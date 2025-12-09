РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Мирный план Европы
2 389 30

"Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Мирный план Трампа на грани провала - Украина готовит свое предложение

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для контрпредложения американскому "мирному соглашению", поскольку план Дональда Трампаоказался на грани провала.

Об этом пишет The Telegraph, передаетЦензор.НЕТ.

Украина планирует отправить США контрпредложение при поддержке Европы

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что пересмотренный план имел целью сбалансировать предыдущее предложение американской стороны, которое считали слишком выгодным для России.

"Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения по Украине, в то время как план Дональда Трампа на грани провала", - отмечается в публикации.

Сегодня он встретился с Папой Римским Львом XIV, позже состоится встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Встречи проходят до того, как Зеленский представит обновленный план мирного урегулирования США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Президент Украины прибыл в Италию после визита в Лондон, где 8 декабря на Даунинг-стрит состоялся экстренный саммит с лидерами Франции, Германии и Великобритании для обсуждения встречного предложения.

Поддержка Европы

The Telegraph напоминает, что к плану Трампа отнеслись как к пророссийскому, поскольку он предусматривал передачу стране-агрессору украинских территорий.

В то время как Трамп разочарован ходом переговоров и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, Европа призывает проявлять осторожность и сохранять терпение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

В то же время отказ Зеленского от передачи России подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей "вряд ли успокоит Москву", добавляет издание.

Несмотря на продолжающиеся мирные переговоры, нет никаких признаков того, что война подходит к концу, резюмирует The Telegraph.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Читайте также: ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс

Автор: 

Европа (2195) Зеленский Владимир (22891) Трамп Дональд (7207) Лев 14 (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Зеленський хоче далі красти, вукраїнчики не проти.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:43 Ответить
+3
Україна має готувати ядерну зброю! ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
09.12.2025 16:41 Ответить
+3
Свиномоскаля не питали 🔪🐽
показать весь комментарий
09.12.2025 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна має готувати ядерну зброю! ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
09.12.2025 16:41 Ответить
І біологічну!
показать весь комментарий
09.12.2025 16:53 Ответить
Зеленський хоче далі красти, вукраїнчики не проти.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:43 Ответить
Свиномоскаля не питали 🔪🐽
показать весь комментарий
09.12.2025 16:44 Ответить
Думаєш, що й тобі перепаде, кабальєро?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:51 Ответить
Кацапе, а ну геть на концерт Кобздона!
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
Ухилєси хочуть з'іпатись а вукраїнчики відмовляються за це ставати рабами русні. Погані вукраїнчики. ((((
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
вукраїнчикам які не хочуть з'їпатися саме час поповнити ряди зсу, але вони чомусь цього не роблять, отже буде капітуляція під потужним соусом перемоги
показать весь комментарий
09.12.2025 16:51 Ответить
Ти мабуть дуже здивуєшся - але і тим що хочуть з'їбатися теж час поповнити ці ряди.
Бо-поперше так вони наблизять час миру, а по-друге це і їх обов'язок згідно Конституції.
От ти вже поповнив, до речі? )
показать весь комментарий
09.12.2025 17:15 Ответить
Владислав Александрович хоче віддати кацапам Слов'янськ з Краматорськом нахаляву. Як в тому фільмі про івана васільєвіча. Кємска волость? Я..я..
показать весь комментарий
09.12.2025 16:48 Ответить
Козломорде пішов за крейсером
показать весь комментарий
09.12.2025 16:51 Ответить
Дибіли, почитайте бюджет 2026. зеленському перемога чи мир не потрібні.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:15 Ответить
Та той "мирний план"- мертвонароджений. Який там крах.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:44 Ответить
Європа на Трампа не надавить - пішли одні догадки
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
Не було ніякого мирного плану крапка.Був план капітуляції..і є(((
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
Мені в тому плані тільки одне незрозуміло: хто такий Бубба, в якого смоктав Трамп?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:46 Ответить
Той що через соску моніку пішов
показать весь комментарий
09.12.2025 16:53 Ответить
ПОКИ домовляться орки окупують всю донецьку область, а він і далі буде росказувати про те ,що ніякі території віддавати не буде
показать весь комментарий
09.12.2025 16:49 Ответить
На те і розрахунок. Якщо просто відступити, то його розірвуть мовнюки і нафронтниці, а якщо перейти на вигідні позиції, героїчно вгризаючиь у кожен сантіметр рідної землі, то є надія всидіти у кріслі.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:54 Ответить
Ви вірите, що ***** припинить воювати, якщо йому віддати якісь землі?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:55 Ответить
Как я пєрєжіваю, просто спать нє могу, всьо про план да про дональда думаю.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:49 Ответить
Європа це збіговісько імпотентів, які не спроможні надати Україні справжньої військової допомоги, а тільки використовують її за для власних цілей щоб вона воювала до останнього українця.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:50 Ответить
Іншими словами - капітуляція України перед кремлівським окурком (по імені ***** моржове) під тиском рудого дегенерата поки що відкладена, сподіваюсь назавжди.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:52 Ответить
Зеленський ще вчора послав нах** Трампа, і сказав що запропонує варіант європейських партнерів.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:52 Ответить
Хто б сумнівався!
показать весь комментарий
09.12.2025 16:54 Ответить
ВРАДІЇВКА 2 у Шептицькому, від якогось ашота-заброньованого???
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
показать весь комментарий
09.12.2025 16:54 Ответить
Пхахах. Подивимось що буде казати Зельц через місяці 3, коли енергетики доб'ють і грошів від ЄС не предбачається.
показать весь комментарий
09.12.2025 16:54 Ответить
Два виконавця однієї й тієї ж спецоперації ***** - відомстив так відомств й США й Україні палковнік гебьонний Окурок .
показать весь комментарий
09.12.2025 16:58 Ответить
Європа і ті "патріоти", що вивезли свої родиноньки і бабло за кордон, можуть ще довго складати свої "плани", бо їх дітям не загрожують ні ракети, ні шахеди.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:02 Ответить
головне те, що миру пересічним ті плани не принесуть
показать весь комментарий
09.12.2025 17:04 Ответить
 
 