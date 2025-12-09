РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11827 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
2 767 43

США давят на Зеленского по поводу территориальных уступок в "мирном плане" Трампа, - Axios

США настаивают на уступках Украины в плане Трампа

Вашингтон усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках мирного плана Трампа. Киев считает отдельные положения выгодными Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что украинские чиновники считают: США давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на российского диктатора Владимира Путина. Однако американский чиновник опроверг это изданию, подчеркнув, что США также давили на Путина, чтобы он смягчил свои требования.

Украинский чиновник заявил Axios, что, по мнению Киева, предложение США ухудшилось после того, как переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле.

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер, казалось, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним план во время двухчасового телефонного разговора в субботу.

"Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора", – сказал украинский чиновник.

Читайте также: Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Уитакер

Предложение США содержит более жесткие условия

Во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером Зеленский сообщил, что получил предложение США всего за час до звонка и еще не успел с ним ознакомиться, сообщают американские и украинские чиновники.

Американский представитель отметил, что это выглядело странно, ведь обновленное предложение США было отправлено еще днем ранее. Украинский чиновник уточнил, что часть документов получили заранее, а остальные поступили непосредственно перед разговором.

По словам украинского чиновника, предложение США содержало более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями в отношении территорий и контроля над ЗАЭС, при этом не давало ответов на ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

В то же время, по его словам, американская сторона, казалось, ожидала, что Зеленский просто согласится на условия во время звонка.

Американский чиновник, по информации Axios, заверил, что украинские предложения оказали значительное влияние на текущий проект, а Кушнер и Уиткофф пытались повлиять на Путина, чтобы тот согласился на некоторые требования Украины.

"Но эта ситуация отражает скрытое недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на много часов, которые их команды провели за переговорами", - говорится в публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США стремятся урегулировать войну в Украине "из гуманных соображений", - Трамп

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) путин владимир (32533) россия (98299) Украина (45250) Трамп Дональд (7207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Не треба перебільшувати ролі ішака у спротиві капітуляійним планам рижого та в черговий раз ліпити з нього "героя". Ішак на все готовий аби врятувати власну дупу. Стримує його лише три обставини: Європа, яка врешті, прийшла до тями; гнів українського народу та відсутіть особистих гарантій.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:25 Ответить
+8
Трамп - подільник *****

показать весь комментарий
09.12.2025 08:15 Ответить
+7
Хоч я і є лютий порохобот, але маю визнати ту впертість Зеленського, з якою він відстоює Україну
показать весь комментарий
09.12.2025 08:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп - подільник *****

показать весь комментарий
09.12.2025 08:15 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 08:16 Ответить
Ти такаж кацапсяча курва як і оте п рило
показать весь комментарий
09.12.2025 08:21 Ответить
Ти довбойоб
показать весь комментарий
09.12.2025 08:22 Ответить
Володимир Пристайко зруйнував останній і Найвеличніший міф про Зеленського. "Боневтік".

Виявляється, що перед повномасштабним вторгненням Пристайко отримав прямий наказ Зеленського готувати в Великій Британії запасний аеродром для Боневтіка і його оточення. Бабільше, було й гірше розпорядження - готувати банківські рахунки, на які можна перекинути (читай - вкрасти) гроші Держказначейства України.

Тобто, Зеленський не просто готував свою втечу. Він готував втечу із одночасним пограбуванням казни України.

Вони готувались до здачі України. Тепер це вже очевидно. Вони домовились про це в Омані із Патрушевим. Для цього Зеленський призначив головою ОП Єрмака, для цього поставили міністра оборони Тарана, завданням якого було розвалити армію і зірвати державне оборонне замовлення. Для цього будувались нові дороги в Крим на Півдні і до кордону з Беларусью та росією на півночі.

Для здачі країни робили все. Просто пуйло і Зеленський не врахували українську армію, українських волонтерів і український народ. Саме ці три сили не дали здійснити плани по захопленню лівобережжя України разом із Києвом за три дні.

Через зрив плану по захопленню Києва Зеленський не зміг втікти. Бо він розумів і зараз розуміє, що з втратою влади і президентського імунітету по ньому відкриють десятки справжніх кримінальних проваджень. І він не врятується від переслідування українською фемідою ніде у світі.

Міф зруйновано! Зеленський - "Втікби"!

Олександр Суворов
показать весь комментарий
09.12.2025 08:23 Ответить
Питання є . Вважаю що зустріч в Омані ініціював Ермак через свого батька , бо хотів сісти у крісло глави ОПУ. І він обіцяв кацапам що буде контролювати дії української влади в інтересах хремля. Довід - звідкіля хремлю знати про якогось ЕрмакА в Україні ? Тобто це була інтрига Ермака. І все що робив Ермак - так , це були усі забаганки хремля, на жаль.
Зе мав би арештувати Ермака, але той має компромати . За те що Ермак зняв Залужного і 16 генералів - його треба знищіти
На голову ОПУ треба ставити бойового генерала із команди Залужного , а не Сирського.
а хто такий Олександр Суворов, що такий весь у курсах ?
показать весь комментарий
09.12.2025 08:46 Ответить
йдидо міндіча пити коктель кокосовий х...й
показать весь комментарий
09.12.2025 08:31 Ответить
Спочатку Патрушев зустрічаеться в Омані з Зе, потім кацапи збивають літак і Ірані , щоб запугати українську владу, А ТЕПЕР ПИСТИТ про Україну ? Висновок - НКВД ЗАВЖДИ НКВД .

