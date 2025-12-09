Зеленский заставил Байдена дать ему $350 млрд, но потерял 25% страны, - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "продавцом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Politico.
"Он отличный продавец, я называю его Ф.Т. Барнум (американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum & Bailey. - Ред.). Он мог продать любой товар в любое время.
Это было его высказывание: "Я могу продать любой товар в любое время". И это была правда. Он сказал: "Неважно, работает он или нет", - сказал лидер США.
По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
"И посмотрите, что он получил. Около 25% его страны исчезло", - добавил президент США.
Топ комментарии
+38 Псамметих II
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+22 Антип61
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+22 Randall Flag #387882
показать весь комментарий09.12.2025 13:52 Ответить Ссылка
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