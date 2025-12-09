Трамп хоче досягти миру між Україною та РФ до Різдва. Київ має поступитися територіями, - FT

Посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Україні "лічені дні" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди", яка вимагає від Києва погодитися на територіальні втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вимоги Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив своїм європейським колегам, що під час двогодинної телефонної розмови в суботу спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер тиснули на нього, щоб він швидко ухвалив рішення.

Особа, обізнана з перемовинами, сказала, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ ближчі до угоди, ніж будь-коли за роки війни, - Стубб

У матеріалі йдеться, що Зеленський має "кілька днів" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди".

За словами чиновників, голова української держави повідомив американським посланцям, що йому потрібен час для консультацій з іншими європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона, яка, як побоюється Київ, може порушити єдність Заходу, якщо США підуть на це без підтримки Європи.

Один із західних посадовців, з якими спілкувалось видання, описав українську сторону як таку, що "застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Європа пропрацювали кроки для завершення війни. Готові представити їх США, - Зеленський

Що передувало?