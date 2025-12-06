РУС
Новости Мирный план США Территориальные уступки
2 053 24

Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Зеленський

В субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждение территориального вопроса было сложным

По словам источников, Уиткофф и Кушнер собрали позиции обеих сторон и настаивают, чтобы и Путин, и Зеленский сделали необходимые шаги для заключения мирного соглашения.

"Обсуждение территории было сложным", - сообщил источник, знакомый с ходом разговора.

"Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса", - рассказал еще один источник.

Гарантии безопасности

Еще одним ключевым вопросом стали гарантии безопасности для Украины от США.

По словам собеседника издания, стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но нужно еще поработать, чтобы обе стороны одинаково толковали проект гарантий безопасности.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила Axios, что основные сложности в переговорах касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности.

"Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", - сказала она.

Ожидаются дальнейшие встречи

Издание пишет, что ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и встретятся с Зеленским в Лондоне в понедельник, чтобы доложить об американских предложениях.

"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", - сказал Axios украинский чиновник.

Кроме того, на следующей неделе ожидаются дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером.

"Переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение", – добавила посол Стефанишина.

Автор: 

+16
06.12.2025 22:19
+3
Складна розмова,вай как тяжело ему жить и работать,не то что воинам на передовой и бежавшим жителям разрушенных городов
06.12.2025 22:22
+3
Без єрмака нашому Лідору будь-яка розмова складна. Поробуй ці ******** слова правильно скласти у речення
06.12.2025 22:29
06.12.2025 22:19
Вилазити хоч щось почалось лише після звільнення Єрмака...Зєля все ще в аурі, але...
06.12.2025 22:22
ЗЄля ще все в аурі....

попри всі свідчення проти нього у державній зраді.

секта "Свідків ЗЄлігови"

.
06.12.2025 22:37
Об буде буде!!
Вони вже бачать що режим Бубона посипався, кагал втікає з манатками і "камазами бабла"
06.12.2025 22:34
Ото - краще б він тоді втік...
Падлюка...
Гроші ті вони всеодно вкрали, то хоч військовим не заважали би.
06.12.2025 22:34
Нам,як колишнім жителям Маріуполя, дуже було б цікаво про це дізнатися більше,бо мені здається,що лідор у лютому на передодні війни приїхав до нас та запевнив,що все буде добре....
06.12.2025 22:37
2+2=5. Як zрішало?
06.12.2025 22:22
Складна розмова,вай как тяжело ему жить и работать,не то что воинам на передовой и бежавшим жителям разрушенных городов
06.12.2025 22:22
Ну и как там с гарантиями, уже?

06.12.2025 22:23
Повної амністії поки не обіцяють
показать весь комментарий
Та пох якої складності була розмова(Головне результат(
06.12.2025 22:24
Є таки розумні.
06.12.2025 22:27
Що розуміють. Як, Ви.
06.12.2025 22:28
"Мозговий штурм"?Це хто в команді зе мозок має?Подоляк?Литвин?Татаров?
06.12.2025 22:27
Ну що синку, допомогли тобі тії євреї?
06.12.2025 22:28
гарне питання мудрому українському наріту

.
06.12.2025 22:41
Складна розмова про сдачу територій? Так він же з початку планував цк
06.12.2025 22:28
Без єрмака нашому Лідору будь-яка розмова складна. Поробуй ці ******** слова правильно скласти у речення
06.12.2025 22:29
Який штурм???
Мозговий???
В зеленої сволоти нема мізків - лише щелепи...
06.12.2025 22:29
Нинішній момент є найгіршим від початку 2022 року для перемовин щодо миру. Про це народний депутат та секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко розповів в ефірі "Суспільного".

"Я вважаю, що ми зараз в одному з найгірших положень від початку 2022 року щодо переговорів. І на це впливає безпосередньо ситуація на фронті, навколо якого створено такий ореол програшу", - сказав він.

За словами депутата, дійсно є складні напрямки, де противник нас продавлює, але взагалі критичної ситуації на фронті точно немає.

На його думку, нам потрібно максимально відтягувати час і покращувати свої позиції.

"В іншому випадку нас просто принудять до того, що не заслужили ні ми, як нація і народ, ні наші солдати, які б'ються за нашу державу", - резюмував він.
06.12.2025 22:30
Критичної ситуації зараз немає, але треба затягувати до того часу коли вона таки настане позиції будуть покращені.
06.12.2025 22:40
Все одне США кинуть та не будуть виконувати свої обов'язки....

Їм вкрай хочется торгувати з кацапами
06.12.2025 22:31
Щось помінялось в Мародераті?
Кагал танцює на могилах з прапорами та й сміється Україні в лице
06.12.2025 22:35
Я втретє переслуховую откровення Червінського у Берези й одночасно читаю ці новини... Просто реву як білуга!!!
06.12.2025 22:38
коли трампісти вас "попросять" з США - ревіти доведеться ще більше !
06.12.2025 22:45
Це і так було очевидно. Тоді.
І зараз очевидно, але через 4 роки потому почнуть розказувати що вчора вивозили награбоване на запасний аеродром.
06.12.2025 22:45
 
 