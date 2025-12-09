Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана уже завтра, 10 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление прозвучало от главы государства во время пресс-конференции с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли сегодня передать документ, Зеленский отметил: "Нет, сейчас работают наши советники на уровне NSA. Работа продолжается сегодня и продолжится завтра. Я думаю, что завтра мы сможем передать план".

Три документа для завершения войны

Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

