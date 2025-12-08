Умеров о переговорах в США: Задачей было получить информацию о диалоге Штатов и РФ в Москве

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал подробности переговоров, проведенных в США.

Об этом он сообщил в Telegram

Детали

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сегодня президенту Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

