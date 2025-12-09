Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT

Посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Украине "считаные дни" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения", которое требует от Киева согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Требования Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер давили на него, чтобы он быстро принял решение.

Лицо, знакомое с переговорами, сказало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

В материале говорится, что Зеленский имеет "несколько дней" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения".

По словам чиновников, глава украинского государства сообщил американским посланникам, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может нарушить единство Запада, если США пойдут на это без поддержки Европы.

Один из западных чиновников, с которым общалось издание, описал украинскую сторону как "застрявшую между территориальными требованиями, которые она не может принять, и стороной США, которую она не может отклонить".

Что предшествовало?