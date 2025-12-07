Американские военные изучают украинский опыт войны, - Хегсет

Американские военные анализируют использование автономных боевых систем в войне в Украине, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки в собственных оборонных стратегиях.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хэгсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Военного министерства США в соцсети Х.

Что говорит Хэгсет?

"Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом", - отметил Хэгсет.

Хегсет подчеркнул, что вместе с развитием автономных систем все большее значение в военной сфере будут приобретать технологии искусственного интеллекта.

Увеличение оборонных расходов

Глава Пентагона также подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов странами-партнерами США. Он отметил, что Вашингтон совместно с союзниками стремится выстроить глобальный оборонный щит, способный эффективно защищать от угроз в разных регионах мира.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - подчеркнул он.