США пытаются отдалить Зеленского от Европы: считают ее препятствием, - Axios
В Вашингтоне негативно оценили встречу Зеленского в Лондоне, рассматривая ее как попытку выиграть время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на представителей Украины и США.
Отмечается, что США пытаются дистанцировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы усилить давление на заключение соглашения по войне РФ против Украины.
"Зеленский не может принимать такие радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе", – заявил украинский чиновник.
По словам источника, пока команда Трампа настаивает на быстрых шагах, европейские партнеры призывают Киев действовать осторожно.
"Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для соглашения", - отмечает издание.
Вопрос гарантий безопасности
Издание сообщает, что Украина и европейские страны ведут консультации по механизму гарантий безопасности. Один из европейских чиновников признал, что пока непонятно, какую именно роль США готовы взять на себя и чего они ожидают от Европы.
Двое украинских чиновников уточнили, что последнее предложение США по гарантиям безопасности предусматривает более широкие подходы по сравнению с предыдущими вариантами, однако до сих пор не содержит договора, ратифицированного Сенатом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буде різні палки кидати в процес переговорів.
І найважливіше: що робитиме Україна та Європа, якщо гарантій безпеки Вашингтон не дасть.
ну так не европа же проталкивает трамповский мир, трампло хочет нобелевку, вот пусть и отвечает на этот вопрос
Як повідомляється, японські чиновники тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона рішуче захищала прем'єр-міністра Санае Такаїчі після того, як її попередження про те, що напад Китаю на Тайвань може вимагати «військової відповіді» з боку Японії, викликало гнівну реакцію та погрози смертю з боку Пекіна, повідомляє Financial Times."