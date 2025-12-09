Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана уже завтра, 10 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление прозвучало от главы государства во время пресс-конференции с журналистами.
Отвечая на вопрос о том, удалось ли сегодня передать документ, Зеленский отметил: "Нет, сейчас работают наши советники на уровне NSA. Работа продолжается сегодня и продолжится завтра. Я думаю, что завтра мы сможем передать план".
Три документа для завершения войны
Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.
Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.
Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
США не нададуть гарантії безпеки, щоб пройшли вибори.
коли мобілізуєшся? трмап за нас воювати не буде.
1. Будівництво центрифуг для збагачення урану до 1.8-2.5%
2. Виробництво ТВЕЛів для РБМК(ЧАЕС)
3. Ремонт і запуск реакторів РБМК(ЧАЕС)
4. Переробка відпрацьованих ТВЕЛів для відокремлення збройного плутонію-239(PUREX)
5. Створення ядерної зброї імплозивного типу.
А він не хоче так щоб його таким бачили. Тому не буде підписів зі сторони кацапстану.
Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.
Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення.
Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Садамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році?
І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28.
саме так, тоді хохли у ВР проголосували за майбутній геноцид українців та знищення України.
Це що тристоронній договір?? Чи сша воювали з росією і тепер пишуть перемир'я ?
Де логіка блт у цих лихварів ??
майже сьомий рік нам ганяють відосики по безкінечному колу!
а, саме страшне, що ми заручники у жидоклану і повній безвиході!!!
пінчук, ахметов, коломойський не дадуть збрехати!!!
тільки, я тут, а ти де?
Український вихід з ДНЯЗ запустить лавину ядерних програм у світі!
Це те, чого Захід боїться найбільше.
1. Чи правда, що Захід "боїться за себе більше, ніж за Україну"?Так.І це не зрада це реальна політика (realpolitik).Будь-яка країна, навіть союзник, ставить на перше місце: власну безпеку,власну внутрішню стабільність,власні інтереси, тобто вище будь-яких міжнародних ідеалів.
2. Захід боїться лавини ядерних програм більше, ніж поразки України? Саме так! І причина проста:Якщо Україна стане ядерною це змінить глобальний порядок.А глобальний порядок це: гроші,великі гроші ,вся світова торгівля,фінансові ринки,безпека союзників США,вплив Америки на Близький Схід, Європу та Азію,контроль над нестабільними регіонами.
3.Якщо Україна впаде це трагедія? Так але локальна, хоч і велика. Тому з політики яка йде від США ми це бачимо на власні очі, вони готові пожертвувати Україною, це буде пілюля з отрутою але туди можуть додати ароматизатор меду чи полуниці, але це кінець.Тому, що США бояться першого,та другого набагато більше,ніж третього з ліквідацією України! Це факт! Думайте!