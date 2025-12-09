"Мирний план" Трампа щодо України на межі краху. Зеленський готує контрпропозицію, - The Telegraph

Президент України Володимир Зеленський намагається заручитися підтримкою Європи для контрпропозиції американській "мирній угоді", оскільки план Дональда Трампа опинився на межі провалу.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Україна планує надіслати США контрпропозицію за підтримки Європи

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Зазначається, що переглянутий план мав на меті збалансувати попередню пропозицію американської сторони, яку вважали надто вигідною для Росії.

"Зеленський намагається заручитися підтримкою Європи для нової мирної угоди щодо України, тоді як план Дональда Трампа на межі провалу", - наголошується в публікації.

Сьогодні він зустрівся з Папою Римським Левом XIV, пізніше відбудеться зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Зустрічі відбуваються перш ніж Зеленський представить оновлений план мирного врегулювання США.

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Президент України прибув до Італії після візиту до Лондона, де 8 грудня на Даунінг-стріт відбувся екстрений саміт із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення зустрічної пропозиції.

Підтримка Європи

The Telegraph нагадує, що до плану Трампа поставилися, як до проросійського, оскільки він передбачав передачу країні-агресорці українських територій.

У той час як Трамп розчарований перебігом переговорів і підштовхує Зеленського до швидких дій, Європа закликає проявляти обережність і зберігати терпіння.

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Водночас відмова Зеленського від передачі Росії підконтрольних територій Донецької та Луганської областей "навряд чи заспокоїть Москву", додає видання.

Попри мирні переговори, що тривають, немає жодних ознак того, що війна йде до завершення, резюмує The Telegraph.

Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.

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