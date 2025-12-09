Україна та Європа пропрацювали кроки для завершення війни. Готові представити їх США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа вже більше пропрацювали кроки для завершення війни та готові представити їх США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, сьогодні із переговорною командою України обговорили результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

"Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів.



Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський заявив, що разом зі США Україна розраховує зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.

"Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні!" - підсумував він.

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Що передувало?

Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Згодом лідер США знову повторив, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.



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