Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT
Посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Украине "считаные дни" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения", которое требует от Киева согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Требования Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер давили на него, чтобы он быстро принял решение.
Лицо, знакомое с переговорами, сказало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".
В материале говорится, что Зеленский имеет "несколько дней" на ответ по поводу предложенного "мирного соглашения".
По словам чиновников, глава украинского государства сообщил американским посланникам, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может нарушить единство Запада, если США пойдут на это без поддержки Европы.
Один из западных чиновников, с которым общалось издание, описал украинскую сторону как "застрявшую между территориальными требованиями, которые она не может принять, и стороной США, которую она не может отклонить".
Что предшествовало?
- Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
- Впоследствии лидер США снова повторил, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
ТОму дружно скажемо: ТРП, ВНС, зять і невіста ----- ПНХ!
- там і запорізька в конституції РФ
- там і Херсонська із Херсоном
- А ще Пуйло кожний раз каже про Миколаївську і Одеську.
- А ще вони в Харківській області пруть
ТО які? Чи просто відійти до Ужгорода?
ця вимога злочинна зі сторони кремлівського виродка путлєра і
президента США
Трампа !!
А Трамп не хоче віддати Аляску ху@лу , часом ??
Вийдуть порохоботи з картоном ?? Чи що.
Якщо серед військових не було згоди тоді, до наближення Катастрофи, то зараз оптимізму небагато... ((
Зараз йде істеричне шарпання "круть-верть" як про це подавати інформацію , і як будуть реагувати більшість пересічних вкраїнчиків.
мабуть мріють ще поцарювати, порозпилювати. Або ОП здрисне "до міндіча" а Сонцесяйного СтелевоБез'яйцевого знайдуть павшим від рук "чеченців" дрг
Тобто цілком як Перший Будапештський мимо-рандум.
За все хороше, за мир та співпрацю
ати Аляску і штат Вашингтон
09.12.2025 21:03
Пердуни старі.
Чим поступатиметься раша згідно цього геніального плану і на що там надавили США?
То есть если не слушать Трампа не дадут разведданные, а если слушать и остановить боевые действия то... не дадут разведданные.
Так что забейте.