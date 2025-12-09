РУС
Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Уитакер

В США оценили перспективы мирных переговоров между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп может свернуть свои мирные инициативы, если соглашение между Киевом и Москвой окажется недостижимым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Трамп может решить отступить, если увидит, что соглашения не будет", – сказал Уитакер.

Но отметил, что Трамп использует рычаги влияния на обе стороны конфликта для достижения мирного соглашения. Уитакер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги для достижения прогресса в переговорах. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны помочь сторонам выработать "многоступенчатое и достаточно сложное соглашение".

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", – заявил Уитакер.

Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо, - Уитакер

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Скоординировали позиции: Зеленский провел переговоры с НАТО и ЕС

Топ комментарии
+26
Це не мирна ініціатива, а цирк з конями на полі для гольфу у Флориді.
09.12.2025 06:59
+12
Хай насолоджується премією миру від ФІФА).
09.12.2025 07:17
+8
А що для нас зміниться як він вийде з переговорів?
Не дасть грошей? Так вже.
Не дасть зброї? Так вже.
Не дасть гарантії безпеки? Так вже.
Перестане заробляти на війні? Аж ніяк.
Ми маємо розраховувати на себе і лідерів Європи, як і зараз.
09.12.2025 07:54
Це не мирна ініціатива, а цирк з конями на полі для гольфу у Флориді.
09.12.2025 06:59
Бажаєш сказати що в ньому приймає участь і коняка ху...ла.
09.12.2025 08:01
У цій виставі коней ДУЖЕ багато !!! На жаль превеликий .
09.12.2025 08:03
TACO. І це можна і треба використовувати.
09.12.2025 07:07
а як же Нобиль
09.12.2025 07:13
Хай насолоджується премією миру від ФІФА).
показать весь комментарий
09.12.2025 07:17
09.12.2025 07:22
Відправимо йому відро з грунтом з ЧорНобеля.
Рудому чорту - нагорода з Рудого лісу!
09.12.2025 08:22
Так хвороба теж прлгресує. В то:у числі смертельна. Трвмпоіа "мирна ініціатива" - це тв ж смертпльна хвороба. Не лише для Україри, а й для Європи і можливо - для світу.
09.12.2025 07:25
Трампидло, дурень старий, який прогрес? Україна і так зробила все для переговорів, а надавити на ***** старий пирдун Трампидло не може, тому що фюрер кацапії завжди посилає старого пирдуна Трампидла в дупу. Так що, пирдун старий, якщо ти справжній американець, а не рудий блазень з Білого дурдому, ти зобовязаний поставити любу зброю, яку закаже Україна.
09.12.2025 07:27
Воно хворе на гешефт.
09.12.2025 08:04
@ "Потрібно вибивати "миротворчі карти" виродка трампа, що, начебто, йде процес переговорів і вже видно якийсь там "фініш".
Нема жодного результату, як і нема переговорів по суті, а є підміна понять на шантаж, здачу територій без жодної гарантії, і спланований тиск з затягуванням війни."
09.12.2025 07:27
за шо руда скотина не візьметься кругом дупа
09.12.2025 07:27
Дайте якусь же кобилу тому пиз...ку, хай скоріше те тангго станцює... Трампівські ініціативи по легалізації нового Адольфа Путлера в політичне життя, з послідовним подарунком йому України...Бо пропоганда Кремля покриє всю планету Земля і буде спочатку тиск політичний на Україну, а потім окупація, як тільки ЧмОрбанів в ЄС стане у 2 рази більше
09.12.2025 07:31
The masks are off/МАСКА СОРВАНА - притворство разоблачено, выявлена истинная сущность

Трамп "миротворець" остаточно прояввляє себе на стороні агресора, діє в унісон з т. Пу: Путін активно веде наступальні дії і продовжує руйнувати інфраструктуру України, а Трамп тероризує Україну і країни Західної Європи дипломатичним тиском, шантажем, погрозами...

