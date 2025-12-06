Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Домовилися про наступні кроки й формати розмови зі США
Президет Володимир Зеленський разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно разом із з Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що було приділено увагу багатьом аспектам.
Про що говорили?
"Доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів він.
Президент наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.
"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - додав він.
Зеленський чекає Умєрова й Гнатова зі звітами
Крім того, Зеленський зазначив, що чекаю на детальні звіти від Умєрова й генерала Гнатова.
"Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" - сказав президент.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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ЧУВАК!!!!!!! ІДИ ДО ШВЕДІВ ЧИ НОРВЕЖЦІВ ІДИ ДО ВЄТНАМУ ЧИ КИТАЮ проси зброю, а не говори з зятем і гольфістом московськими гнидами