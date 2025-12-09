Россия, несомненно, сейчас имеет более сильную переговорную позицию, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Журналистка спросила лидера США, какая страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Читайте: США пытаются отдалить Зеленского от Европы: считают ее препятствием, - Axios

"Ну, несомненно, это Россия. Это гораздо большая страна. Это война, которая, честно говоря, никогда не должна была произойти. Она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила четыре года.

Я наблюдал, как это происходит, и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас этого, по-видимому, не произойдет.

Читайте: Трамп разрешил поставки Китаю чипов Nvidia и анонсировал 25% пошлину с таких продаж

Что предшествовало?

Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Читайте: Трамп предлагал мир Путину, но предложение отвергли, - The Guardian