Зеленский готов к выборам в течение 60-90 дней: Если США обеспечат безопасность

Владимир Зеленский просит США и европейских партнеров обеспечить безопасность для проведения президентских выборов. В таком случае — Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует LIGA.net

Зеленский готов провести выборы во время войны

"И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас –– и заявляю это открыто –– Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами. [Прошу] обеспечить безопасность для проведения выборов", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, если это будет сделано, то в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов: "Я лично имею на это волю и готовность".

Готовится изменение законодательства

Зеленский также попросил нардепов от своей фракции "Слуга народа" и других парламентариев в целом подготовить предложения о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения.

"[Чтобы они] подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине... Я жду предложений от партнеров, жду предложения от наших депутатов и готов идти на выборы", - добавил глава государства.

