Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у США, Украины и РФ остаются разногласия по вопросу территорий, которые обсуждаются в рамках "мирного плана" Штатов.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg.

Что известно

По словам Зеленского, элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и территории.

Президент отметил, что на переговорах еще не достигнуто согласия относительно Донецкой и Луганской областей.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения относительно Донбасса", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

