Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Уитакер
Президент США Дональд Трамп может свернуть свои мирные инициативы, если соглашение между Киевом и Москвой окажется недостижимым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
"Трамп может решить отступить, если увидит, что соглашения не будет", – сказал Уитакер.
Но отметил, что Трамп использует рычаги влияния на обе стороны конфликта для достижения мирного соглашения. Уитакер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги для достижения прогресса в переговорах. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны помочь сторонам выработать "многоступенчатое и достаточно сложное соглашение".
"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", – заявил Уитакер.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рудому чорту - нагорода з Рудого лісу!
Нема жодного результату, як і нема переговорів по суті, а є підміна понять на шантаж, здачу територій без жодної гарантії, і спланований тиск з затягуванням війни."
Трамп "миротворець" остаточно прояввляє себе на стороні агресора, діє в унісон з т. Пу: Путін активно веде наступальні дії і продовжує руйнувати інфраструктуру України, а Трамп тероризує Україну і країни Західної Європи дипломатичним тиском, шантажем, погрозами...
По суті формується ось зла РФ, Китай, США...
Не дасть грошей? Так вже.
Не дасть зброї? Так вже.
Не дасть гарантії безпеки? Так вже.
Перестане заробляти на війні? Аж ніяк.
Ми маємо розраховувати на себе і лідерів Європи, як і зараз.
Не погодитеся на "план" - ху#ло нападе...
а зброю продавати в Європу не відмовиться, бо ВПК не дасть
ну а вже Європа, сподіваюсь, поділиться з Україною
тим більше, що скоро ШІ-бум обвалиться, і якраз продажі зброї витягнуть США з чергової рецесії
Чим швидше друг ***** Трампон вчергове всереться зі своїми ініціативами - тим краще для України.
А ще краще для Українців - щоб москальське ***** і трампон чим швидше обидвоє подохли.
Та нехай би він їх і справді згорнув вже до біса . Бо всі його , так звані - мирні ініціативи , це не що інше як тиск на Україну , з вимогою її капітуляції .
Для нас буде краще якщо Вітьков більше не їздитиме на болота .
Америка заробляє на цій війні при трампі! Тому, або мовчки продавай зброю, або не лізь туди, де ти шкодиш, падло руде!