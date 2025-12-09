США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский
Для Украины важны действенные двусторонние гарантии безопасности, однако Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину в НАТО.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности от США
По его мнению, членство Украины в НАТО – "вопрос будущего".
"На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны – это Коалиция желающих. Мы знаем детали. Но для нас очень важны двусторонние гарантии безопасности Украины и США", - заявил президент.
Зеленский отметил, что в документе из 20 пунктов об этом говорится как Article 5 MIRL, то есть то же самое, что Article 5 в НАТО.
"Мы хотим разобраться подробно по этому вопросу в ближайшие дни, недели. Я думаю, все же в ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - добавил он.
Что предшествовало
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пан Евеній, просто використовує VPN, щоб була змога заходити на російські ресурси, котрі у нас заблоковані та читати їх.
Бо те що коїться зараз у ЄС, у США ....
На Заході молодь не хоче служити.
Облінились, стали жирними і підсіли на наркотики.
єдиний компроміс - Україна вступає в НАТО, якщо ті не будуть кукарікати через нашу ядерну програму.
1.Україна вступає у блок НАТО і отримає гарантії безпеки підкріплені я/з США.
2.Україні надається гарантія безпеки тільки від США як союзнику на зразок Японії та Південній Кор. 3.Україна відновлює свій ядерний потенціал а США не заважають цьому по прикладу Ізраїля.
Бо як тільки добереться туди,захоче і натівських генералів садити.
Навіть Брєжнєв в останні роки не був настільки ідіотом.
А нам ще треба НАТО?
Переконалися - НАТО це беззуба організація паркетних генералів.
Єдина реально боєздатна армія у цивілізованому світі - це ми.
Як не парадоксально.
Життя бентежне..
І?
Можеш сам таке зробити в себе в сараї?
Може ти якийсь супер геній, так я тобі особисто на це грошей можу виділити.
Але не можеш.
І ми не будемо застосовувати брудну бомбу.
Навіть без ядерки.
Пригадай за ємкості з порошком берилію на заводі в Святошино. Років 20 тому.
З БПЛА розсипати над Москвою - а? )))))
Не можна.
На відміну від них - ми не людожери.
сім років правління гундосої наволочі!
україна розграбована вщент, в руїнах, на межі існування!
жидоклан зробив все як планував.
трамп свої 350 млрд отримав через голосування радою!
кацапи скільки платите?
(х ип)