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Новини Мирні перемовини
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Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Домовилися про наступні кроки й формати розмови зі США

Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером

Президет Володимир Зеленський разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно разом із з Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що було приділено увагу багатьом аспектам.

Читайте: США та Україна узгодили рамки майбутніх безпекових домовленостей, - Віткофф

Про що говорили?

"Доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів він.

Президент наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - додав він.

Також читайте: Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову

Зеленський чекає Умєрова й Гнатова зі звітами

Крім того, Зеленський зазначив, що чекаю на детальні звіти від Умєрова й генерала Гнатова.

"Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" - сказав президент.

Мирний план США

  • 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Кушнер Джаред (75) перемовини (3829) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46) Віткофф Стів (320)
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Топ коментарі
+10
....якщо пропустити мати то можна і мовчати.

ЧУВАК!!!!!!! ІДИ ДО ШВЕДІВ ЧИ НОРВЕЖЦІВ ІДИ ДО ВЄТНАМУ ЧИ КИТАЮ проси зброю, а не говори з зятем і гольфістом московськими гнидами
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06.12.2025 18:46 Відповісти
+10
Довбеник, він всю молодь 18-22 випустив за кордон! Як на рахунок поліцейських, яких мабуть 400 тисяч дупи в тилу протирають?
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06.12.2025 18:53 Відповісти
+6
в дурня перекинулись, коксу нюхнули..., а про що ще можна з тупим утирком розмовляти
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06.12.2025 18:54 Відповісти

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