РФ ждет итогов работы США и Украины по урегулированию войны, - Песков

Переговоры Украины и США: Что говорят в Кремле?

России важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что известно

"Вы знаете, что была проведена подробная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером.

И потом уже Уиткофф и Кушнер работали на основе тех результатов, которых достигли в Москве, с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым - вот сейчас нам важно понимать, какие итоги этой работы", - сказал он.

Песков добавил, что сейчас стороны "больше понимают, что работать нужно в тишине".

"Подобные работы не могут вестись абсолютно публично. Это неконструктивно и, главное, это не дает достичь результата. Поэтому рассчитываем такую информацию получить и тогда будет понятно", - подытожил спикер кремлевского диктатора.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Песков Дмитрий (2048) россия (98281) США (28544)
піськофф! "у тєбя ус отклєілся"
08.12.2025 13:18 Ответить
Щодо гарантій безпеки потрібно діяти так - ,,утром деньги- вечером стулья, вечером деньги- утром стулья".
08.12.2025 13:19 Ответить
08.12.2025 13:28 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХААХАХХ

ото Трамп перетворив все в ШАПІТО. Таке враження що США і Україна воюють і США схиляє Україну до капітуляцію хоча саме уже здалось

СЮР
08.12.2025 13:20 Ответить
Пін понг....
08.12.2025 13:20 Ответить
чекають, поки трамп продавить Україну.
08.12.2025 13:21 Ответить
Театр абсурду триває!
08.12.2025 13:22 Ответить
Короче крайним делают бубочку. Трамп согласен, русня не против, окружение бубочки тоже вроде не против. Приближенных бубочки филигранно выведи из игры. Теперь осталось дать последнему внятные гарантии возможного второго срока или хотя бы гарантии спокойного существования и сохранения непосильно нажитого.
08.12.2025 14:15 Ответить
 
 