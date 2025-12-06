Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: Домовилися про наступні кроки й формати розмови зі США

Президет Володимир Зеленський разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно разом із з Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що було приділено увагу багатьом аспектам.

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Про що говорили?

"Доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів він.

Президент наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - додав він.

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Зеленський чекає Умєрова й Гнатова зі звітами

Крім того, Зеленський зазначив, що чекаю на детальні звіти від Умєрова й генерала Гнатова.

"Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!" - сказав президент.

Мирний план США