4 628 86

Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT

Зеленский и Трамп

Посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Украине "считаные дни" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения", которое требует от Киева согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Требования Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер давили на него, чтобы он быстро принял решение.

Лицо, знакомое с переговорами, сказало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

В материале говорится, что Зеленский имеет "несколько дней" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения".

По словам чиновников, глава украинского государства сообщил американским посланникам, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может нарушить единство Запада, если США пойдут на это без поддержки Европы.

Один из западных чиновников, с которым общалось издание, описал украинскую сторону как "застрявшую между территориальными требованиями, которые она не может принять, и стороной США, которую она не может отклонить".

Что предшествовало?

Зеленский Владимир переговоры США Трамп Дональд война в Украине
Топ комментарии
+29
Дайте цьому діду заспокійливе. Хай Аляскою поступиться.
09.12.2025 20:34
09.12.2025 20:34 Ответить
+18
Трамп хоче досягти миру між Україною та РФ до Різдва. Америка має поступитися територіями (Аляскою).
09.12.2025 20:37
09.12.2025 20:37 Ответить
+16
ТРП - ПНХ
09.12.2025 20:35
09.12.2025 20:35 Ответить
Дайте цьому діду заспокійливе. Хай Аляскою поступиться.
09.12.2025 20:34
09.12.2025 20:34 Ответить
Дайте цьому діду ☝ заспокійливе, він Аляскою торгує, не володіючи нею.
09.12.2025 21:04
09.12.2025 21:04 Ответить
У Трампа проблеми в США - Хілларі Клінтон відсудила у Трампа 1 млн.долларів, але це тільки квіточки. Мерія Нью-Йорка звинуватила Трампа в шахрайстві і відсудила в нього мільярд долларів. Крім того відбуваються юридичні процеси у Трампа з багатьма іншими громадянами і організаціями США, по причині шахрайства Трампа, так, що Мар-а -Лаго може найближчим часом поміняти власника.
09.12.2025 21:41
09.12.2025 21:41 Ответить
І от з таким шахраєм і аферистом, як Трамп, зелені представники України ведуть перемовини.
09.12.2025 21:47
09.12.2025 21:47 Ответить
ТРП - ПНХ
09.12.2025 20:35
09.12.2025 20:35 Ответить
+ ЗЛН ПНХ
09.12.2025 20:40
09.12.2025 20:40 Ответить
ЗЛЙ + дЄК
09.12.2025 20:43
09.12.2025 20:43 Ответить
X + Y = A + (B / C)
09.12.2025 21:05
09.12.2025 21:05 Ответить
Землю кацапам - а від США Україні - фігвам
09.12.2025 20:35
09.12.2025 20:35 Ответить
09.12.2025 20:36
09.12.2025 20:36 Ответить
Україна через владу Зеленського стала слабкою без козирів.
09.12.2025 20:36
09.12.2025 20:36 Ответить
Україна стала слабкою і без козирів завдяки кравчуку, кучмі та першому складу ВР, які проголосували за без'ядерний статус
09.12.2025 21:27
09.12.2025 21:27 Ответить
Ох вже ці папєрєднікі, бубачка ні в чьом нівінават!
09.12.2025 21:38
09.12.2025 21:38 Ответить
ну, ті папєрєднікі зробили значно більше, ніж зе, для знищення України
09.12.2025 21:45
09.12.2025 21:45 Ответить
Трампон + ху'ло = ПНХ
09.12.2025 20:36
09.12.2025 20:36 Ответить
+ ВНС, зять і ... невістка
09.12.2025 20:39
09.12.2025 20:39 Ответить
Нема нічого безглуздішого і несерйознішого, ніж дедлайни від Трампа.
09.12.2025 21:45
09.12.2025 21:45 Ответить
Трамп хоче досягти миру між Україною та РФ до Різдва. Америка має поступитися територіями (Аляскою).
09.12.2025 20:37
09.12.2025 20:37 Ответить
Аха, ахаха, ахахахаха, як смішно і дотепно (ні).
09.12.2025 21:06
09.12.2025 21:06 Ответить
Щось давно ніхто Трампа на×уй не посилав. Де подівся президент Португалії - такий шляхетний чоловік?
09.12.2025 20:37
09.12.2025 20:37 Ответить
всі в Європі дуже дипломатичні і виховані! А ми- НІ
ТОму дружно скажемо: ТРП, ВНС, зять і невіста ----- ПНХ!
09.12.2025 20:41
09.12.2025 20:41 Ответить
Коли вже хтось скаже тому трампу, що ти кончений маразматик, герой файлів епштейна та на гачку в ***** за твої походеньки на ********* і тому йди нах, сволота!?!?!?
09.12.2025 20:39
09.12.2025 20:39 Ответить
Я йому це постійно пишу через Х і мої пости Х ховає хвилин через п'ять
09.12.2025 21:43
09.12.2025 21:43 Ответить
Навіщо нам такі неприємності, краще поступитися Аляскою
09.12.2025 20:40
09.12.2025 20:40 Ответить
Можна ще і якісь території Мексиці віддати.
09.12.2025 20:59
09.12.2025 20:59 Ответить
Шкода, що не можна думати дупою, коли мозок відсутній...
09.12.2025 21:07
09.12.2025 21:07 Ответить
Ех, важко тобі
09.12.2025 21:39
09.12.2025 21:39 Ответить
Ахах, як смішно, ахаха. Діти так в 5 класі в школі відповідають, як ти, ахаха.
09.12.2025 21:43
09.12.2025 21:43 Ответить
Х... моржовий в сраку Трампу а потім його родині Трампа на різдвяний стіл замість індички.
09.12.2025 20:40
09.12.2025 20:40 Ответить
09.12.2025 20:40
09.12.2025 20:40 Ответить
А якими?

