Финализируем работу над документом из 20 пунктов, который может определить параметры окончания войны, - Зеленский

Зеленський

Украина завершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры прекращения войны РФ против Украины. В ближайшее время его передадут США.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Документ передадут США

По словам Зеленского, фактически 24/7 продолжается общение со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны.

"Все должно быть надежно и достойно для Украины", - отметил глава государства.

Он сообщил, что сегодня, 10 декабря, состоится разговор с американской стороной по поводу документа, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

"Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе", - рассказал Зеленский.

Встреча "Коалиции желающих"

Кроме этого, президент сообщил, что 11 декабря запланирована встреча в формате "Коалиции желающих".

"Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может принести новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что миру нет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно удержит Россию от третьего вторжения", - подытожил президент.

