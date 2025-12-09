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Новини Членство України в НАТО
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США поки не готові бачити Україну в НАТО, - Зеленський

Зеленський заявив що США поки не бачать Україну в НАТО
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Для України важливі дієві двосторонні гарантії безпеки, однак Сполучені Штати поки не готові бачити Україну в НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Гарантії безпеки від США

На його думку, членство України в НАТО – "питання майбутнього".

"На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони –– це Коаліція охочих. Ми знаємо деталі. Але для нас дуже важливі двосторонні гарантії безпеки України й США", - заявив президент.

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Зеленський зауважив, що у документі із 20 пунктів про це йдеться як Article 5 MIRL, тобто те саме, що Article 5 в НАТО.

"Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання найближчими днями, тижнями. Я думаю, все ж таки днями, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", - додав він.

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Що передувало

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) США (26813) членство в НАТО (1768)
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Топ коментарі
+11
Залишилося провалити вступ у ЄС і звинуватити у цьому ЄС.
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09.12.2025 21:09 Відповісти
+9
Сполучені Штати під керівництвом дегенерата нас нігде не хочуть бачити навіть на політичні мапі світу.
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09.12.2025 21:08 Відповісти
+9
То всьо винен трамп.Зе не винен
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09.12.2025 21:08 Відповісти

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