Зеленский уже прибыл в Лондон

Сегодня, 8 декабря 2025 года, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более подробная информация на данный момент отсутствует.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Читайте также: Зеленский полетит в Рим 9 декабря, - СМИ

Мирный план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть видение США, Украины и РФ. Единого мнения относительно Донбасса нет, - Зеленский