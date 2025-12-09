Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico
Издание Politico во вторник, 9 декабря, опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей, которые будут формировать политику Европы и мира на следующий год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.
Первое место в списке занял президент США Дональд Трамп, второе - премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье - федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на 14-м месте - в середине рейтинга.
"Владимир Зеленский может только надеяться, что его год закончится лучше, чем он начался. В феврале в Овальном кабинете произошла громкая ссора, в которой вице-президент США Джей Ди Венс провоцировал украинского президента. Они рычали и ругались, пока президент США Дональд Трамп не вмешался, сказав Зеленскому: "Вы не в лучшем положении. У вас сейчас нет на это карт", - отметили авторы списка.
Как отмечается, кроме внешнеполитических вызовов, Зеленский сталкивается и с внутренними проблемами. Летнее решение президента ограничить независимость двух ключевых антикоррупционных органов вызвало массовые протесты, а недавнее расследование НАБУ и увольнение руководителя его аппарата Андрея Ермака дополнительно подорвали его авторитет.
Аналитики Politico отметили, что украинскому президенту придется одновременно решать внутренние кризисы и искать путь к мирному урегулированию войны с Россией, сохраняя свою позицию и международную поддержку.
Напомним, недавно Politico в своем рейтинге самых влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".
Бо він падкий на такі речі.
Якщо звісно не заброньований і не смердючий войовничий пенс черговий.
"за версією Politico". дурик, политико американское сми
людейкорупціонерів Європи за версією Politico - так правильно
"Напомним, недавно Politico в своем рейтинге самых влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".
Бо America First.
може трампон і правий .. що Європа загниваюча
Народ України, який бореться з агресором, ядерною країною- рашкою.
Це не заслуга особисто зеленського бо любий інакший керівник України яка бореться проти зла, зараз був би на перших місцях зараз в рейтингу.
1. Крадівництво з бюджета в гігантських масштабах.
2. Зрада своєї країни шаленими темпами.
Тут він номер один на планеті Земля! Як тільки ця земля його ще носить!?!?!?!?
Тепер це смердюче ІДІЛівське чмо буде лише падати до низу. Але потягне увесь народ із собою до пекла теж.
Американський президент дав інтерв'ю виданню Politico для спеціального випуску The Conversation. Що ще сказав Трамп:
- Президент США назвав Європу групою країн, що «розкладається», які очолюються «слабкими» людьми: «Європа не знає, що робити»;
- Трамп заявив, що не надає великого значення ролі європейських лідерів у спробах покласти край війні: «Вони говорять, але не роблять нічого, а війна триває та триває»;
- У них не було виборів досить довгий час. Думаю, зараз саме час провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, український народ має мати такий вибір.
А по сути, на кого Зеленский влияет? Разве что на 73%.