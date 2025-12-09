США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Для Украины важны действенные двусторонние гарантии безопасности, однако Соединенные Штаты пока не готовы видеть Украину в НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности от США

По его мнению, членство Украины в НАТО – "вопрос будущего".

"На сегодняшний день мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны – это Коалиция желающих. Мы знаем детали. Но для нас очень важны двусторонние гарантии безопасности Украины и США", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в документе из 20 пунктов об этом говорится как Article 5 MIRL, то есть то же самое, что Article 5 в НАТО.

"Мы хотим разобраться подробно по этому вопросу в ближайшие дни, недели. Я думаю, все же в ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности", - добавил он.

Что предшествовало