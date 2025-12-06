Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

В субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обсуждение территориального вопроса было сложным

По словам источников, Уиткофф и Кушнер собрали позиции обеих сторон и настаивают, чтобы и Путин, и Зеленский сделали необходимые шаги для заключения мирного соглашения.

"Обсуждение территории было сложным", - сообщил источник, знакомый с ходом разговора.

"Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса", - рассказал еще один источник.

Читайте также: Гарантии безопасности и территориальные вопросы Украины остаются открытыми после переговоров во Флориде, - WSJ

Гарантии безопасности

Еще одним ключевым вопросом стали гарантии безопасности для Украины от США.

По словам собеседника издания, стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но нужно еще поработать, чтобы обе стороны одинаково толковали проект гарантий безопасности.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила Axios, что основные сложности в переговорах касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности.

"Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", - сказала она.

Читайте также: Мирный план США по Украине стал лучше. Вопрос территорий - самый сложный, - Зеленский

Ожидаются дальнейшие встречи

Издание пишет, что ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и встретятся с Зеленским в Лондоне в понедельник, чтобы доложить об американских предложениях.

"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", - сказал Axios украинский чиновник.

Кроме того, на следующей неделе ожидаются дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером.

"Переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение", – добавила посол Стефанишина.

Читайте также: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: договорились о следующих шагах и форматах разговора с США