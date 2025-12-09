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Новости Видео Трамп о Зеленском Заявления Трампа
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Зеленский заставил Байдена дать ему $350 млрд, но потерял 25% страны, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "продавцом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Politico.

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"Он отличный продавец, я называю его Ф.Т. Барнум (американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum & Bailey. - Ред.). Он мог продать любой товар в любое время. 

Это было его высказывание: "Я могу продать любой товар в любое время". И это была правда. Он сказал: "Неважно, работает он или нет", - сказал лидер США.

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По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".

"И посмотрите, что он получил. Около 25% его страны исчезло", - добавил президент США.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24603) США (29605) Трамп Дональд (8261)
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Топ комментарии
+38
Боже, яке кончене!
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09.12.2025 13:50 Ответить
+22
Він не продавець. Він зрадник і дерібанщик.
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09.12.2025 13:49 Ответить
+22
Маразм крєпчал. Терміново потрібен висококваліфікований лікар з рекомендаціями Лі Харві Освальда...
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09.12.2025 13:52 Ответить

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