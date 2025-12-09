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Україна та Європа пропрацювали кроки для завершення війни. Готові представити їх США, - Зеленський

Україна та Європа готові представити США своє бачення миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа вже більше пропрацювали кроки для завершення війни та готові представити їх США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, сьогодні із переговорною командою України обговорили результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

"Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів.

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський заявив, що разом зі США Україна розраховує зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.

"Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні!" - підсумував він.

Читайте: "Мирний план" Трампа щодо України на межі краху. Зеленський готує контрпропозицію, - The Telegraph

Що передувало?

Читайте: США тиснуть на Зеленського щодо територіальних поступок у "мирному плані" Трампа, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28128) США (26808)
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Топ коментарі
+6
Україна матиме ядерну зброю?
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09.12.2025 17:10 Відповісти
+5
**** ТИ ОБІСРАТА - просто дій за конституцією, й буде тобі хоча якесь майбутнє. впевненно ПАРТНЕРИ ЄС тобі це рекомендують в кулуарах. - ЗРОБИ ВР справжнім парламентом - прибери кремлівських з коаліції.
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09.12.2025 17:15 Відповісти
+4
Єдине що трамп може зробити з цим планом - підтертись ним. Але в США є більш комфортний туалетний папір, тому ні, їм цей план і нахій не потрібен
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09.12.2025 17:29 Відповісти

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