- там і запорізька в конституції РФ
- там і Херсонська із Херсоном
- А ще Пуйло кожний раз каже про Миколаївську і Одеську.
- А ще вони в Харківській області пруть

ТО які? Чи просто відійти до Ужгорода?
09.12.2025 20:40
09.12.2025 20:40 Ответить
Доведеться віддати до Ужгороду. Заради миру, інший варіант паслать Трампа. Саме послати, не дипломатично, а відкрито. Сказати, що Україна не зацікавлена у посередництві США, та відмовляється в будь яких угод, при участі та посередництві США і продовжувати втрачати так само території по Ужгород, тільки не одразу а декілька років/десятка років. Якби хоть трохи думали в 2004 році, то зараз в Україні був би мир.
09.12.2025 20:45
09.12.2025 20:45 Ответить
Ботяра, навчись користуватися гугл перекладачем!
09.12.2025 21:12
09.12.2025 21:12 Ответить
Ви з тих, хто мріяв в 2004 під проводом януковича влитися до парашії?
09.12.2025 21:13
09.12.2025 21:13 Ответить
конституция РФ - не проблема, можно спокойно вычеркнуть из нее эти области
09.12.2025 20:47
09.12.2025 20:47 Ответить
Ніхто територіями поступатися не буде,-"дайтє єму сєльодкі".
09.12.2025 20:41
09.12.2025 20:41 Ответить
Україна мусить відхилити вимогу Трампа , так як
ця вимога злочинна зі сторони кремлівського виродка путлєра і
президента США
Трампа !!
А Трамп не хоче віддати Аляску ху@лу , часом ??
09.12.2025 20:42
09.12.2025 20:42 Ответить
Ну так хай висадить війська там і спробує цю територію забрати.
09.12.2025 20:42
09.12.2025 20:42 Ответить
..і це говорить президент сильної держави, позорище тобі піндос!!!
09.12.2025 20:46
09.12.2025 20:46 Ответить
Зеленський правильно робить ,що одразу не посилає нах рудого діда)треба тягнути час,поки Мерц і Макрон тихенько не знайдуть альтернативу.Скажете,що нема американцям альтернативи?))А що за цілий рік ці зробили крім оралки?(((А 400 млн.доларів в бюдежті їхньому на наступний рік це наскільки менше від бюджету *****?(
09.12.2025 20:46
09.12.2025 20:46 Ответить
Я знаю що їм(Вітьков-Кучнєр) просто не цікаво, що після підписання має робити Зеленський, а йому доведеться тікати як Януковичу, ну просто собі уявіть Зе який ввечері розповість громадянам, що погодився заплющити очі на Конституцію віддати території іншій країні і при тому всьому щось вигадати про гарантії безпеки яких не існує в природі?це ж самогубств.
09.12.2025 20:48
09.12.2025 20:48 Ответить
А шо буде?
Вийдуть порохоботи з картоном ?? Чи що.
Якщо серед військових не було згоди тоді, до наближення Катастрофи, то зараз оптимізму небагато... ((
09.12.2025 20:53
09.12.2025 20:53 Ответить
До різдва тільки за щоку рудому мудаку
09.12.2025 20:50
09.12.2025 20:50 Ответить
і під час теж можна!
09.12.2025 20:52
09.12.2025 20:52 Ответить
можна навіть за дві...
09.12.2025 20:55
09.12.2025 20:55 Ответить
На мою думку , він вже здав.
Зараз йде істеричне шарпання "круть-верть" як про це подавати інформацію , і як будуть реагувати більшість пересічних вкраїнчиків.

