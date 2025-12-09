РУС
1 867 34

Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Зеленский о мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает передачи США доработанного в Лондоне советниками по безопасности мирного плана уже завтра, 10 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление прозвучало от главы государства во время пресс-конференции с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли сегодня передать документ, Зеленский отметил: "Нет, сейчас работают наши советники на уровне NSA. Работа продолжается сегодня и продолжится завтра. Я думаю, что завтра мы сможем передать план".

Три документа для завершения войны

Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

+5
Попереду безсонна ніч 24/7 - та там йому і Опі молоко за шкоду потрібно давати а не паперові прямокутники, схожі на бакси або інший білий порошок!
09.12.2025 21:46
+4
https://www.facebook.com/andriy.magera Andriy Magera

Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.

Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення.

Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Садамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році?

І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28.
09.12.2025 21:43
+3
Кацапи не підпишуть ніякий мирний план від Зе.

США не нададуть гарантії безпеки, щоб пройшли вибори.
09.12.2025 21:32
Кацапи не підпишуть ніякий мирний план від Зе.

США не нададуть гарантії безпеки, щоб пройшли вибори.
09.12.2025 21:32
Трамп вже готує кабінет - підтягує своїх однодумців - папарацці - шоб порвати бумагу - із звірячим виразом пики - все на винос - все на публіку
09.12.2025 21:35
що тобі той трамп? хай хоч зжере той папірець в прямому ефірі.

коли мобілізуєшся? трмап за нас воювати не буде.
09.12.2025 21:46
мобілізація до сраки, просто для виживання необхідно створити ядерну зброю, див. мій ядерний план миру
09.12.2025 21:50
ага, точно. ти спочатку міну виточи, яка в міномет залазить. я ж вже писав тобі.
09.12.2025 21:50
хохліна, скільки рублів ти отримуєш за комент проти української ядерної зброї? чи ти настільки обмежене й тупе, що підтримуєш власне винищення?
09.12.2025 21:53
ти, уїбень, візьми й зроби ядерну боєголовку.
09.12.2025 21:56
зробимо, а тебе, хохліну, посадимо по статті 111, за пропаганду і публічну підтримку російської вимоги про без'ядерний статус України.
09.12.2025 21:58
роби, а не звизди.
09.12.2025 22:00
США нададуть гарантії безпеки рівно до того часу, пока Бубочка не підпише мирну капітуляцію. Зелька шось таке відчуває, що його нахлобучівають, но він реально не знає, що робити, окрім гратися в ці наперстки.
09.12.2025 21:38
Український ядерний план миру:
1. Будівництво центрифуг для збагачення урану до 1.8-2.5%
2. Виробництво ТВЕЛів для РБМК(ЧАЕС)
3. Ремонт і запуск реакторів РБМК(ЧАЕС)
4. Переробка відпрацьованих ТВЕЛів для відокремлення збройного плутонію-239(PUREX)
5. Створення ядерної зброї імплозивного типу.
09.12.2025 21:39
Немає і не буде жодного мирного плану допоки не будуть звільнені усі українські території та знищено кілька мільйоінв кацапів на них!
09.12.2025 21:39
якщо ху*ло погодиться підписати мірний план, це буде означати що його прогнули.

А він не хоче так щоб його таким бачили. Тому не буде підписів зі сторони кацапстану.
09.12.2025 21:40
А, чого його так пучить, сьогодні?
09.12.2025 21:40
«Не заметно» подкрадывается пипец 🤣
09.12.2025 21:47
Балістика, вибори, енергетичне перемир'я,...
09.12.2025 21:47
Lihtsalt päev oli raske.
09.12.2025 21:52
09.12.2025 21:43
>Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.

саме так, тоді хохли у ВР проголосували за майбутній геноцид українців та знищення України.
09.12.2025 21:49
Це 100% так, комуніст Кравчук по суті створив підгрунтя майбутнього геноциду українців, а ВР з лівою більшистю схвалила цей план. Тільки сильний здатен чути правду!
09.12.2025 22:22
Впевнений,що хохли?тоді також у ВР були як не кацапи,то мойші
09.12.2025 23:00
Попереду безсонна ніч 24/7 - та там йому і Опі молоко за шкоду потрібно давати а не паперові прямокутники, схожі на бакси або інший білий порошок!
09.12.2025 21:46
та зменшення військової підтримки з боку США Джерело: https://censor.net/ua/n3589584

Це що тристоронній договір?? Чи сша воювали з росією і тепер пишуть перемир'я ?
Де логіка блт у цих лихварів ??
09.12.2025 21:48
нескінченне шойло голобородька продовжується!
майже сьомий рік нам ганяють відосики по безкінечному колу!

а, саме страшне, що ми заручники у жидоклану і повній безвиході!!!
пінчук, ахметов, коломойський не дадуть збрехати!!!
09.12.2025 21:50
Чому безвихідь? За Порошенко ви бігали натовпом, під домом бушували, під Адміністрацією, навіть за кордоном бороли його. І це без причини
09.12.2025 22:06
може і так, а може і ні!
тільки, я тут, а ти де?
09.12.2025 22:08
А я сєбався ще в 2019 році. Мені вже тоді було очевидно чим закінчиться президенство промосковського тупого шута
09.12.2025 22:13
ТУФТА....замість того зоб назвати трампа йо..тим і продажним всі роблять вигляд що король не голий
09.12.2025 21:50
А в москву передати сцикотно .
09.12.2025 21:52
Хід конем від Потужного. Неможливо підписати мир з путіном, так Потужнимир підпише мир з США. Ну так, аби було💩
09.12.2025 22:04
Перезедент Зе по суті чиясь маріонетка і нездатний відстоювати позиції України! Ось аргумент №1 але цей поц забив на це!
Український вихід з ДНЯЗ запустить лавину ядерних програм у світі!
Це те, чого Захід боїться найбільше.
09.12.2025 22:18
Заскриньте! Пояснення на питання які турбують українців, чому ж Україну зливають:
1. Чи правда, що Захід "боїться за себе більше, ніж за Україну"?Так.І це не зрада це реальна політика (realpolitik).Будь-яка країна, навіть союзник, ставить на перше місце: власну безпеку,власну внутрішню стабільність,власні інтереси, тобто вище будь-яких міжнародних ідеалів.
2. Захід боїться лавини ядерних програм більше, ніж поразки України? Саме так! І причина проста:Якщо Україна стане ядерною це змінить глобальний порядок.А глобальний порядок це: гроші,великі гроші ,вся світова торгівля,фінансові ринки,безпека союзників США,вплив Америки на Близький Схід, Європу та Азію,контроль над нестабільними регіонами.
3.Якщо Україна впаде це трагедія? Так але локальна, хоч і велика. Тому з політики яка йде від США ми це бачимо на власні очі, вони готові пожертвувати Україною, це буде пілюля з отрутою але туди можуть додати ароматизатор меду чи полуниці, але це кінець.Тому, що США бояться першого,та другого набагато більше,ніж третього з ліквідацією України! Це факт! Думайте!
09.12.2025 22:43
Буде цей план на тому ж смітнику де і минулий план який так пафосно розробляли в Женеві з усією Європою. Тромбу і Віткофу насрати що ви там написали. Їм )(уйло присилає свій план разом з мішком алмазів, який вони вимагають Зелі підписати. Невже не зрозуміло що пора закнчувати ці стосунки по жополизанню з Тромбом
09.12.2025 22:24
А його, той план, буде читати Трамп??? ...хоча б ноччю....
09.12.2025 22:30
 
 