Украина и Европа проработали шаги для завершения войны. Готовы представить их США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа уже проработали шаги для завершения войны и готовы представить их США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, сегодня с переговорной командой Украины обсудили результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

"Именно об этом мы вчера договорились на уровне лидеров.



Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Зеленский заявил, что вместе с США Украина рассчитывает сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно быстрее.

"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте: "Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Что предшествовало?

Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Впоследствии лидер США снова повторил, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.



Читайте: США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios