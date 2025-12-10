Финализируем работу над документом из 20 пунктов, который может определить параметры окончания войны, - Зеленский
Украина завершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры прекращения войны РФ против Украины. В ближайшее время его передадут США.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Документ передадут США
По словам Зеленского, фактически 24/7 продолжается общение со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны.
"Все должно быть надежно и достойно для Украины", - отметил глава государства.
Он сообщил, что сегодня, 10 декабря, состоится разговор с американской стороной по поводу документа, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.
"Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе", - рассказал Зеленский.
Встреча "Коалиции желающих"
Кроме этого, президент сообщил, что 11 декабря запланирована встреча в формате "Коалиции желающих".
"Очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии. Неделя может принести новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что миру нет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно удержит Россию от третьего вторжения", - подытожил президент.
Возможно поэтому Лидор не замечал и не верил ,что Рашка нападет и готовился к шашлыкам. Ну не дыбил, бл?
Ze с таким низким интеллектом и в армию США на рядового не призвали. А в какой военной должности у нас Верховный главнокомандующий - солдат, офицер или клоун)? Печальная трагедия...
якби зебіл створив ядерну зброю, це була би хоч якась гарантія, що не буде продовження війни, саме тому русня і вимагає без'ядерний статус України.
так, реактори для виробництва плутонію-239 у нас є, імплозивна схема проста і легко моделюється, PUREX - публічний техпроцес.
>без допомоги зі інших стран?
на якому етапі вона може бути потрібна?
>так створи сам, покажи, де вона твоя є
якби мав владу над енергоатомом та мінстратегпромом, вже давно би займався ядерною програмою.
якщо лячно, можна створити (таємно) хімічну зброю у вигляді VX, тоді русня буде тихенько сидіти.
Можете заготовити для цього ще один цвях у сортирі ОП поряд з потужними платформами, самітами та безпековими договорами, що ЗЄ створював раніше.
Тож, головзебіла можна лише привітати з такою "дипломатією".