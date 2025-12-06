Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios
В субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, информирует Цензор.НЕТ.
Обсуждение территориального вопроса было сложным
По словам источников, Уиткофф и Кушнер собрали позиции обеих сторон и настаивают, чтобы и Путин, и Зеленский сделали необходимые шаги для заключения мирного соглашения.
"Обсуждение территории было сложным", - сообщил источник, знакомый с ходом разговора.
"Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса", - рассказал еще один источник.
Гарантии безопасности
Еще одним ключевым вопросом стали гарантии безопасности для Украины от США.
По словам собеседника издания, стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но нужно еще поработать, чтобы обе стороны одинаково толковали проект гарантий безопасности.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила Axios, что основные сложности в переговорах касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности.
"Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", - сказала она.
Ожидаются дальнейшие встречи
Издание пишет, что ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и встретятся с Зеленским в Лондоне в понедельник, чтобы доложить об американских предложениях.
"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", - сказал Axios украинский чиновник.
Кроме того, на следующей неделе ожидаются дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером.
"Переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение", – добавила посол Стефанишина.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
попри всі свідчення проти нього у державній зраді.
секта "Свідків ЗЄлігови"
.
Вони вже бачать що режим Бубона посипався, кагал втікає з манатками і "камазами бабла"
Падлюка...
Гроші ті вони всеодно вкрали, то хоч військовим не заважали би.
.
Мозговий???
В зеленої сволоти нема мізків - лише щелепи...
"Я вважаю, що ми зараз в одному з найгірших положень від початку 2022 року щодо переговорів. І на це впливає безпосередньо ситуація на фронті, навколо якого створено такий ореол програшу", - сказав він.
За словами депутата, дійсно є складні напрямки, де противник нас продавлює, але взагалі критичної ситуації на фронті точно немає.
На його думку, нам потрібно максимально відтягувати час і покращувати свої позиції.
"В іншому випадку нас просто принудять до того, що не заслужили ні ми, як нація і народ, ні наші солдати, які б'ються за нашу державу", - резюмував він.
вона таки настанепозиції будуть покращені.
Їм вкрай хочется торгувати з кацапами
Кагал танцює на могилах з прапорами та й сміється Україні в лице
І зараз очевидно, але через 4 роки потому почнуть розказувати що вчора вивозили награбоване на запасний аеродром.