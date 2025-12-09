США поки не готові бачити Україну в НАТО, - Зеленський
Для України важливі дієві двосторонні гарантії безпеки, однак Сполучені Штати поки не готові бачити Україну в НАТО.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки від США
На його думку, членство України в НАТО – "питання майбутнього".
"На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони –– це Коаліція охочих. Ми знаємо деталі. Але для нас дуже важливі двосторонні гарантії безпеки України й США", - заявив президент.
Зеленський зауважив, що у документі із 20 пунктів про це йдеться як Article 5 MIRL, тобто те саме, що Article 5 в НАТО.
"Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання найближчими днями, тижнями. Я думаю, все ж таки днями, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", - додав він.
Що передувало
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль