РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
1 221 33

Украина и Европа проработали шаги для завершения войны. Готовы представить их США, - Зеленский

Украина и Европа готовы представить США свое видение мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа уже проработали шаги для завершения войны и готовы представить их США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, сегодня с переговорной командой Украины обсудили результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

"Именно об этом мы вчера договорились на уровне лидеров.

Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Зеленский заявил, что вместе с США Украина рассчитывает сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно быстрее.

"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте: "Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Что предшествовало?

Читайте: США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) США (28561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Україна матиме ядерну зброю?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:10 Ответить
+4
**** ТИ ОБІСРАТА - просто дій за конституцією, й буде тобі хоча якесь майбутнє. впевненно ПАРТНЕРИ ЄС тобі це рекомендують в кулуарах. - ЗРОБИ ВР справжнім парламентом - прибери кремлівських з коаліції.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:15 Ответить
+3
Тільки от ці кроки не для завершення, а для затягування війни.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна матиме ядерну зброю?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:10 Ответить
але не факт, що з зебілом чи порошенком
показать весь комментарий
09.12.2025 17:16 Ответить
Порошенко тут яким боком,він вже 6 років як не президент,де вас довбнів вирощюють? Порошенко ЗСУ допомогає,а тобі досі в штани сере,але виїхав ти напевне по безвізу " бариги"
показать весь комментарий
09.12.2025 17:22 Ответить
Хіба він не мав часу 2014-2019 ?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:23 Ответить
1. Порошенко не створив ЯЗ за час своєї першої каденції.
2. Порошенко зараз не вимагає створення ЯЗ.

>але виїхав ти напевне по безвізу " бариги"

Він для мене не барига, я в 19 році за нього голосував. Але зараз нам потрібен президент, який візьме на себе відповідальність за створення ЯЗ. І я зараз в Україні, це VPN.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:26 Ответить
Дві ядерні зброї! 🤭
А ракети носії назвуть "Зелений ослик".
показать весь комментарий
09.12.2025 17:17 Ответить
Два реактори ЧАЕС(РБМК) за 300 днів генерують до 670кг плутонію-239, якого вистачить на купу боєголовок.

буде більше, ніж дві.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:22 Ответить
Тобі би для початку мозку
показать весь комментарий
09.12.2025 17:18 Ответить
хохол-запроданець, повертайся назад на срусвєсна.сру, і там пропагуй вимоги русні щодо без'ядерного статусу України, серед своїх братів-кацапів
показать весь комментарий
09.12.2025 17:20 Ответить
Еко ти ядерним бомбом з нідерландів махаєш!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:24 Ответить
(((кацап))) спалився, то вже не хрюкай. Без'ядерний статус офіційна вимога шаломова у 28 пунктах.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:31 Ответить
Долбайоб.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:40 Ответить
В спам, (((кацапе)))
показать весь комментарий
09.12.2025 17:44 Ответить
Бог ти мій яке ти смішне....
показать весь комментарий
09.12.2025 17:46 Ответить
рускій, скажи "чечня круто"
показать весь комментарий
09.12.2025 17:48 Ответить
Не зловживай в нідерландах пріколами
показать весь комментарий
09.12.2025 17:56 Ответить
Сидить чучело за кордоном і розповідає кому ,куди повертатись,а ще не знаючі процесу виготовлення ядерної зброї, наслідків виготовлення ядерної зброї,сроків виготовлення гавкає про виготовлення ядерної зброї.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:27 Ответить
>а ще не знаючі процесу виготовлення ядерної зброї, наслідків виготовлення ядерної зброї,сроків виготовлення

як раз, знаючи. я це питання вивчав, а зараз моделюю імплозивну ЯЗ на основі реакторного плутонію-239, тож stfu.

>Сидить чучело за кордоном

бидло, з яких руснявих бібєнєй ти вилізло? тула, чи улан-уде?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:30 Ответить
Тільки от ці кроки не для завершення, а для затягування війни.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:12 Ответить
- Вы не волнуйтесь. Через три дня поставим на ноги.
- Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека, да? Торопиться не надо."
(Кавказская пленница)
показать весь комментарий
09.12.2025 17:17 Ответить
Тобто?Що пропонуєш?Білий прапор?Гадаєш так ти "завершеш" її?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:19 Ответить
Трамп на це не піде, навіть не читаючи нового плану скажу. Трамп з "володьєй" вже домовились на Алясці, що трамп віддає Україну, а хло - не публікує докази, що трамп педофілив у епштейна.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:13 Ответить
**** ТИ ОБІСРАТА - просто дій за конституцією, й буде тобі хоча якесь майбутнє. впевненно ПАРТНЕРИ ЄС тобі це рекомендують в кулуарах. - ЗРОБИ ВР справжнім парламентом - прибери кремлівських з коаліції.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:15 Ответить
В нас МЗС вже нема?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:15 Ответить
З 19р і не було
показать весь комментарий
09.12.2025 17:25 Ответить
В нас нічого нема. Тільки єрмак і працював, та "дєвочка, яку він привів". А тепер тільки президент і працює, раз тих вигнали.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:33 Ответить
ВРАДІЇВКА 2 у Шептицькому, від якогось ашота-заброньованого???
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
Чи зеленський з МВС і ГПУ та ОДА, про це теж «не ЗНАЮТЬ»!!?!??
показать весь комментарий
09.12.2025 17:16 Ответить
Головне питання цього "обговорення", скільки мільярдів виділить ЄС? "Для перемоги"...
показать весь комментарий
09.12.2025 17:18 Ответить
Єдине що трамп може зробити з цим планом - підтертись ним. Але в США є більш комфортний туалетний папір, тому ні, їм цей план і нахій не потрібен
показать весь комментарий
09.12.2025 17:29 Ответить
Це буде тривати допоки він перевезе "президентським бортом" всіх своїх Міндічів з валізами за кордон.
Потім, десь неподалік Ізраїля чи Англії, все підпише і не повернеться.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:30 Ответить
Так тре їхати з цим планом до москви, якщо не подобається варіантТрампа.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:36 Ответить
Це ні на що не вплине, трамп зняв всі маски: вимагає "миру" за будь-яку ціну. трамп переступив всі психологічні бар'єри, він благословив 28-пунктний план про лагідну капітуляцію.

Що б трампу не принесли, він це відкине, а Україну звинуватить у бажанні воювати
показать весь комментарий
09.12.2025 17:37 Ответить
 
 