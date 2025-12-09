США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios

Вашингтон усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках мирного плана Трампа. Киев считает отдельные положения выгодными Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Отмечается, что украинские чиновники считают: США давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на российского диктатора Владимира Путина. Однако американский чиновник опроверг это изданию, подчеркнув, что США также давили на Путина, чтобы он смягчил свои требования.

Украинский чиновник заявил Axios, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер, казалось, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним план во время двухчасового телефонного разговора в субботу.

"Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора", – сказал украинский чиновник.

Предложение США содержит более жесткие условия

Во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером Зеленский сообщил, что получил предложение США всего за час до звонка и еще не успел с ним ознакомиться, сообщают американские и украинские чиновники.

Американский представитель отметил, что это выглядело странно, ведь обновленное предложение США было отправлено еще днем ранее. Украинский чиновник уточнил, что часть документов получили заранее, а остальные поступили непосредственно перед разговором.

По словам украинского чиновника, предложение США содержало более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями в отношении территорий и контроля над ЗАЭС, при этом не давало ответов на ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

В то же время, по его словам, американская сторона, казалось, ожидала, что Зеленский просто согласится на условия во время звонка.

Американский чиновник, по информации Axios, заверил, что украинские предложения оказали значительное влияние на текущий проект, а Кушнер и Уиткофф пытались повлиять на Путина, чтобы тот согласился на некоторые требования Украины.

"Но эта ситуация отражает скрытое недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на много часов, которые их команды провели за переговорами", - говорится в публикации.

Мирный план США