мабуть мріють ще поцарювати, порозпилювати. Або ОП здрисне "до міндіча" а Сонцесяйного СтелевоБез'яйцевого знайдуть павшим від рук "чеченців" дрг
09.12.2025 20:51
09.12.2025 20:51 Ответить
Наша відповідь
09.12.2025 20:52
09.12.2025 20:52 Ответить
А що це за потяг позаду тебе?
09.12.2025 21:09
09.12.2025 21:09 Ответить
хз
09.12.2025 21:14
09.12.2025 21:14 Ответить
Зустрічна пропозиція - віддати пуйлу Аляску, все одно і так забере.
09.12.2025 20:53
09.12.2025 20:53 Ответить
Ось до чого призводить результат необдуманих виборів, які пройшли на суцільній брехні і обіцянках. В США Трампа, в в Україні Зеленського. Обидва схожі всім і обидва не ******* Україну, а вирішили нею торгувати. Трамп хоче запросити мільярди, обіцяні росією, а Зеленський покриванням корупції і не розумінням дипломатії і військової справи ослабив Україну на найнижчого рівня.
09.12.2025 20:53
09.12.2025 20:53 Ответить
Трампон-*андон, пуй тобі, а не Україну!
09.12.2025 20:54
09.12.2025 20:54 Ответить
Та хай тиснуть всією сінагогою, сенс віддавати території, щоб що? Щоб віддати потім ще і ще?
09.12.2025 20:56
09.12.2025 20:56 Ответить
погодитися на територіальні втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США. Джерело:

Тобто цілком як Перший Будапештський мимо-рандум.
За все хороше, за мир та співпрацю
09.12.2025 20:57
09.12.2025 20:57 Ответить
09.12.2025 20:59
09.12.2025 20:59 Ответить
Згодні вітд
ати Аляску і штат Вашингтон
09.12.2025 21:01
09.12.2025 21:01 Ответить
Вас чимось обризгують, додають у водопровід якісь препарати? А можливо, підмішують у борошно до хлібу щось? Не буде, ніяких гарантій безпеки! НЕ-БУ-ДЕ!
09.12.2025 21:07
09.12.2025 21:07 Ответить
Вангуєш на дозвіллі?
09.12.2025 21:10
09.12.2025 21:10 Ответить
Ботяра, брись на болота!
09.12.2025 21:10
09.12.2025 21:10 Ответить
Говорят Зеленский подтёрся мирным планом трампа! И показал ему то, чем он хорошо на пианино играет. Правильно Володя! Посылай рыжего ГанДональда на фермы Техасщины свиньям хвосты крутить!
09.12.2025 21:03
09.12.2025 21:03 Ответить
Охохо, то зелений мародер вже герой? Ото докотилися.
09.12.2025 21:11
09.12.2025 21:11 Ответить
)(уйлу геть зле напевно якщо трумп так заскавунчав про українські території З трумповських месенджів Україна й так програє...То навіщо віддавати території просто так ще й до Різдва?
09.12.2025 21:04
09.12.2025 21:04 Ответить
Від нас не вимагали б цього, якби ми могли стримувати росіян. Але так як ми не можемо, які в нас варіанти? Розтягнути втрату Донецької області з боями на рік - два? Тут проблема в тому, що через рік- два з великою імовірністю ми будемо ще слабші і росіяни поставлять питання віддачі Запорізької і Херсонської областей повністю. Але віддача Донецької області без залізних гарантій безпеки теж не варіант. Потрібно вимагати військового захисту, безпосередньої участі у війні Західних країн. Інакше це не має жодного сенсу.

