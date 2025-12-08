РУС
2 616 20

Умеров о переговорах в США: Задачей было получить информацию о диалоге Штатов и РФ в Москве

Умеров рассказал о деталях переговоров в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал подробности переговоров, проведенных в США

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сегодня президенту Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Топ комментарии
+7
Так от Трамп каже, що людішкі ЗЄ були у захваті від угоди. 😁 То типу ЗЄ текст не осилив.

Реально Умеров козу водить...
08.12.2025 09:17 Ответить
+7
Коли вже звільнять цього пройдисвіта схожого на бандита з підворітні? Ну от як можна взагалі призначати на державні пости з такою пикою, біографією і такими звязками як в Умєрова? Ну от коли ви на нього дивитесь що ви відчуваєте? Я огиду і загрозу.
08.12.2025 09:21 Ответить
+5
Як завжди від зебанди НІЧОГО крім бла-бла-бла
08.12.2025 09:14 Ответить
Задачею було не повертатись в Україну!
08.12.2025 09:09 Ответить
Ну шо, дядько,отримав всі драфти?
08.12.2025 09:51 Ответить
Складається,враження що Умєром мяко знімає з себе відповідальність і замаскововано підхалімством на зе перекладає
08.12.2025 09:11 Ответить
Як завжди від зебанди НІЧОГО крім бла-бла-бла
08.12.2025 09:14 Ответить
Випитував? - ну й як? - радий його бачити без петлі на шиї
08.12.2025 09:16 Ответить
Так от Трамп каже, що людішкі ЗЄ були у захваті від угоди. 😁 То типу ЗЄ текст не осилив.

Реально Умеров козу водить...
08.12.2025 09:17 Ответить
Коли вже звільнять цього пройдисвіта схожого на бандита з підворітні? Ну от як можна взагалі призначати на державні пости з такою пикою, біографією і такими звязками як в Умєрова? Ну от коли ви на нього дивитесь що ви відчуваєте? Я огиду і загрозу.
08.12.2025 09:21 Ответить
Коли цей цирк при припинится , коли ворог щоночі знищує нашу енергетику ? взяли рашиськуий план дмітрієва відкофа і обговорюють чорт зна що ,замість того щоб так званий президент заявив що ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ніколи не дамо ворогу лізти в нашу Конституцію ,ніколи не будем розброюватись в одностороньому порядку.Але де там для "найвеличнішого " і чебурека понад усе зберегти власну ср-ку.
08.12.2025 09:22 Ответить
От ти хочеш, щоб ЗЄ отак взяв на себе відповідальність, як гарант Конституції?

Він що для цього у президенти йшов?
08.12.2025 09:30 Ответить
А які умови будуть для людей, що живуть на Донбасі, якщо ці сорти віддадуть Донбас? Повинно бути відшкодування вартості жилого фонду, моральні відшкодування. І все це за рахунок Трампа!!!
08.12.2025 09:28 Ответить
Умєров самий розумний з усіх зелених тупнів
08.12.2025 09:30 Ответить
З точки зору, як відпетляти від халепи, так.

Але шланг - не кращий інструмент під час війни. Тим більше, дірявий.
08.12.2025 09:32 Ответить
Язиком оригіналу:
".....Об этом пишет обозреватель по вопросам внешней политики газеты The Guardian Саймон Тисдал.

«По своим собственным неясным причинам Дональд Трамп, другая национальная угроза, на прошлой неделе предложил ему спасительную нить. Однако Путин отверг ее.

Эти два дурака заслуживают друг друга», - отметил эксперт."
08.12.2025 09:38 Ответить
5 канал 🇺🇦
@5channel
·
18 год
Син Трампа про корупцію в Україні та втечу українських багатіїв до Монако:

"Найдивовижніше, свідком чого я був: цього літа я зі своєю прекрасною дівчиною їздив у Монако. 50% суперкарів - Bugatti, Ferrari та інші - з українськими номерами.

Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Там були злидні. І ось - бачиш, як заарештовують другу людину в державі за розкрадання сотень мільйонів доларів.

Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається. Коли я бачу, що майже кожен номерний знак у Монако - український, стає ясно: багаті втекли
08.12.2025 09:42 Ответить
какая крутая задача была у умерова, под покровом ночи пробрался в информационное логово противника
08.12.2025 09:48 Ответить
Раніше було нічого про Україну без України.
08.12.2025 09:51 Ответить
Американці ознайомили чебура-мародера з усією інформацією, яку мають на нього і зєлєнскава. І дають можливість добровільно і мирно усунутись від влади. Збереження життя і накраденого не гарантують. В цьому проблема
08.12.2025 10:03 Ответить
задача була , відвідати маєток і родичів
08.12.2025 10:05 Ответить
в Україну воно повертатися не збирается....Хатинка, родина, громадянство усе в США
08.12.2025 10:09 Ответить
 
 