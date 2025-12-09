Трамп хоче досягти миру між Україною та РФ до Різдва. Київ має поступитися територіями, - FT
Посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Україні "лічені дні" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди", яка вимагає від Києва погодитися на територіальні втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Вимоги Трампа
Президент України Володимир Зеленський повідомив своїм європейським колегам, що під час двогодинної телефонної розмови в суботу спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер тиснули на нього, щоб він швидко ухвалив рішення.
Особа, обізнана з перемовинами, сказала, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".
У матеріалі йдеться, що Зеленський має "кілька днів" на відповідь щодо запропонованої "мирної угоди".
За словами чиновників, голова української держави повідомив американським посланцям, що йому потрібен час для консультацій з іншими європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона, яка, як побоюється Київ, може порушити єдність Заходу, якщо США підуть на це без підтримки Європи.
Один із західних посадовців, з якими спілкувалось видання, описав українську сторону як таку, що "застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".
Що передувало?
- Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.
- Згодом лідер США знову повторив, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
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