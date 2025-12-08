РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10074 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
2 791 33

Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса, - Зеленский

Мирные переговоры: Зеленский заявил о разногласиях

Президент Владимир Зеленский заявил, что у США, Украины и РФ остаются разногласия по вопросу территорий, которые обсуждаются в рамках "мирного плана" Штатов.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам Зеленского, элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и территории.

Президент отметил, что на переговорах еще не достигнуто согласия относительно Донецкой и Луганской областей.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения относительно Донбасса", - сказал он.

Читайте: РФ ждет итогов работы США и Украины по урегулированию войны, - Песков

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа готовится действовать самостоятельно на фоне непредсказуемости позиции США по Украине, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (22865) россия (98281) США (28544) Донбасс (26975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Не на часі.

показать весь комментарий
08.12.2025 13:30 Ответить
+7
Ще б нам про "наше бачення" хиось розказав
показать весь комментарий
08.12.2025 13:27 Ответить
+6
віруєте, що якщо піти з Донбасу, то ****** зупиниться?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще б нам про "наше бачення" хиось розказав
показать весь комментарий
08.12.2025 13:27 Ответить
Не на часі.

показать весь комментарий
08.12.2025 13:30 Ответить
Побояться розповісти, а раптом "прослухають"?)
показать весь комментарий
08.12.2025 13:40 Ответить
Автономна республіка Крим - це Україна!
показать весь комментарий
08.12.2025 13:29 Ответить
Аби кіздякать
показать весь комментарий
08.12.2025 13:29 Ответить
********
показать весь комментарий
08.12.2025 13:30 Ответить
у нас - немає.
а у рашки і сша-ашки - спільне бачення є
показать весь комментарий
08.12.2025 13:31 Ответить
Про що потртрет може говорити?У когось ще є сумніви на рахунок розумового розвитку і освіти потужного?Тупе,ні про що
показать весь комментарий
08.12.2025 13:33 Ответить
Я б сказав що є бачення США і Росії з однієї сторони та України з іншої. Як писала польська газета - на брифінгу білого дома :
- Перемовини по мирному договіру ведуть Дмитрієв та Віткофф.
Запитання з залу:
-А хто з американськoї сторони?
Всім все вже зрозуміло-Америка як це не прикро більше не з нами
показать весь комментарий
08.12.2025 13:34 Ответить
А з ким розмовляти з української сторони?През тупий придурок і купа корупціонерів!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 13:35 Ответить
А у вас є інші варіанти? Чи просто здатися?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:36 Ответить
Варіанти завжди є,але не завжди є розум у більшості.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:38 Ответить
Більшість вибрала здатися ще в 2022р.Неможлива перемога на чолі зі зрадником і рахівською агентурою.Питання лише часу.Політика ЗЕ направлена на послаблення військової складової і розкол суспільства,а також на погіршення відносин з партнерами.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:44 Ответить
У вас є план перемоги ?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:51 Ответить
Ти зазирнув в очі Рудого й побачив там шось? Чи куди ти йому зазирнув? До якого органу?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:57 Ответить
Нема представника з української сторони. Хто ж винен в такій ституації?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:37 Ответить
Вова сцитьця приймати рішення. Те що ніякого Вовиного "другого строку" в кріслі гетьмана не буде - це вже і так зрозуміло. Тут не відомо як на здачу Донбасу відреагує армія.
Тут може здатись квіточками держак від лопати в сраці каддафі.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:35 Ответить
Втече,як і *******
показать весь комментарий
08.12.2025 13:45 Ответить
Політика рівня Зеленського в Україні зараз не має. Коли відбудуться вибори, Зеленський переможе, скоріш за все в першому турі.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:50 Ответить
Про *політика* ви звісно загнули, але стьоб зачотний.
показать весь комментарий
08.12.2025 14:08 Ответить
Зеленський повинен добровільно піти у відставку бо довіри до нього вже немає.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:40 Ответить
маєте довіру до стефанчука?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:50 Ответить
Відповідь: ето відно по ліцам. )
показать весь комментарий
08.12.2025 14:12 Ответить
Стефанчук буде в/о лише на три місяці до виборів
показать весь комментарий
08.12.2025 14:30 Ответить
Заради донбасу треба просрати взагалі всі території і знищити все населення, так типу логічніше.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:49 Ответить
віруєте, що якщо піти з Донбасу, то ****** зупиниться?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:51 Ответить
Зараз в України не має хороших варіантів, ба більше не має навіть поганих.
Є дуже поганий варіант та катастрофічний. Продовжувати боротись - це дуже поганий варіант, підписати капітуляцію катастрофічний.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:57 Ответить
Афганистан с ссср 10 лет и штатами 20 боролся и ничего вырулил безо всяких поддержек западных партнеров .У нас же поддержка как минимум Европы и ближайших соседей типа Польши ,стран Балтии и скандинавских которые понимают,что они следующие да и сша потому что трамп вряд ли перестанет продавать оружие Европе ,а те нам передавать плюс скоро промежуточные выборы в палату где победу прогнозируют демократам.Так что ничего катастрофического нет было бы как говорится желание
показать весь комментарий
08.12.2025 14:40 Ответить
Здайте Ігорка на органи. Чи москальським зекам гратись у півника. Бо заради Ігорка шось просрати буде взагалі тупо. Москалі, берете Ігорка?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:59 Ответить
Ггг. Два Кравченка, зареєстровані з інтервалом у три дні. Ти Ігорьок чи Саша? Кого москалям торгувати?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:01 Ответить
Ніяких виведень наших військ з наших земель і ніякого визнання окупованих наших земель юридично російськими.
показать весь комментарий
08.12.2025 14:23 Ответить
Це він арестанською поштою перестучав? Сидить, мабуть, з вбивцями і гвалтівниками? ********* можна йому кабанчиком?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:26 Ответить
А що є єдина думка по решті окупованих територій?Тільки по Донбасу розбіжності?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:31 Ответить
 
 