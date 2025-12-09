РУС
Новости Членство Украины в НАТО
1 315 47

США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

Зеленский заявил, что США пока не видят Украину в НАТО
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Для Украины важны действенные двусторонние гарантии безопасности, однако Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину в НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гарантии безопасности от США

По его мнению, членство Украины в НАТО – "вопрос будущего".

"На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны – это Коалиция желающих. Мы знаем детали. Но для нас очень важны двусторонние гарантии безопасности Украины и США", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT

Зеленский отметил, что в документе из 20 пунктов об этом говорится как Article 5 MIRL, то есть то же самое, что Article 5 в НАТО.

"Мы хотим разобраться подробно по этому вопросу в ближайшие дни, недели. Я думаю, все же в ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте

Что предшествовало

  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) США (28561) членство в НАТО (1574)
Топ комментарии
+8
То всьо винен трамп.Зе не винен
09.12.2025 21:08 Ответить
09.12.2025 21:08 Ответить
+8
Залишилося провалити вступ у ЄС і звинуватити у цьому ЄС.
09.12.2025 21:09 Ответить
09.12.2025 21:09 Ответить
+7
Сполучені Штати під керівництвом дегенерата нас нігде не хочуть бачити навіть на політичні мапі світу.
09.12.2025 21:08 Ответить
09.12.2025 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ізраїльський варіант - нє?
09.12.2025 21:08 Ответить
09.12.2025 21:08 Ответить
Жля ізраїльського потрібно мати або гроші або мізки.У нас ні того ні іншого немає
09.12.2025 21:09 Ответить
09.12.2025 21:09 Ответить
Україна має і мізки, і гроші. А ви, кацапи, дійсно не маєте ні того, ні іншого.
09.12.2025 21:11 Ответить
09.12.2025 21:11 Ответить
Як погодка, в Амстердамі?
09.12.2025 21:15 Ответить
09.12.2025 21:15 Ответить
я в Україні, що там в Амстердамі - не знаю, крім того факту, що там коноплі легалізовані. Цивілізація.
09.12.2025 21:32 Ответить
09.12.2025 21:32 Ответить
Будеш зловживати асортиментом-департують
09.12.2025 21:24 Ответить
09.12.2025 21:24 Ответить
Він має таке саме відношення до Нідерландів, як ти до Демократичної Республіки Конго.
Пан Евеній, просто використовує VPN, щоб була змога заходити на російські ресурси, котрі у нас заблоковані та читати їх.
09.12.2025 21:38 Ответить
09.12.2025 21:38 Ответить
"Пан євген" пасеться на підарських ресурсах?Нафіга?Рецепт ядерки вивідує?
09.12.2025 21:47 Ответить
09.12.2025 21:47 Ответить
На яку (((державу))) працюєш, якщо ти проти Української ядерки?
показать весь комментарий
09.12.2025 22:01 Ответить
Для ізраїльського потрібно мати лоббі в Америці.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:12 Ответить
І для цього потрібно або гроші або мізки
показать весь комментарий
09.12.2025 21:23 Ответить
Ні, треба вміти хуцпіти, як ти і міндіч.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:58 Ответить
Сполучені Штати під керівництвом дегенерата нас нігде не хочуть бачити навіть на політичні мапі світу.
09.12.2025 21:08 Ответить
09.12.2025 21:08 Ответить
То всьо винен трамп.Зе не винен
09.12.2025 21:08 Ответить
09.12.2025 21:08 Ответить
Залишилося провалити вступ у ЄС і звинуватити у цьому ЄС.
09.12.2025 21:09 Ответить
09.12.2025 21:09 Ответить
Його не можливо провалити, тому що, Україна ніколи не вступить в ЄС! НІКОЛИ! Буде гірше ніж з Туреччиною, з нею хочаб перемовини ввели для виду 26(!) років. У нас навіть до переговорів не дійде.
09.12.2025 21:45 Ответить
09.12.2025 21:45 Ответить
Так Трамп правду казав, є домовленність Україну в НАТО не пускать. І не пустять. Дадуть потужних гаранті, про які забудуть вже завтра, і усе.
09.12.2025 21:09 Ответить
09.12.2025 21:09 Ответить
Ніхто ніяких гарантій не дасть! Особливо зараз.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:46 Ответить
Чи буде НАТО через 5- 10 років ?
Бо те що коїться зараз у ЄС, у США ....
09.12.2025 21:10 Ответить
09.12.2025 21:10 Ответить
США поки не готові бачити Зеленського в НАТО.
09.12.2025 21:10 Ответить
09.12.2025 21:10 Ответить
бояться щоб не розікрали Нату.
09.12.2025 21:24 Ответить
09.12.2025 21:24 Ответить
Україна вже бачить Віслюка в гробу.
09.12.2025 21:11 Ответить
09.12.2025 21:11 Ответить
Так агент козир все робе для цього,і радісно доповідає своєму хазяїну в кремлі, навіть дебілу це видно
09.12.2025 21:11 Ответить
09.12.2025 21:11 Ответить
Трамп просто не хоче бачити Україну в НАТО.
09.12.2025 21:12 Ответить
09.12.2025 21:12 Ответить
Трамп піде і США захочуть бачити Україну в НАТО.
09.12.2025 21:16 Ответить
09.12.2025 21:16 Ответить
За обамки та байдена теж не хотіли бачити. Може, це все до сраки?
09.12.2025 21:33 Ответить
09.12.2025 21:33 Ответить
Українці для НАТО стали найкращими вояками.
На Заході молодь не хоче служити.
Облінились, стали жирними і підсіли на наркотики.
09.12.2025 21:39 Ответить
09.12.2025 21:39 Ответить
хай самі воюють, нам самим не вистачає військових.

