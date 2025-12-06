Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios
У суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, обізнані зі змістом розмови, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорення територіального питання було складним
За словами джерел, Віткофф і Кушнер зібрали позиції обох сторін та наполягають, щоб і Путін, і Зеленський зробили необхідні кроки для укладення мирної угоди.
"Обговорення території було складним", - повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови.
"Росія все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання", - розповіло ще одне джерело.
Гарантії безпеки
Ще одним ключовим питанням стали гарантії безпеки для України від США.
За словами співрозмовника видання, сторони досягли значного прогресу і наблизилися до угоди, але потрібно ще попрацювати, щоб обидві сторони однаково тлумачили проєкт гарантій безпеки.
Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила Axios, що основні складнощі в переговорах стосуються територіальних питань і гарантій безпеки.
"Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими",- сказала вона.
Очікуються подальші зустрічі
Видання пише, що очікується, що Умєров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи та зустрінуться із Зеленським у Лондоні в понеділок, щоб доповісти про американські пропозиції.
"Нам потрібно взяти всі проєкти і провести мозковий штурм", – сказав Axios український чиновник.
Окрім цього, наступного тижня очікуються подальші переговори і зустрічі з Віткоффом і Кушнером.
"Переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення", - додала посол Стефанішина.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президет Володимир Зеленський разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль