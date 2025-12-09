Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Уитакер

Президент США Дональд Трамп может свернуть свои мирные инициативы, если соглашение между Киевом и Москвой окажется недостижимым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Трамп может решить отступить, если увидит, что соглашения не будет", – сказал Уитакер.

Но отметил, что Трамп использует рычаги влияния на обе стороны конфликта для достижения мирного соглашения. Уитакер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги для достижения прогресса в переговорах. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны помочь сторонам выработать "многоступенчатое и достаточно сложное соглашение".

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", – заявил Уитакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо, - Уитакер

Мирный план США

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скоординировали позиции: Зеленский провел переговоры с НАТО и ЕС