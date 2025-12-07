РУС
Американские военные изучают украинский опыт войны, - Хегсет

Пит Хегсет об опыте войны в Украине

Американские военные анализируют использование автономных боевых систем в войне в Украине, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки в собственных оборонных стратегиях.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хэгсет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Военного министерства США в соцсети Х.

Что говорит Хэгсет?

"Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом", - отметил Хэгсет.

Хегсет подчеркнул, что вместе с развитием автономных систем все большее значение в военной сфере будут приобретать технологии искусственного интеллекта.

Увеличение оборонных расходов

Глава Пентагона также подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов странами-партнерами США. Он отметил, что Вашингтон совместно с союзниками стремится выстроить глобальный оборонный щит, способный эффективно защищать от угроз в разных регионах мира.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - подчеркнул он.

Американські військові повинні аналізувати використання Tomahawk у війні в Україні.
Цікаво, а "досвід війни", коли союзники "в спину" б"ять, та змушують голіруч воювать, американці теж вивчають?
+5
Зараз важко зрозуміти хто в вас країни-партнерами та союзники, шулєри грьобани.
Американські військові повинні аналізувати використання Tomahawk у війні в Україні.
++. Эффективное применение Томагавков в затяжной войне ещё никак не исследовалось.
Алкаш кончений.
Зараз важко зрозуміти хто в вас країни-партнерами та союзники, шулєри грьобани.
Цікаво, а "досвід війни", коли союзники "в спину" б"ять, та змушують голіруч воювать, американці теж вивчають?
У нас немає союзників. Хто ж лікар Україні, що не підписала жодного союзного договору? Бо кримінальне життя воно дорожче було за майбутнє країни Успішні люди собі побудують майбутнє будь де і в будь якій країні. А решта буде звинувачувати у негараздах кого завгодно. Свою зброю треба було мати, а не купу мєнтів
Досвід Сцирського?((((
За це платити треба Томагавками і вивчати досвід їх використання! Бо коли вам треба стане, може виявитись, що вони вже не ефективні! І це ще я не писав про ганьбу Америки з таким підлим продажним керівництвом!
це ще я не писав про ганьбу Америки з таким підлим продажним керівництвом!

 Позвольте мне выступить адвокатом Америки. Вы знаете откуда у вас в бюджете деньги берутся? И как их растянуть на все расходы. США, просто, не тянут финансово роль мирового лидера. Они давно тратят на много больше чем зарабатывают. Мир меняется на глазах. Уже, практически, негде черпать деньги из воздуха. Колоний нет. Лидерства в экономике и науке нет. Только уровень потребления остался. Китай накладывает пандовскую лапу на Индию, Африку и Ю. Америку. В отличии от остальных президентов Трамп немножечко старается жить по доходам. А для этого бросают лишние, по их мнению, расходы.
Но змея кусает себя за хвост. Закукливаясь США сами рубят заинтересованность в их авторитете и денежной единице. Звезда США закатывается и они стремительно идут в разряд крупнейшей региональной державы
Це як вчитися сексу по картинках.
що є то є
Эти картинки нужно запретить, ну как педофилию. Их насмотришься, а потом оказывается то она ниже ростом, то у тебя нога затекла
Хто читає CNN знає, що США створють і підрозділи, і самі бесппілотники. Можливо вони підпишуть з нами договір на передачу їм технологій, та дадуть нам за це традиційний собачий пеніс.
омериканці тупі, це всі вже поняли без задорного навіть...

у боксі - нічому не навчишся без спарінгу
так саме із війною...
А на який чорт вам український досвід? Український досвід ведення війни - оборона. Україна не збиралася ні на кого нападати, на відміну від )(уйла, жовтомордої агресивної мавпи та трампофюрера, которий має "види" на Канаду, Гренландію, Панамський канал. Ваша воєнна доктрина ідентична кацапській. Тож переймати досвід киздуйте до друга "валод'ї". У Вашингтоні другу "валод'є" від трапу літака даже червону доріжку вистелять - досвід підлабузництва перед масовим системним вбивцею )(уйлом вже самі набули, без чиєї небуть допомоги.
