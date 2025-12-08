РУС
Зеленский о встрече с лидерами ЕС в Лондоне: Согласовали совместную позицию относительно гарантий безопасности

Встреча Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне: что обсудили

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне 8 декабря.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсуждали

Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Кира Стармера, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира.

"Сегодня мы подробно обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующих шагов. Отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины", - добавил президент.

Что предшествовало?

Великобритания (5214) Зеленский Владимир (22865) Макрон Эмманюэль (1526) Стармер Кир (294) Фридрих Мерц (306)
Топ комментарии
+3
Це вже по якому колу вони її узгодили?
08.12.2025 19:24 Ответить
+2
Узгодили спільну позицію гарантій, тільки хто буде їх давати?
08.12.2025 19:24 Ответить
+2
Хтось інший, тільки не вони.
08.12.2025 19:25 Ответить
Узгодили спільну позицію гарантій, тільки хто буде їх давати?
08.12.2025 19:24 Ответить
Хтось інший, тільки не вони.
08.12.2025 19:25 Ответить
Гарантії були підписані і до Будапешта а в Будапешті "світові" гарантії за ядерну зброю. Підписанти виконуйте гарантії "світові" і потреба в нових відпадає. Якщо за ядерку нема гарантій безпеки, то що тепер щось знову давати якісь гарантії, які не будуть виконювати.
08.12.2025 20:13 Ответить
Це вже по якому колу вони її узгодили?
08.12.2025 19:24 Ответить
Гарантій безпеки кому?Якщо українцям то якого......це таємниця від українців?
08.12.2025 19:30 Ответить
Узгодили спільну позицію, що США нехай гарантії дають, а Європа буде морально підтримувати
08.12.2025 19:30 Ответить
Ми зрозуміли Володя!
Чергове потужне нікуя!
Мінус 💰 витрачені на твій туризм і шопінг.
Тепер запиши "вечірню казочку" для 🐏🐑 і спати.
Ще стільки країн потрібно відвідати, поки є можливість літати надурняка...
08.12.2025 19:31 Ответить
А кажуть, Трамп дурний. Наш дебіл куди потужніший за Трампа. Які гарантії безпеки? Що вони гарантують? Що РФ не нападе? Навіть Балтія ніяк не в не від чого не гарантована. Всі гарантії зникнуть, як віддамо ядерну зброю, пардон, Донбасс з Кримом з Запоріжжям.
08.12.2025 19:32 Ответить
Шо таке гарантії? - в коня бачив!? - а це ше більше
08.12.2025 19:33 Ответить
29 безпекова угода від ЄС.
08.12.2025 19:37 Ответить
А можна зеленського назад здати в «95 квартал» по гарантії?
08.12.2025 19:38 Ответить
Назад не візьмуть.Термін гарантії закінчився.)
08.12.2025 19:53 Ответить
Як так? Гарантія на пришелепкуватість дається довічно!
08.12.2025 19:55 Ответить
Що таке? Знову хочуть усе повісити на 'поганого' Трампа? А 400-мільйонна Європа тут ніби взагалі нідочого?
Ці мразоти лише здатні правокувати нашого простроченого на затягування війни.
08.12.2025 19:39 Ответить
Оце дивився - питає значить ведучий одного польського експерта (їх зараз всюди як собак) - а шо будуть британці робити як Путін на Литву нападе. Той - будуть воювати до останнього литовського солдата. А якшо на Польщу? То до останнього польського. Зброю даватимуть, гроші, підтримку, але самі не влазитимуть, хіба що самим щось загрожуватиме. Ну й це в принципі адекватна розумна позиція. А ці рогами вперлися і на четвертому році війни (а взагалі на дванадцятому) продовжують вірити в європейські гарантії безпеки.
08.12.2025 19:40 Ответить
Які такі гарантію?цю Європу уже ******** з 3 сторін-це сша-росія-китай---які гарантії ці імпотенти можуть дати? У них нема ні військ-ні зброї-люди їхні мякотілі захищатись як ми не будуть-вони всі повтікають--навіть Україна для них це гарантія їх безпеки-бо поки ми бьємось вони жирують-
08.12.2025 19:42 Ответить
пустой пиар. стыдно в Украине быть после коррупционного разоблачения Зеленского
08.12.2025 19:45 Ответить
Все согласовали и обговорили. Но кто будет воевать нипанятна. Уже даже наши беженцы все поняли и валят потихоньку со страна Балтии подальше на запад.
08.12.2025 19:49 Ответить
БЕЗПЕКИ ЗЕМІНДІЧЕЙ?
08.12.2025 19:58 Ответить
Волання "Людоньки, рятуйте!" вважається гарантіями?
08.12.2025 20:00 Ответить
 
 