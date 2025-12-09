"Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для контрпредложения американскому "мирному соглашению", поскольку план Дональда Трампаоказался на грани провала.

Об этом пишет The Telegraph, передаетЦензор.НЕТ.

Украина планирует отправить США контрпредложение при поддержке Европы

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что пересмотренный план имел целью сбалансировать предыдущее предложение американской стороны, которое считали слишком выгодным для России.

"Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения по Украине, в то время как план Дональда Трампа на грани провала", - отмечается в публикации.

Сегодня он встретился с Папой Римским Львом XIV, позже состоится встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Встречи проходят до того, как Зеленский представит обновленный план мирного урегулирования США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Президент Украины прибыл в Италию после визита в Лондон, где 8 декабря на Даунинг-стрит состоялся экстренный саммит с лидерами Франции, Германии и Великобритании для обсуждения встречного предложения.

Поддержка Европы

The Telegraph напоминает, что к плану Трампа отнеслись как к пророссийскому, поскольку он предусматривал передачу стране-агрессору украинских территорий.

В то время как Трамп разочарован ходом переговоров и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, Европа призывает проявлять осторожность и сохранять терпение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о "мирном плане": Было бы хорошо, если бы Зеленский прочитал его

В то же время отказ Зеленского от передачи России подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей "вряд ли успокоит Москву", добавляет издание.

Несмотря на продолжающиеся мирные переговоры, нет никаких признаков того, что война подходит к концу, резюмирует The Telegraph.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Читайте также: ЕС должен создать собственный "мирный план" для Украины, а не ждать США, - Кубилюс