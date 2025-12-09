РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8183 посетителя онлайн
Новости Выборы во время войны Выборы в Украине
5 038 114

Зеленский готов к выборам в течение 60-90 дней: Если США обеспечат безопасность

Зеленский готов провести выборы во время войны

Владимир Зеленский просит США и европейских партнеров обеспечить безопасность для проведения президентских выборов. В таком случае — Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский готов провести выборы во время войны

"И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас –– и заявляю это открыто –– Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами. [Прошу] обеспечить безопасность для проведения выборов", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, если это будет сделано, то в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов: "Я лично имею на это волю и готовность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

Готовится изменение законодательства 

  • Зеленский также попросил нардепов от своей фракции "Слуга народа" и других парламентариев в целом подготовить предложения о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения.

"[Чтобы они] подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине... Я жду предложений от партнеров, жду предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

Автор: 

выборы (24834) Зеленский Владимир (22891) США (28561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Ай, який хитрий пейсатий шайтан!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
+19
Дайте-но я вгадаю, зелені паскуди запропонують голосування у смартфоні, щоб повністю підробити результати.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
+19
Гадаю,лідор, готовий до виїзду з України та передачі проблем іншим.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
3-5 дней прекращения огня конкретно на даты голосования
показать весь комментарий
09.12.2025 22:49 Ответить
Знаєте чому )(уйло і Тромб так наполягають на виборах? Тому що вони знають що зараз виберуть того хто скаже що завтра відміняю військовий стан, підписую мир з рашистами і відкриваю кордони. Здогадуєтесь хто це буде і що буде далі з Україною?
показать весь комментарий
09.12.2025 22:40 Ответить
а знаешь почему ты так против? Потому что твой хазяин из зеленого шапито хочет воровать а не потерять власть !
показать весь комментарий
09.12.2025 22:47 Ответить
Хотят убрать зелю чтобы поставить когл помягче чтобы продавить. Залужный походу уже готов у бритов
показать весь комментарий
09.12.2025 22:48 Ответить
Бриты как оаз таки против капитуляции как и Мерц,Макрон и много кто еще в Европе если ты этого еще не понял
показать весь комментарий
09.12.2025 22:58 Ответить
Бриты хотят Залужного во главе страны потому что нужны реформы армии и быстро, а трампон хочет перемирие с пуйлом с размытыми гарантиями аля будапешт 2.0. Осталось сторговаться по поводу замороженных бабок в европке и дело в шляпе
показать весь комментарий
09.12.2025 23:03 Ответить
Мягче чем зеленський? Так як все просрав і здав зеленський, не зміг і не зможе ніхто інший.... Москалику, не палися так....
показать весь комментарий
09.12.2025 23:01 Ответить
Було би добре якби ти **** вже на х.й зібрався мерзота кончана
показать весь комментарий
09.12.2025 22:52 Ответить
Вже ніхто і не згадує що оте зелене недорозуміння обіцяло у 2019 що йде тільки на один термін.... А зараз каже - я готовий йти на вибори..... Йде , бо не має іншого виходу-бо дурне, дурне а розуміє- що якщо втратить владу - втратить усе і сяде на довічне разом з усім своім шоблом.....
показать весь комментарий
09.12.2025 22:57 Ответить
Які в жопу вибори? Які вибори? путіну і трампону потрібен дурачок типу гетьмана Івашки Брюховецького щоб його на понт брати щоб він здав Україну. Хто би не прийшов після Зелінського він буде велике Ніхто і великий дон трампон його нагне тільки так і путіну віддасть всю Україну. Типу неочевидно навіщо мова про вибори. Зараз питання не в президенті а як москаля зупинити. Свої розові інфантильні мрії про чудо президента вже давно пора забути. Читаєш коменти тут на сайті і таке враження що одні дауни їх пишуть або проплачені уйобки яких ***** розстрілювати потрібно.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:59 Ответить
Судячі по тій дурні що ти тут написав - ти маєш бути в цьому списку першим.... Невже ще досі не дійшло ,що при цьому керівництві шансів на щось добре для Украіни- нуль абсолютний.... І кожний новий день що воно ще при владі тільки робить все гірше і гірше.... І ти попонуєш нічого не міняти і спокійнісенько дивитись як краіна гине замість того щоб шось спробувати змінити покращити і врятувати? Так хто тоді тут даун і уй@бок?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:08 Ответить
Зеленському треба піти. Але одночасно у тому "демократичному процесі" Україна немає втратити суверенітет, суб'єктивність держави. Гітлер, як і Путін прийшли до влади ніби демократичним шляхом. Виборчий процес в Україні бу керувати Кремль... Якщо не вдалося підпорядкувати Україну Кремлю,то це Путін зробить через "демократичний" процес виборів.

Вибори буть під керівництвом, "" братським піклуванням, під тиском Кремля, корисних ідіотів Кремля всередині країни, буде використовуватися старий лозунг більшовиків "Мир народам, ні війні" - Трамп миротворець уже запустив своє "за мир" на користь Кремля - жертва має змиритися з агресором і заплатити за такий "мир" територією і суверенітетом.

Любий диктатор знає, що не народи розпалюють війни. Однак прагнення народу миру завжди хунти використовують проти того ж народу - «буде такий мир, що каменя на камені не залишиться» - переосмислення біблійного пророцтва про руйнування Єрусалимського храму, яке в ******** інтерпретаціях означає «боротьбу за мир», що буде настільки тотальною, що зруйнує старий світопорядок та інституції, залишаючи тільки руїни

А такі кандидати як Залужним будут звинувачені у бажанні продовження війни, в той час коли розпропагований Кремлем "нарід" буде прагне миру.

Кремль має досвід дестабілізації внутрішнього положення під благородними лозунгами: боротба за мир, за розброєння, проти ядерної енергетики, сланцевої революції, ГРП...
показать весь комментарий
09.12.2025 23:02 Ответить
Навіщо ти "готовий йти на вибори" обіцявший один термін, якщо не справлюсь піду, якщо знайдуть мого свинарчука піду...
показать весь комментарий
09.12.2025 23:16 Ответить
Володимир Зеленський виграє вибори ще у першому турі!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 