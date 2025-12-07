Американские военные изучают украинский опыт войны, - Хегсет
Американские военные анализируют использование автономных боевых систем в войне в Украине, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки в собственных оборонных стратегиях.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хэгсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Военного министерства США в соцсети Х.
Что говорит Хэгсет?
"Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом", - отметил Хэгсет.
Хегсет подчеркнул, что вместе с развитием автономных систем все большее значение в военной сфере будут приобретать технологии искусственного интеллекта.
Увеличение оборонных расходов
Глава Пентагона также подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов странами-партнерами США. Он отметил, что Вашингтон совместно с союзниками стремится выстроить глобальный оборонный щит, способный эффективно защищать от угроз в разных регионах мира.
"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - подчеркнул он.
Позвольте мне выступить адвокатом Америки. Вы знаете откуда у вас в бюджете деньги берутся? И как их растянуть на все расходы. США, просто, не тянут финансово роль мирового лидера. Они давно тратят на много больше чем зарабатывают. Мир меняется на глазах. Уже, практически, негде черпать деньги из воздуха. Колоний нет. Лидерства в экономике и науке нет. Только уровень потребления остался. Китай накладывает пандовскую лапу на Индию, Африку и Ю. Америку. В отличии от остальных президентов Трамп немножечко старается жить по доходам. А для этого бросают лишние, по их мнению, расходы.
Но змея кусает себя за хвост. Закукливаясь США сами рубят заинтересованность в их авторитете и денежной единице. Звезда США закатывается и они стремительно идут в разряд крупнейшей региональной державы
у боксі - нічому не навчишся без спарінгу
так саме із війною...