09.12.2025 21:03
09.12.2025 21:06
09.12.2025 21:06 Ответить
А якщо віддамо Донецьку область теж не станемо сильнішими за рік-два
09.12.2025 21:48
09.12.2025 21:48 Ответить
В потім наші діти і внуки будуть кров'ю ригати.
Пердуни старі.
09.12.2025 21:07
09.12.2025 21:07 Ответить
Чому це?
09.12.2025 21:12
09.12.2025 21:12 Ответить
Спочатку казали: віддайте ядерку, а ми вам - гарантії... Тепер кажуть: віддайте території, а ми вам - велику подяку... Світ піндоси уміють рятувати виключно у голлівудських фільмах.
09.12.2025 21:07
09.12.2025 21:07 Ответить
З американцями все добре, це в мудрого наріду завишенні сподівання.
09.12.2025 21:33
09.12.2025 21:33 Ответить
знов хохол відмазує свого американського хазяїна-баригу
09.12.2025 21:46
09.12.2025 21:46 Ответить
Можно до первого апреля дотянуть. Заодно и поржать можно будет. Один хрен глобально ничего не поменяется.
09.12.2025 21:08
09.12.2025 21:08 Ответить
ПІШОВ НА)(УЙ РУДИЙ ********!
09.12.2025 21:10
09.12.2025 21:10 Ответить
09.12.2025 21:12
09.12.2025 21:12 Ответить
Це як хочу і можу.... головне себе не переоцінити
09.12.2025 21:18
09.12.2025 21:18 Ответить
та якось похєр що він хоче вже, реально
09.12.2025 21:24
09.12.2025 21:24 Ответить
Український ядерний план краще, за план педофіла трампа.
09.12.2025 21:29
09.12.2025 21:29 Ответить
Цього дементного morona, 100% треба негайно повернути в дурку, Чікаго меморіал до РІЗДВА...!!!
09.12.2025 21:34
09.12.2025 21:34 Ответить
Трамп іде *****
09.12.2025 21:34
09.12.2025 21:34 Ответить
Не буде ніякого миру та ніякої угоди, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, знищивши кілька мільйоінв кацапів та звільнивши усі свої території!
09.12.2025 21:37
09.12.2025 21:37 Ответить
Вам Дмитре з Польщі видніше.
09.12.2025 21:43
09.12.2025 21:43 Ответить
Я так розумію, це і є той знаменитий тиск на "РОСІЮ та Україну"?
Чим поступатиметься раша згідно цього геніального плану і на що там надавили США?
09.12.2025 21:43
09.12.2025 21:43 Ответить
В американського діда сталося загострення ведмежої хвороби.
09.12.2025 21:44
09.12.2025 21:44 Ответить
Юрій Швець говорив про Закон Америки, згідно якого США повинні захищати суверенітет України, але цього ніде не чутно в публічному просторі. Може трампу цей Закон треба показати і нагадати, що порушення Законів-то є злочин і зробити це з максимальним розголосом.
09.12.2025 21:47
09.12.2025 21:47 Ответить
На данный момент единственное что даёт США Украине это разведывательная информация, причем это взаимовыгодный обмен данными. И это я думаю легко заменить европейскими спутниками и тд.
То есть если не слушать Трампа не дадут разведданные, а если слушать и остановить боевые действия то... не дадут разведданные.
Так что забейте.
09.12.2025 21:47
09.12.2025 21:47 Ответить
Трамп, отдай аляску, питух масковский.
09.12.2025 21:48
09.12.2025 21:48 Ответить
трамп , це кацпський троянський кінь в Америці .
09.12.2025 21:51
09.12.2025 21:51 Ответить
 
 