Россия, несомненно, сейчас имеет более сильную переговорную позицию, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
Об этом он сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила лидера США, какая страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
"Ну, несомненно, это Россия. Это гораздо большая страна. Это война, которая, честно говоря, никогда не должна была произойти. Она не произошла бы, если бы я был президентом, и она не происходила четыре года.
Я наблюдал, как это происходит, и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну, честно говоря", - сказал Трамп.
По его словам, сейчас этого, по-видимому, не произойдет.
Что предшествовало?
- Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.
До речі, у піндосів багато спільного з кацапами. Імперська пихатість, брехливість та аморальність, а ще корупція, яку рудий майже узаконив.
''Усім в'язням Аушвіца, Бухенвальда, Майданека потрібно погоджуватись на план гітлера'' - Трамп.