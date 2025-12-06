Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: договорились о следующих шагах и форматах разговора с США
Президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что было уделено внимание многим аспектам.
О чем говорили?
"Довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - рассказал он.
Президент подчеркнул, что Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.
"Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам", - добавил он.
Зеленский ждет Умерова и Гнатова с отчетами
Кроме того, Зеленский отметил, что ждет подробных отчетов от Умерова и генерала Гнатова.
"Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способно сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!" – сказал президент.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
ЧУВАК!!!!!!! ІДИ ДО ШВЕДІВ ЧИ НОРВЕЖЦІВ ІДИ ДО ВЄТНАМУ ЧИ КИТАЮ проси зброю, а не говори з зятем і гольфістом московськими гнидами
думаю, без хабаря в 5-8 тисяч баксів мене до вас подоляцьких не переведуть
Переговорів як таких у США не відбулося - нам були представлені "пропозиції" путіна, які привезли з москви Уіткофф та Кушнер, та власні пропозиції американців санкціоновані Трампом. З "Гарантії" від сша - "повітряна" складова та моніторинг за дотриманням перемир'я та санкцій. ьогодні переговори наших "дипломатів" продовжаться по суті - будуть детально узгоджуватися так звані "Гарантії безпеки" для України не обов'язкової дії "а-ля Будапешт". Представники отримають вказівки до них з боку Зеленського та Трампа після чого буде детальний розгляд пунктів США не збираються визнавати окупацію українських територій де-юре, проте збираються визнати її де-факто та наполягають на згоді України пристати на територіальний обмін з передачею всієї території Донбасу під контроль рф.
ША проти надання Україні репараційного кредиту та наполягають, щоб Україна відмовилася від такої ідеї та повідомила про відмову європейських союзників. Ці гроші, на думку американців, повинні бути спрямовані на відбудову України при абсолютному контролі з б вимагають для своїх кампаній першочерговість у виборі об'єктів, які ті оберуть для відбудови, а енергетичний сектор України американці бажають відбудовувати одноосібно виключивши можливу конкуренцію з боку європейських, канадійських та японських кампаній.
США не збираються надавати юридичні "Гарантії безпеки" та ратифікувати їх Конгресом. Вони, рамково погоджені Умеровим та Гнатовим, і будуть надаватися виключно волею Президента США, який одноосібно буде вирішувати - як реагувати на відновлення агресії з боку рф. остаточного погодження "американського варіанту" "Гарантій..." Україна отримає ще один папірець типу "Будапештських гарантій"
погоді сидячи з кофейком і мріяти про мир , якого не буде ,
якщо Зелена шобла на піде на капітуляцію !!
1) " провели довгу розмову ", а далі "доволі швидко обговорили" + "інтенсивний підхід до перемовин"
2) "змістовну... дуже предметну, конструктивну розмову" і одразу "обговорили (лише) ключові речі", а далі "не все можемо обговорити"
3) "домовилися про наступні ... розмови"
4) "чекаю на детальні звіти від Умєрова й генерала Гнатова"
напевно було щось таке:
- алло. це Зеля. не кидайте трубку.
- алло, це автовідповідач, залишить повідомлення після сигналу.
- потім передзвоню... Умєров, Гнатов, поясніть мені, що це було
