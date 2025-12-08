РФ ждет итогов работы США и Украины по урегулированию войны, - Песков
России важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Что известно
"Вы знаете, что была проведена подробная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером.
И потом уже Уиткофф и Кушнер работали на основе тех результатов, которых достигли в Москве, с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым - вот сейчас нам важно понимать, какие итоги этой работы", - сказал он.
Песков добавил, что сейчас стороны "больше понимают, что работать нужно в тишине".
"Подобные работы не могут вестись абсолютно публично. Это неконструктивно и, главное, это не дает достичь результата. Поэтому рассчитываем такую информацию получить и тогда будет понятно", - подытожил спикер кремлевского диктатора.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
