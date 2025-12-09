США поки не готові бачити Україну в НАТО, - Зеленський

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Для України важливі дієві двосторонні гарантії безпеки, однак Сполучені Штати поки не готові бачити Україну в НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Гарантії безпеки від США

На його думку, членство України в НАТО – "питання майбутнього".

"На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони –– це Коаліція охочих. Ми знаємо деталі. Але для нас дуже важливі двосторонні гарантії безпеки України й США", - заявив президент.

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Зеленський зауважив, що у документі із 20 пунктів про це йдеться як Article 5 MIRL, тобто те саме, що Article 5 в НАТО.

"Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання найближчими днями, тижнями. Я думаю, все ж таки днями, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", - додав він.

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