А як вони ГОЛОДОМОР в Україні провели ? А як татар з Криму вагонами вивозили і морили по дорозі? А як кусок України полякам віддали , а собі Кенигсберг прихватили , а як вбивали поляків на Волині , а як збили літак ЗІ ВСІЄЮ ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ.
цей кацапський Вавилон має бути знищен і не треба цитувати російських вбивць
показать весь комментарий
09.12.2025 08:28 Ответить
Сюрреалізм.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:17 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 08:18 Ответить
трамп - ***** !
показать весь комментарий
09.12.2025 08:18 Ответить
Скоріше підху....ловик, до ху....ла він не дотягує, та і неможливо щоб агент зрівнявся з куратором
показать весь комментарий
09.12.2025 09:20 Ответить
*********** атакує, зеплять-тіпа патріот, Дануна...
показать весь комментарий
09.12.2025 09:26 Ответить
Пуйло виграло 2019 в Україні і в США 2024
показать весь комментарий
09.12.2025 08:20 Ответить
Хоч я і є лютий порохобот, але маю визнати ту впертість Зеленського, з якою він відстоює Україну
показать весь комментарий
09.12.2025 08:20 Ответить
Ти дурачок!!!Зе нічого корисного не зробив для України з 2019р.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:26 Ответить
І до 2019 теж нічого корисного не зробив, лише обсирав як міг.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:32 Ответить
Шо ванечка, бісишся шо ви нічого не можете зробити с Зеленським, не дивлячись на всі ваші жалюгідні потуги? А він ще і на роялі вертів вашого плешивого царька )))))
показать весь комментарий
09.12.2025 08:37 Ответить
Папу вертіти не можливо
показать весь комментарий
09.12.2025 08:58 Ответить
Твій вкид прям до сліз пробиває!
показать весь комментарий
09.12.2025 08:26 Ответить
Лютий бот
показать весь комментарий
09.12.2025 08:33 Ответить
Взагалі то ви сами - бот . Спостерігаю ваши коменти - усі провокаційні на користь раши
Да і реєстрація 2025
показать весь комментарий
09.12.2025 08:49 Ответить
Лютий порохобот кажеш? Ну-ну😁😁
показать весь комментарий
09.12.2025 09:01 Ответить
Які окремі положення? - весь план заточений на рашку
показать весь комментарий
09.12.2025 08:20 Ответить
Що поробиш.Нарк зайнятий якимось гарантіями і тупий,щоб таке обговорювати.Був очікуваний такий розвиток подій
показать весь комментарий
09.12.2025 08:24 Ответить
ХАЙ ЙОГО ВЖЕ ХОЧ ЗАДУШАТЬ !)
показать весь комментарий
09.12.2025 08:24 Ответить
Не треба перебільшувати ролі ішака у спротиві капітуляійним планам рижого та в черговий раз ліпити з нього "героя". Ішак на все готовий аби врятувати власну дупу. Стримує його лише три обставини: Європа, яка врешті, прийшла до тями; гнів українського народу та відсутіть особистих гарантій.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:25 Ответить
Ішак ввійде в історію,як тупа,продажна нікчема,яка в Омані здала Україну
показать весь комментарий
09.12.2025 08:27 Ответить
Цікаво що то за "українськи1 чиновник"?Подоляк?Лєщенко?Верещук?Арахамія?Тищенко?Безглузда?Галущенко?
показать весь комментарий
09.12.2025 08:25 Ответить
Умєров має купу нерухомості в США і там мешкає його родина , хтось вірить що це чудо буде справді відстоювати інтереси України на переговорах с представниками Трампа ?
показать весь комментарий
09.12.2025 08:27 Ответить
Так, умєров невдалий персонаж для переговорів. Він цілком може обміняти Україну на перешкоджання його проживання з родиною в сша
показать весь комментарий
09.12.2025 08:39 Ответить
Зеленьський робить запис в "журналі відвідувачів" чи " в журналі скарг та пропозицій"?
показать весь комментарий
09.12.2025 08:30 Ответить
Звільняє Трампа з посади, судячи з виразу його фейса.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:53 Ответить
Територіальні поступки... Ну допустім. В Конституції РФ вписані Запорізька та Херсонська.... Жодним пунктом мирного плану зміна Конституції не позначена. Отже, накопивши ресурси зі знятими санкціями почнеться нова війна. І це буде, срані ковбої скажуть звичне "це ви винуваті...".
показать весь комментарий
09.12.2025 08:33 Ответить
Закон США CAATSA від 2 серпня 2017 року забороняє тиск на Україну з метою зміни її кордонів.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:49 Ответить
Трампидло, пирдун старий, ти для початку віддай ісконно мексиканський штат Техас мексиканцям, а потім, придурок рудий, будеш кукурікати про наш Донбас.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:53 Ответить
А ще є Аляска
показать весь комментарий
09.12.2025 09:10 Ответить
Київ вважає окремі положення вигідними Москві-
А як ви гадаєте ху....лостан написав цей план для трампанутого з невигідними для себе пропозиціями.
показать весь комментарий
09.12.2025 09:07 Ответить
...піндоси грьобані!!!! Краще б Колумб не відкривав той кончений материк!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 09:08 Ответить
А він його не відкривав, він почав його грабувати, до нього там багато було людей, просто у нього була добре зроблена піар акція
показать весь комментарий
09.12.2025 09:13 Ответить
Скільки там ще рудій,обіссяній собаці "царювати",років два з половиною?
показать весь комментарий
09.12.2025 09:26 Ответить
Путлер не піде на поступки, бо йому буде кінець.
Навіть у лаптях з палицями вони воюватимуть, кацапів не шкода йому.
Треба запропонувати його оточенню амністію, повернення їх заарештованих капіталів, тільки нехай задушать ету моль.
показать весь комментарий
09.12.2025 09:29 Ответить
 
 