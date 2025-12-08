2 791 33
Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у США, Украины и РФ остаются разногласия по вопросу территорий, которые обсуждаются в рамках "мирного плана" Штатов.
Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам Зеленского, элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и территории.
Президент отметил, что на переговорах еще не достигнуто согласия относительно Донецкой и Луганской областей.
"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения относительно Донбасса", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
а у рашки і сша-ашки - спільне бачення є
- Перемовини по мирному договіру ведуть Дмитрієв та Віткофф.
Запитання з залу:
-А хто з американськoї сторони?
Всім все вже зрозуміло-Америка як це не прикро більше не з нами
Тут може здатись квіточками держак від лопати в сраці каддафі.
Є дуже поганий варіант та катастрофічний. Продовжувати боротись - це дуже поганий варіант, підписати капітуляцію катастрофічний.