єдиний компроміс - Україна вступає в НАТО, якщо ті не будуть кукарікати через нашу ядерну програму.
09.12.2025 21:43 Ответить
09.12.2025 21:43 Ответить
Україна вступає в НАТО і автоматом отримає (мінімум) британський і французський ядерний захист.
09.12.2025 21:50 Ответить
09.12.2025 21:50 Ответить
Тоді Україна має створити ядерну зброю.
09.12.2025 21:12 Ответить
09.12.2025 21:12 Ответить
Переговори мали бути такі , варіант:
1.Україна вступає у блок НАТО і отримає гарантії безпеки підкріплені я/з США.
2.Україні надається гарантія безпеки тільки від США як союзнику на зразок Японії та Південній Кор. 3.Україна відновлює свій ядерний потенціал а США не заважають цьому по прикладу Ізраїля.
09.12.2025 21:27 Ответить
09.12.2025 21:27 Ответить
Это я про Владимира Александровича
09.12.2025 21:15 Ответить
09.12.2025 21:15 Ответить
Це не той *** небритий на саміт не їздив,потім якісь умови ставив?А ще якийсь Єрмак провалив всі перемовини зі США.
09.12.2025 21:19 Ответить
09.12.2025 21:19 Ответить
В чому розбиратися? Кого треба дурити? Ніяких гарантій там НЕМАЄ! Те про що розповідає Зеленський це: маячня, нісенітниця, безглуздя, дурниця, ахінея, бридня, тарабаарщина, абсурд, хіміні кури, казна-що!
09.12.2025 21:20 Ответить
09.12.2025 21:20 Ответить
Не то що неготові,а й принципово не допустять буратіно до святая святих НАТО -штаб квартиру НАТО в Брюсселі.
Бо як тільки добереться туди,захоче і натівських генералів садити.
09.12.2025 21:21 Ответить
09.12.2025 21:21 Ответить
Сіські-масіські...
Навіть Брєжнєв в останні роки не був настільки ідіотом.
А нам ще треба НАТО?
Переконалися - НАТО це беззуба організація паркетних генералів.
Єдина реально боєздатна армія у цивілізованому світі - це ми.
Як не парадоксально.
Життя бентежне..
09.12.2025 21:24 Ответить
09.12.2025 21:24 Ответить
Боєздатна армія має ядерку а не пол-літруків тцкунів
09.12.2025 22:03 Ответить
09.12.2025 22:03 Ответить
ядерку... Креслюнки в інеті є.
І?
Можеш сам таке зробити в себе в сараї?
Може ти якийсь супер геній, так я тобі особисто на це грошей можу виділити.
Але не можеш.
І ми не будемо застосовувати брудну бомбу.
Навіть без ядерки.
Пригадай за ємкості з порошком берилію на заводі в Святошино. Років 20 тому.
З БПЛА розсипати над Москвою - а? )))))
Не можна.
На відміну від них - ми не людожери.

09.12.2025 22:29 Ответить
09.12.2025 22:29 Ответить
ну, що ж поздоровляю!
сім років правління гундосої наволочі!
україна розграбована вщент, в руїнах, на межі існування!
жидоклан зробив все як планував.
трамп свої 350 млрд отримав через голосування радою!
кацапи скільки платите?
09.12.2025 21:31 Ответить
09.12.2025 21:31 Ответить
пока этот голубой будет у власти не надеемся ни на что, разве,что друг друга удовлетворят
(х ип)
09.12.2025 21:31 Ответить
09.12.2025 21:31 Ответить
Та нехай ідуть собі далеко, Україна може в такому випадку замінити НАТО в Європі і створити новий військовий союз з європейськими країнами! Україна буде давати країнам Європи гарантії безпеки і тримати свої війська на кордоні з кацапстаном щоб в разі чого дати їм там просратись!
09.12.2025 21:48 Ответить
09.12.2025 21:48 Ответить
Це ЗАРАЗ останнє, за що треба боротися.
09.12.2025 21:59 Ответить
09.12.2025 21:59 Ответить
А себе - США, в НАТО бачать?
09.12.2025 22:14 Ответить
09.12.2025 22:14 Ответить
Треба відновлювати ЯЗ, потім обміняти на вступ до НАТО (принаймі розглянути пропозицію).
09.12.2025 22:25 Ответить
09.12.2025 22:25 Ответить
 
 