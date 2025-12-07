Американські військові вивчають український досвід війни, - Гегсет

Американські військові аналізують використання автономних бойових систем у війні в Україні, щоб надалі врахувати ці напрацювання у власних оборонних стратегіях.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Воєнного міністерства США у соцмережі Х.

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Що каже Гегсет?

"Ми бачимо в Україні автономність. Ми, наша армія, навчаємось на цьому", - зауважив Гегсет.

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Гегсет наголосив, що разом із розвитком автономних систем дедалі більшого значення у воєнній сфері набуватимуть технології штучного інтелекту.

Збільшення оборонних витрат

Очільник Пентагону також підкреслив необхідність збільшення оборонних витрат країнами-партнерами США. Він зазначив, що Вашингтон спільно з союзниками прагне вибудувати глобальний оборонний щит, здатний ефективно захищати від загроз у різних регіонах світу.

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"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", - наголосив він.