Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Издание Politico во вторник, 9 декабря, опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей, которые будут формировать политику Европы и мира на следующий год.

Первое место в списке занял президент США Дональд Трамп, второе - премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье - федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на 14-м месте - в середине рейтинга.

"Владимир Зеленский может только надеяться, что его год закончится лучше, чем он начался. В феврале в Овальном кабинете произошла громкая ссора, в которой вице-президент США Джей Ди Венс провоцировал украинского президента. Они рычали и ругались, пока президент США Дональд Трамп не вмешался, сказав Зеленскому: "Вы не в лучшем положении. У вас сейчас нет на это карт", - отметили авторы списка.

Как отмечается, кроме внешнеполитических вызовов, Зеленский сталкивается и с внутренними проблемами. Летнее решение президента ограничить независимость двух ключевых антикоррупционных органов вызвало массовые протесты, а недавнее расследование НАБУ и увольнение руководителя его аппарата Андрея Ермака дополнительно подорвали его авторитет.

Аналитики Politico отметили, что украинскому президенту придется одновременно решать внутренние кризисы и искать путь к мирному урегулированию войны с Россией, сохраняя свою позицию и международную поддержку.

Напомним, недавно Politico в своем рейтинге самых влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".