По суті формується ось зла РФ, Китай, США...
09.12.2025 07:40
Починають дрочити - це не політики
09.12.2025 07:43
, Якщо Штати вмиють руки Україні стане легше? Перемога всепереможна настане? Ну-ну багатійте думкою.
09.12.2025 07:46
З такими як ти втікачами, то ні
09.12.2025 07:53
!!!!!!!!!! Тому і макогон !
09.12.2025 08:06
Тобі з льоху видніше..
09.12.2025 08:55
А що для нас зміниться як він вийде з переговорів?
Не дасть грошей? Так вже.
Не дасть зброї? Так вже.
Не дасть гарантії безпеки? Так вже.
Перестане заробляти на війні? Аж ніяк.
Ми маємо розраховувати на себе і лідерів Європи, як і зараз.
09.12.2025 07:54
І наостанок:
Не погодитеся на "план" - ху#ло нападе...
09.12.2025 08:26
поки що його мирна ініціатива Україні тільки шкодила

а зброю продавати в Європу не відмовиться, бо ВПК не дасть

ну а вже Європа, сподіваюсь, поділиться з Україною

тим більше, що скоро ШІ-бум обвалиться, і якраз продажі зброї витягнуть США з чергової рецесії
09.12.2025 07:57
От бачиш,сучий потрох, за кого ти тут кальсони рвало.
09.12.2025 08:04
Це називпйте так"Трампонич вмиє руки,якщо не здасть Україну"(
09.12.2025 07:59
Шо,опять?
09.12.2025 08:03
Це ж було вже
09.12.2025 08:23
Придурки!!! Це з яких пір КАПІТУЛЯЦІЯ стала називатися МИРНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ?
09.12.2025 08:11
В любий кліниці для божевільних її пацієнти можуть скласти значно кращій план ніж план Трампа.
09.12.2025 08:18
второй год скоро пойдет как понять пытается
09.12.2025 08:21
Так звана ''мирна'' ініціатива Трампона = капітуляція України і здача України і Українців москальському *****.
Чим швидше друг ***** Трампон вчергове всереться зі своїми ініціативами - тим краще для України.
А ще краще для Українців - щоб москальське ***** і трампон чим швидше обидвоє подохли.
09.12.2025 08:27
Ти Такий непримеренний і не на фронті
09.12.2025 08:37
Хамло-старобуб, яке тикає незнайомим людям і судить про інших по собі, сховавшись від війни за спідницями - йде в спам.
09.12.2025 08:48
Сраний фантомас каже, що Трамп шантажує Україну, як і положено виродку.
09.12.2025 08:35
Президент США Дональд Трамп може згорнути свої мирні ініціативи, якщо угода між Києвом і Москвою виявиться недосяжною. Джерело: https://censor.net/ua/n3589380

Та нехай би він їх і справді згорнув вже до біса . Бо всі його , так звані - мирні ініціативи , це не що інше як тиск на Україну , з вимогою її капітуляції .
Для нас буде краще якщо Вітьков більше не їздитиме на болота .
09.12.2025 08:38
09.12.2025 08:43
Про яку мирну ініціативу розповідає рудий довбойоб ? Про здачу українських територій ***** мабуть? То хай воно йде або ***** або грати у гольф. То десь поруч
09.12.2025 08:45
Изначально было понятно что трамп сольется
09.12.2025 08:47
не пане Вітакер,змушують не жертву!
09.12.2025 08:52
Він не може відмовитися тому, що Дмітрієв пообіцяв їм дуже гарні відкати за капітуляцію України.
09.12.2025 08:56
Тиснути на жертву агрессії? Примушувати порушити міжнародне право? То може і нахер такий перемовник не треба?
Америка заробляє на цій війні при трампі! Тому, або мовчки продавай зброю, або не лізь туди, де ти шкодиш, падло руде!
09.12.2025 09:01
Буде Трампу премія Дарвіна і трибунал в Гаазі.
09.12.2025 09:06
Одним дураком меньше.Еще парочка вовочек останется.
09.12.2025 09:17
 
 