Зеленский готов к выборам в течение 60-90 дней: Если США обеспечат безопасность
Владимир Зеленский просит США и европейских партнеров обеспечить безопасность для проведения президентских выборов. В таком случае — Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский готов провести выборы во время войны
"И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас –– и заявляю это открыто –– Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами. [Прошу] обеспечить безопасность для проведения выборов", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, если это будет сделано, то в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов: "Я лично имею на это волю и готовность".
Готовится изменение законодательства
- Зеленский также попросил нардепов от своей фракции "Слуга народа" и других парламентариев в целом подготовить предложения о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения.
"[Чтобы они] подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине... Я жду предложений от партнеров, жду предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибори буть під керівництвом, "" братським піклуванням, під тиском Кремля, корисних ідіотів Кремля всередині країни, буде використовуватися старий лозунг більшовиків "Мир народам, ні війні" - Трамп миротворець уже запустив своє "за мир" на користь Кремля - жертва має змиритися з агресором і заплатити за такий "мир" територією і суверенітетом.
Любий диктатор знає, що не народи розпалюють війни. Однак прагнення народу миру завжди хунти використовують проти того ж народу - «буде такий мир, що каменя на камені не залишиться» - переосмислення біблійного пророцтва про руйнування Єрусалимського храму, яке в ******** інтерпретаціях означає «боротьбу за мир», що буде настільки тотальною, що зруйнує старий світопорядок та інституції, залишаючи тільки руїни
А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час коли розпропагований Кремлем "нарід" буде прагне миру.
Кремль має досвід дестабілізації внутрішнього положення під благородними лозунгами: боротба за мир, за розброєння, проти ядерної енергетики, сланцевої революції, ГРП...