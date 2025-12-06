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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

Зеленський

У суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, обізнані зі змістом розмови, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорення територіального питання було складним

За словами джерел, Віткофф і Кушнер зібрали позиції обох сторін та наполягають, щоб і Путін, і Зеленський зробили необхідні кроки для укладення мирної угоди.

"Обговорення території було складним", - повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови.

"Росія все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання", - розповіло ще одне джерело.

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Гарантії безпеки

Ще одним ключовим питанням стали гарантії безпеки для України від США.

За словами співрозмовника видання, сторони досягли значного прогресу і наблизилися до угоди, але потрібно ще попрацювати, щоб обидві сторони однаково тлумачили проєкт гарантій безпеки.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила Axios, що основні складнощі в переговорах стосуються територіальних питань і гарантій безпеки.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими",- сказала вона.

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Очікуються подальші зустрічі

Видання пише, що очікується, що Умєров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи та зустрінуться із Зеленським у Лондоні в понеділок, щоб доповісти про американські пропозиції.

"Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм", – сказав Axios український чиновник.

Окрім цього, наступного тижня очікуються подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером.

"Переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", - додала посол Стефанішина.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28099) територіальна цілісність (325) гарантії безпеки (467) Віткофф Стів (320)
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Топ коментарі
+76
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06.12.2025 22:19 Відповісти
+27
Нам,як колишнім жителям Маріуполя, дуже було б цікаво про це дізнатися більше,бо мені здається,що лідор у лютому на передодні війни приїхав до нас та запевнив,що все буде добре....
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06.12.2025 22:37 Відповісти
+21
Ну що синку, допомогли тобі тії євреї?
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06.12.2025 22:28 Відповісти

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