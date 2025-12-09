Украина и Европа проработали шаги для завершения войны. Готовы представить их США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа уже проработали шаги для завершения войны и готовы представить их США.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, сегодня с переговорной командой Украины обсудили результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.
"Именно об этом мы вчера договорились на уровне лидеров.
Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что вместе с США Украина рассчитывает сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно быстрее.
"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты. Слава Украине!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
- Впоследствии лидер США снова повторил, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Порошенко зараз не вимагає створення ЯЗ.
>але виїхав ти напевне по безвізу " бариги"
Він для мене не барига, я в 19 році за нього голосував. Але зараз нам потрібен президент, який візьме на себе відповідальність за створення ЯЗ. І я зараз в Україні, це VPN.
А ракети носії назвуть "Зелений ослик".
буде більше, ніж дві.
як раз, знаючи. я це питання вивчав, а зараз моделюю імплозивну ЯЗ на основі реакторного плутонію-239, тож stfu.
>Сидить чучело за кордоном
бидло, з яких руснявих бібєнєй ти вилізло? тула, чи улан-уде?
- Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека, да? Торопиться не надо."
(Кавказская пленница)
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
Чи зеленський з МВС і ГПУ та ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ»!!?!??
Потім, десь неподалік Ізраїля чи Англії, все підпише і не повернеться.
Що б трампу не принесли, він це відкине, а Україну звинуватить у бажанні воювати