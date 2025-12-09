РУС
Скоординировали позиции: Зеленский провел переговоры с НАТО и ЕС

вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и руководством Европейского Союза, где обсудил ключевые дипломатические вопросы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ночном обращении, обнародованном в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что переговоры были результативными и направленными на укрепление международной поддержки Украины.

Основные акценты встречи

Во время встречи Зеленский проинформировал Рютте, президента Европейского совета Антониу Кошту и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о ходе взаимодействия с США. Обсуждение касалось шагов по достижению справедливого мира, гарантий безопасности и усиления украинской устойчивости в противостоянии российской агрессии.

По словам президента, стороны подробно остановились на работе с американскими партнерами в рамках дипломатического трека. Отдельно обсудили инициативу PURL и репарационный кредит, которые должны усилить финансовую и политическую поддержку Украины.

"По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку!", - подчеркнул Зеленский.

Реакция НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил результаты переговоров и подчеркнул готовность Альянса и в дальнейшем поддерживать Украину. В комментарии в соцсети Х он отметил, что встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала очередным шагом для укрепления единства на пути к справедливому миру.

Рютте подчеркнул важность дальнейших совместных решений, которые обеспечат стабильность и безопасность в Европе.

После встреч в Брюсселе Зеленский отправится с визитом в Италию, где 9 декабря проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони

