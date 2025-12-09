РУС
1 072 41

Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Издание Politico во вторник, 9 декабря, опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей, которые будут формировать политику Европы и мира на следующий год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

Politico опубликовало рейтинг самых влиятельных людей мира
Фото: Politico

Первое место в списке занял президент США Дональд Трамп, второе - премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третье - федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на 14-м месте - в середине рейтинга.

"Владимир Зеленский может только надеяться, что его год закончится лучше, чем он начался. В феврале в Овальном кабинете произошла громкая ссора, в которой вице-президент США Джей Ди Венс провоцировал украинского президента. Они рычали и ругались, пока президент США Дональд Трамп не вмешался, сказав Зеленскому: "Вы не в лучшем положении. У вас сейчас нет на это карт", - отметили авторы списка.

Как отмечается, кроме внешнеполитических вызовов, Зеленский сталкивается и с внутренними проблемами. Летнее решение президента ограничить независимость двух ключевых антикоррупционных органов вызвало массовые протесты, а недавнее расследование НАБУ и увольнение руководителя его аппарата Андрея Ермака дополнительно подорвали его авторитет.

Аналитики Politico отметили, что украинскому президенту придется одновременно решать внутренние кризисы и искать путь к мирному урегулированию войны с Россией, сохраняя свою позицию и международную поддержку.

Напомним, недавно Politico в своем рейтинге самых влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".

Зеленский Владимир (22891) рейтинг (1655)
+10
Які ж євродебіли гидкі. Досі лижуть сраку цій потворі. Аби тільки продовжував кидати своїх громадян на фарш.
Бо він падкий на такі речі.
09.12.2025 14:52 Ответить
+10
09.12.2025 14:58 Ответить
+8
Найвпливовіший в категоріях:
1. Крадівництво з бюджета в гігантських масштабах.
2. Зрада своєї країни шаленими темпами.
Тут він номер один на планеті Земля! Як тільки ця земля його ще носить!?!?!?!?
09.12.2025 14:59 Ответить
Слід пам'ятати, що в історію можна увійти, а можна вляпатись.
09.12.2025 14:51 Ответить
Які ж євродебіли гидкі. Досі лижуть сраку цій потворі. Аби тільки продовжував кидати своїх громадян на фарш.
Бо він падкий на такі речі.
09.12.2025 14:52 Ответить
Добре що ти не дебіл, а просто не вдячна істота. Якби не ЄС ти б зараз вже спілкувався з ху....лостанскими мародерами
09.12.2025 15:05 Ответить
Коли будеш лежати подихати у посадці, не забудь віддячити ЄС, не дебіл.
Якщо звісно не заброньований і не смердючий войовничий пенс черговий.
09.12.2025 15:07 Ответить
Модери Цензора, скільки ще цей Потужна Потужність литиме гівно на читачів новин?
09.12.2025 15:17 Ответить
Я ніяких читачів не змушую нав'язувати мені свою думку. Це їх ініціатива. Тож гімно ллється від таких ось "читачів".
показать весь комментарий
Одне не відміняє інше.
09.12.2025 15:14 Ответить
"Які ж євродебіли гидкі"

"за версією Politico". дурик, политико американское сми
09.12.2025 15:26 Ответить
Це лівацьке змі в першу чергу.
показать весь комментарий
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
09.12.2025 14:53 Ответить
Зеленський потрапив у рейтинг найвпливовіших людей корупціонерів Європи за версією Politico - так правильно
09.12.2025 14:53 Ответить
А теперь подумайте, нужно ли зелёному дураку завершение войны?
показать весь комментарий
По премії ******** - він був би поза конкуренцією
показать весь комментарий
На политкоРректном это звучит так:
"Напомним, недавно Politico в своем рейтинге самых влиятельных деятелей Европы поставило президента Украины Владимира Зеленского на первое место в номинации "Мечтатели".
09.12.2025 15:18 Ответить
Ну, ні - все-одно трумп був би вище; хоч би на одно сходинку - але вище.
Бо America First.
09.12.2025 15:19 Ответить
Смішно
показать весь комментарий
протівно
09.12.2025 14:58 Ответить
На жаль, ні
показать весь комментарий
дякую. поригав.

може трампон і правий .. що Європа загниваюча
09.12.2025 14:54 Ответить
Правий
показать весь комментарий
Всі розуміють, що це не зеленський на перших місцях у рейтингу а Україна.
Народ України, який бореться з агресором, ядерною країною- рашкою.
Це не заслуга особисто зеленського бо любий інакший керівник України яка бореться проти зла, зараз був би на перших місцях зараз в рейтингу.
09.12.2025 14:56 Ответить
09.12.2025 15:14 Ответить
Боже! Старий дементний бабуїн на першому місці! Мабуть цей світ вже не заслуговує на своє їснування....
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Найвпливовіший в категоріях:
1. Крадівництво з бюджета в гігантських масштабах.
2. Зрада своєї країни шаленими темпами.
Тут він номер один на планеті Земля! Як тільки ця земля його ще носить!?!?!?!?
09.12.2025 14:59 Ответить
Зеленський був впливовий хіба що у ліжку із своїм Єрмачком. І то був.

Тепер це смердюче ІДІЛівське чмо буде лише падати до низу. Але потягне увесь народ із собою до пекла теж.
показать весь комментарий
Краще б він не народився...
показать весь комментарий
известних но не влиятельних
показать весь комментарий
Люди милі. Це лайно , разом із усією своєю шоблою і родиною, мають бути першими в чергу в крематорій. Такого непотребу ще не знала Україна
показать весь комментарий
Хто це?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Категорію слід змінити на "Найбільш податливі до чужого впливу".
показать весь комментарий
09.12.2025 15:12 Ответить
з ЗЕленого лайна далі продовжують ліпити кулю... сєкта найвеличнішого обкончається від щастя
показать весь комментарий
Вони його там назвали "Джокер у колоді", тобто це не зовсiм комплiмент...
показать весь комментарий
ШОООООООО???!!!И ТАК ТОЖЕ МОЖНО???!!!ПИПЕЦ!!!
показать весь комментарий
Это на кого он влияет? Еврейский Политико выбрал еврея как политика самого влиятельного ))))) Трамп зазря в иудаизм подался, никак ни нобеля не дадут, ни в дешевого политика не выпишут.
А по сути, на кого Зеленский влияет? Разве что на 73%.
показать весь комментарий
Найвпливовіше зелене гівно, це як про армію, армія кацапів перша в світі і друга в Україні, так і цей зелений поц, в Україні його мішають з гівном
показать весь комментарий
Ета капец...
показать весь комментарий
Зрадник щей впливовий)))🤣🤣🤣
показать весь комментарий
До речі, а Путлер на якому місці в цьому рейтингу??
показать весь комментарий
