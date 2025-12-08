Зеленский о встрече с лидерами ЕС в Лондоне: Согласовали совместную позицию относительно гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне 8 декабря.

Цензор.НЕТ.

Что обсуждали

Зеленский поблагодарил премьера Великобритании Кира Стармера, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира.

"Сегодня мы подробно обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующих шагов. Отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины", - добавил президент.

Что предшествовало?

Президент Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Сообщалось, что президент сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

