США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios
Вашингтон усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках мирного плана Трампа. Киев считает отдельные положения выгодными Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
Отмечается, что украинские чиновники считают: США давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на российского диктатора Владимира Путина. Однако американский чиновник опроверг это изданию, подчеркнув, что США также давили на Путина, чтобы он смягчил свои требования.
Украинский чиновник заявил Axios, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле.
Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер, казалось, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним план во время двухчасового телефонного разговора в субботу.
"Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора", – сказал украинский чиновник.
Предложение США содержит более жесткие условия
Во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером Зеленский сообщил, что получил предложение США всего за час до звонка и еще не успел с ним ознакомиться, сообщают американские и украинские чиновники.
Американский представитель отметил, что это выглядело странно, ведь обновленное предложение США было отправлено еще днем ранее. Украинский чиновник уточнил, что часть документов получили заранее, а остальные поступили непосредственно перед разговором.
По словам украинского чиновника, предложение США содержало более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями в отношении территорий и контроля над ЗАЭС, при этом не давало ответов на ключевые вопросы о гарантиях безопасности.
В то же время, по его словам, американская сторона, казалось, ожидала, что Зеленский просто согласится на условия во время звонка.
Американский чиновник, по информации Axios, заверил, что украинские предложения оказали значительное влияние на текущий проект, а Кушнер и Уиткофф пытались повлиять на Путина, чтобы тот согласился на некоторые требования Украины.
"Но эта ситуация отражает скрытое недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на много часов, которые их команды провели за переговорами", - говорится в публикации.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виявляється, що перед повномасштабним вторгненням Пристайко отримав прямий наказ Зеленського готувати в Великій Британії запасний аеродром для Боневтіка і його оточення. Бабільше, було й гірше розпорядження - готувати банківські рахунки, на які можна перекинути (читай - вкрасти) гроші Держказначейства України.
Тобто, Зеленський не просто готував свою втечу. Він готував втечу із одночасним пограбуванням казни України.
Вони готувались до здачі України. Тепер це вже очевидно. Вони домовились про це в Омані із Патрушевим. Для цього Зеленський призначив головою ОП Єрмака, для цього поставили міністра оборони Тарана, завданням якого було розвалити армію і зірвати державне оборонне замовлення. Для цього будувались нові дороги в Крим на Півдні і до кордону з Беларусью та росією на півночі.
Для здачі країни робили все. Просто пуйло і Зеленський не врахували українську армію, українських волонтерів і український народ. Саме ці три сили не дали здійснити плани по захопленню лівобережжя України разом із Києвом за три дні.
Через зрив плану по захопленню Києва Зеленський не зміг втікти. Бо він розумів і зараз розуміє, що з втратою влади і президентського імунітету по ньому відкриють десятки справжніх кримінальних проваджень. І він не врятується від переслідування українською фемідою ніде у світі.
Міф зруйновано! Зеленський - "Втікби"!
Олександр Суворов
Зе мав би арештувати Ермака, але той має компромати . За те що Ермак зняв Залужного і 16 генералів - його треба знищіти
На голову ОПУ треба ставити бойового генерала із команди Залужного , а не Сирського.
а хто такий Олександр Суворов, що такий весь у курсах ?
А як вони ГОЛОДОМОР в Україні провели ? А як татар з Криму вагонами вивозили і морили по дорозі? А як кусок України полякам віддали , а собі Кенигсберг прихватили , а як вбивали поляків на Волині , а як збили літак ЗІ ВСІЄЮ ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ.
цей кацапський Вавилон має бути знищен і не треба цитувати російських вбивць
Да і реєстрація 2025
А як ви гадаєте ху....лостан написав цей план для трампанутого з невигідними для себе пропозиціями.
Навіть у лаптях з палицями вони воюватимуть, кацапів не шкода йому.
Треба запропонувати його оточенню амністію, повернення їх заарештованих капіталів, тільки нехай задушать ету моль.