Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: договорились о следующих шагах и форматах разговора с США

Президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что было уделено внимание многим аспектам.

О чем говорили?

"Довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

"Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам", - добавил он.

Зеленский ждет Умерова и Гнатова с отчетами

Кроме того, Зеленский отметил, что ждет подробных отчетов от Умерова и генерала Гнатова.

"Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способно сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" – сказал президент.

