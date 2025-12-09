РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12243 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Заявления Трампа
1 537 27

Россия, несомненно, сейчас имеет более сильную переговорную позицию, - Трамп

Трамп считает переговорную позицию РФ более сильной

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Журналистка спросила лидера США, какая страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Читайте: США пытаются отдалить Зеленского от Европы: считают ее препятствием, - Axios

"Ну, несомненно, это Россия. Это гораздо большая страна. Это война, которая, честно говоря, никогда не должна была произойти. Она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила четыре года.

Я наблюдал, как это происходит, и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас этого, по-видимому, не произойдет.

Читайте: Трамп разрешил поставки Китаю чипов Nvidia и анонсировал 25% пошлину с таких продаж

Что предшествовало?

Читайте: Трамп предлагал мир Путину, но предложение отвергли, - The Guardian

Автор: 

переговоры (5332) россия (98299) Трамп Дональд (7207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Та почав би путін цю війну і при Трампелі, судячи з того як він зараз макає рижого мордою в лайно під час цих перемовин. Я чого б це пуйлу боятися цього балабола?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:40 Ответить
+6
Сказав гордо, відчуваючи, що і його участь в цьому є.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:37 Ответить
+5
Кончене, руде падло з прутіном в своєму дуплі.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказав гордо, відчуваючи, що і його участь в цьому є.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:37 Ответить
Краснов все ж таки !!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:04 Ответить
Кончене, руде падло з прутіном в своєму дуплі.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
Та почав би путін цю війну і при Трампелі, судячи з того як він зараз макає рижого мордою в лайно під час цих перемовин. Я чого б це пуйлу боятися цього балабола?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:40 Ответить
Це черговий приклад, коли неприємно для СВІДОМОГО політикуму держави Світу - США, та горе в сім'ї!!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
Тобто, якщо країна велика то ніякі міжнародні закони діяти на неї не можуть, каже Трамп. Якщо вона на когось напала, то виключно заради мірававсьоммірє. Ніякого спротиву чинити не потрібно бо будуть гинути люди з обох боків, добавляє розмовляюча руда мавпа, яка зараз чомусь очолює реально колись велику державу.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
Трамп ідіот. Зрадник Америки і її Конституції. Злочинець який порушує закон 115/44 який сам же підписав в 2017 році, Там сказано що Америка ніколи не визнає окупації будь якої частини України. Цей закон пройшов Конгрес і Сенат отримавши повну двопартійну підтримку. Закон діє сьогодні і Трамп його порушує. Трампа в тюрму!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:43 Ответить
Поки не буде хоча б зменшена корупція в армії та силових структурах, а значит на фронт будуть направляти тилових військових з їх куплених теплих місць а також поліцію, тцк... то звичайно Україна буде в програшній позиції по відношенню до рашки...
показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
Він там ще про вибори казав, шо в Україні давно їх не було. Кандидатів, мабуть, скрєпостан пришле, поки погоджують
показать весь комментарий
09.12.2025 13:45 Ответить
звичайно . Мати на побігеньках цілого президента Америки , ще та мрія .
показать весь комментарий
09.12.2025 13:46 Ответить
кондом , та й годi
показать весь комментарий
09.12.2025 13:47 Ответить
Набір фраз менший чим в першокласника.Чи по життю такий,чи це вже той критичний вік (клімакс),чи це деменція?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:48 Ответить
потрібно давати чавунну медаль пофарбовану у золотий колір за кожну "геніальну" фразу трампа
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Виходячи з логіки Трампона, цікаво, яку позицію буде мати Тайвань, якщо Китай таки захоче його захопити?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Ну зрозіміло якщо ти падло риже перейшло на бік Сосії. Тільки тоді не зрозуміло нахера Україні сідати грати в карти якщо за столом вже сидить два шулера а в України немає козирів? Повірте, з шулерами краще вийти на вулицю побитися на ножах. Буде більше шансів буде перемогти чим в них виграти в карти
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Путін воде цього козла на повідці по колу та іноді дає пожувати сіно. Ганьба Америці повністю лягла під рашку.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:50 Ответить
Вони взагалі неї не мають, так як Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:51 Ответить
Америка ніколи не відмиється від того лайна , яким обмазав їх ***** зі свого чумаданчика.
До речі, у піндосів багато спільного з кацапами. Імперська пихатість, брехливість та аморальність, а ще корупція, яку рудий майже узаконив.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:52 Ответить
Завдяки таким муд@к@м як ти, дональд!((((
показать весь комментарий
09.12.2025 13:56 Ответить
Яка лядь сильна позиція у кремлівського під@раса. Ти падло руде, забуло, що Міжнародний суд видав ордер на арешт цього 150 сантиметрового підара. А ти, америкос гребаний, за нормами міжнародного права теж повинен піти на шконку як співучасник, так як на Алясці тиснув кечі цьому кацапському ********. Хоча про що це я. За штурм Капітолія, де ти падаль було організатором заворушень, сіли виконавці, а тебе мудрий твій нарід обрав ************. лядь по америкоські.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:57 Ответить
Залежно як рахувати,ну цей рахує як москалі((
показать весь комментарий
09.12.2025 13:59 Ответить
Трампакс, краще закрий свого брудного рота і розплющ очі! Скільки ТИ, вже вбив людей, копитами пінкдогів? Не здивуюсь, коли побачу і тебе у Гаазі, поряд на лаві, з твоїм хазаіна - президентом США, з куйлом!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:00 Ответить
..тому, що ти послабив Америку і себе!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:01 Ответить
Твоїми стараннями," капітан очевидність".
показать весь комментарий
09.12.2025 14:02 Ответить
Росія, безсумнівно, зараз має сильнішу переговорну позицію у вигляді компромату на Трампа.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:04 Ответить
''Адодьф Гітлер має сильнішу переговорну позицію'' - Трамп.

''Усім в'язням Аушвіца, Бухенвальда, Майданека потрібно погоджуватись на план гітлера'' - Трамп.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:07 Ответить
Подстилка путинская
показать весь комментарий
09.12.2025 14:08 Ответить
 
 