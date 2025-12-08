РУС
Новости Визит Зеленского в Британию
985 22

Зеленский уже прибыл в Лондон

Визит Зеленского в Лондон

Сегодня, 8 декабря 2025 года, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Более подробная информация на данный момент отсутствует.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Читайте также: Зеленский полетит в Рим 9 декабря, - СМИ

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть видение США, Украины и РФ. Единого мнения относительно Донбасса нет, - Зеленский

Великобритания (5214) Зеленский Владимир (22865)
+7
їбанько на фото якому головне аби фото чи відосик був гарний ..зельона *******

можете банити як ви це регулярно робите .. дістало
показать весь комментарий
08.12.2025 13:47 Ответить
+4
взагалі *****
показать весь комментарий
08.12.2025 13:44 Ответить
+4
Янелох, когда Умеров вернётся домой? Его НАБУ ждёт вместе со скумбриёй по плёнкам Миндича.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:49 Ответить
Комментировать
А Єрмак де ?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:36 Ответить
в зєлічкеному чемодані виїхав.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:48 Ответить
Єрмак уже там….??., мабуть, готує «входини в квартиру» зеленського, після її ремонту з останніх копійок ??!!
Бо його хата з «династія» в Козині, може бути передана деркачу??
показать весь комментарий
08.12.2025 14:02 Ответить
взагалі *****
показать весь комментарий
08.12.2025 13:44 Ответить
Отлично,пятьсотая тонна авиатоплива сгорела в движках роскошного персонального литака,а где польза?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:46 Ответить
В відомо чиїй @@здє!
показать весь комментарий
08.12.2025 14:21 Ответить
не ван кліберн, ну шось збацає перед переговорами!
показать весь комментарий
08.12.2025 13:47 Ответить
Як патрушев наказав з Оману, таку партитуру зеленський і єлозить, під контролем ларьочника від тадеєва і сівковича!!
Але ж для йолопів місцевих, є головна теза, - «зеленський про це не знає»!!
показать весь комментарий
08.12.2025 14:05 Ответить
їбанько на фото якому головне аби фото чи відосик був гарний ..зельона *******

можете банити як ви це регулярно робите .. дістало
показать весь комментарий
08.12.2025 13:47 Ответить
Нарешті вдома.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:48 Ответить
Янелох, когда Умеров вернётся домой? Его НАБУ ждёт вместе со скумбриёй по плёнкам Миндича.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:49 Ответить
гаспада уже в паріже
показать весь комментарий
08.12.2025 13:51 Ответить
Він думає, що його з Лондона не затребують? Записи НАБУ нікуди не ділись
показать весь комментарий
08.12.2025 13:59 Ответить
Вова іди в сраку !
показать весь комментарий
08.12.2025 14:04 Ответить
йди Вова Оманський на гілляку
показать весь комментарий
08.12.2025 14:13 Ответить
Як ми раді, і дрони не супроводжували
показать весь комментарий
08.12.2025 14:08 Ответить
Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський ......... Тьху.
Хочь у новини не заходь..
показать весь комментарий
08.12.2025 14:11 Ответить
під арешт мародера
показать весь комментарий
08.12.2025 14:18 Ответить
Шаровари від попандополи.
показать весь комментарий
08.12.2025 14:21 Ответить
Щоб ти на тому трапі послизнувся!
Турист грьобаний!
показать весь комментарий
08.12.2025 14:31 Ответить
Я уеду жить в Лондон....
показать весь комментарий
08.12.2025 14:45 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1997941048186954052
Ширяться чутки, що Верховний особисто бортом #1 вивіз Дєрьмака в Ірландію, щоб врятувати від НАБУ щоб завгосп під тиском не вибовкав про їх спільні оборудки, і де общак ховають
показать весь комментарий
08.12.2025 14:51 Ответить
 
 