Зеленский о встрече с лидерами ЕС в Лондоне: Согласовали совместную позицию относительно гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне 8 декабря.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсуждали
Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Кира Стармера, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира.
"Сегодня мы подробно обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующих шагов. Отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.
- Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.
Чергове потужне нікуя!
Мінус 💰 витрачені на твій туризм і шопінг.
Тепер запиши "вечірню казочку" для 🐏🐑 і спати.
Ще стільки країн потрібно відвідати, поки є можливість літати надурняка...
Ці мразоти лише здатні правокувати нашого простроченого на затягування війни.