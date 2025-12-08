2 616 20
Умеров о переговорах в США: Задачей было получить информацию о диалоге Штатов и РФ в Москве
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал подробности переговоров, проведенных в США.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.
По словам Умерова, сегодня президенту Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Реально Умеров козу водить...
Він що для цього у президенти йшов?
Але шланг - не кращий інструмент під час війни. Тим більше, дірявий.
".....Об этом пишет обозреватель по вопросам внешней политики газеты The Guardian Саймон Тисдал.
«По своим собственным неясным причинам Дональд Трамп, другая национальная угроза, на прошлой неделе предложил ему спасительную нить. Однако Путин отверг ее.
Эти два дурака заслуживают друг друга», - отметил эксперт."
Син Трампа про корупцію в Україні та втечу українських багатіїв до Монако:
"Найдивовижніше, свідком чого я був: цього літа я зі своєю прекрасною дівчиною їздив у Монако. 50% суперкарів - Bugatti, Ferrari та інші - з українськими номерами.
Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Там були злидні. І ось - бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів.
Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається. Коли я бачу, що майже кожен номерний знак у Монако - український, стає ясно: багаті втекли