, документ был отправлен, когда Трамп проводил разговор с премьер-министром Киром Стармером, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Фридрихом Мерцем.

"Недели переговоров привели к документу, который является более приемлемым для Киева, но несколько спорных моментов, в частности относительно территории и гарантий безопасности, продолжают тормозить соглашение", - пишет Bloomberg.

О том, что Украина 10 декабря передала американской стороне свой ответ по мирному плану, сообщает и журналист Axios Барак Равид.

"Украина в среду предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщили мне украинские и американские чиновники", - написал он в соцсети Х.

Читайте также: Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана 10 декабря.

Читайте также: Финализируем работу над документом из 20 пунктов, который может определить параметры окончания войны, - Зеленский

Автор: 

плять, завтра чекти від "трамбона" такої куйні,котрої він ще ніколи не виголошував...
10.12.2025 22:41 Ответить
Москва і Київ, просто водять старого за ніс. І це буде ще довго продовжуватись
10.12.2025 22:46 Ответить
Демократи виграють гонку мера Маямі вперше за майже 30

МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.

61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.
10.12.2025 22:49 Ответить
Два дні тому, результати-ти опитування Йєльського універу
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55
-
показать весь комментарий
10.12.2025 23:17 Ответить
Три головні питання для опитаних у віці до 34 років були вартість життя, демократія та корупція.

Молодші виборці також частіше мали антисемітські погляди, ніж старші виборці, показало опитування.

Опитування Єльської молоді проводилося з 29 жовтня по 11 листопада і відібрало 3426 зареєстрованих виборців, у тому числі 1706 виборців віком від 18 до 34 років. Опитування було проведено англійською мовою і мало похибку 1,7 відсоткового пункту для повної вибірки та 2,4 відсоткового пункту для молодіжної вибірки.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:22 Ответить
це все дуже добре але саме чомусь при демократах починалися всі війни на постсовку. може вони справді рептилоїди з планети нібіру
показать весь комментарий
10.12.2025 23:33 Ответить
Досить пустої балаканини, США та НАТО відмовили Україні в гарантіях безпеки!
Тому, Україна має відновити те, що втратила у національній безпеці та гарантіях.
Thus, Ukraine must:
Denounce the signed Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and formalize this by a law of the Verkhovna Rada.
Adopt in the Verkhovna Rada a Memorandum on the restoration of the country's nuclear status.
MEMORANDUM of the Verkhovna Rada of Ukraine
on the Restoration of Full Guarantees of National Security and the International-Legal Status of Ukraine
Preamble
Proceeding from the inalienable right of the Ukrainian people to defend their sovereignty, territorial integrity, and freedom,
taking into account the systematic violation of the international-legal security guarantees provided to Ukraine,
considering the absence of effective mechanisms for enforcing the obligations given to Ukraine in connection with its accession to international security treaties,
the Verkhovna Rada of Ukraine proclaims this Memorandum as the political position of the state amid the transformation of global and regional security.
I. General Principles
Ukraine is a sovereign and independent state that has the full right to determine its own policy in the field of defense and national security.
Ukraine's decisions regarding participation in or withdrawal from international treaties are based on the principle of protecting the life, freedom, and rights of Ukrainian citizens.
All international agreements that fail to provide real security guarantees cannot be considered sufficient grounds for limiting the state's defense capabilities.
II. Reasons for Revising Ukraine's International-Legal Status
Repeated acts of aggression against Ukraine have demonstrated the ineffectiveness of the guarantees provided under previous international agreements.
The collective security system, which was expected to ensure the protection of Ukraine, failed to prevent war, thereby calling its effectiveness into question.
The conditions under which Ukraine assumed previous obligations have changed significantly, which, in accordance with international law, grants the state the right to review its position.
III. Declaration on the Restoration of a Full-Fledged Status in the Sphere of National Security
The Verkhovna Rada of Ukraine declares the state's intention to restore the full spectrum of sovereign rights in the field of national defense that had been restricted as a result of previous international agreements.
IV. Principles of Ukraine's New Security Policy
The sovereign right to self-defense.
Transparency and predictability of Ukraine's foreign and defense policy.
Ensuring peace through nuclear deterrence as a safeguard against major wars, diplomacy, and the development of defense capabilities.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:12 Ответить
Треба було б якусь статуетку ще покласти до того плану, сказати що це теж "українскька премія миру", воно падке на блистюче, може подобрів би. І щотижня йому якусь премію давати. Бо здається ***** передає йому медальки Брєжнєва і той його слухає і на його стороні.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:15 Ответить
Салупу йому передати нехай почепить на комірець
показать весь комментарий
11.12.2025 00:09 Ответить
А коли ж українці щось взнають про "мирний план"?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:21 Ответить
Мене теж дивує. Українці ще в очі не бачили ''мирного плану'' а Тромб вже розказує що 82% українців вимагають його підписати. Як так і хто тут бреше?
показать весь комментарий
11.12.2025 00:12 Ответить
Больше похоже на затягивание времени. Не понятно для чего? Ну ещё месяц или два потянут. Что измениться? Его переубеждать нужно, а не тупо лямку тянуть. А чтобы переубедит должны быть какие-то веские причины, ну или карты по логике Трампа. Какой-то перелом на фронте или в действиях европейцев. Какое-то радикальное изменение ситуации или принятые решения. Чего-то подобного на горизонте не маячит. Вот сейчас бы как раз рейд по Курской области совершить или что-то типа операции паутина именно под эти переговоры. Печально все это. Больше похоже на оттягивание неизбежного.
показать весь комментарий
11.12.2025 02:03 Ответить
А що не зрозуміло? Тягнуть час, поки Трампу це все не набридне і він не пошле всіх на ***, бо війна в Україні вигідна пуйлу, хрипатій владі, керівництву європи. У кожного тут є свої інтереси.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:26 Ответить
У тромба немає часу на його розгляд .. У нього то гольф ,то бесіда з гарними хлопаками накшталт ***** ,орбана і т.і.. То деменція та манія величі )
показать весь комментарий
11.12.2025 08:58 Ответить
 
 