США та Китай відкриють нові канали зв’язку між військовими, - Гегсет
Сполучені Штати та Китай мають намір створити нові канали зв'язку між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".
Про це заявив глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Очільник Пентагону зауважив, що після зустрічі лідера США Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів цього тижня "настільки ж позитивну" зустріч із міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.
США і Китай націлені на добрі стосунки
"Ми з адміралом згодні, що мир, стабільність і добрі стосунки - найкращий шлях уперед для наших двох великих і могутніх країн", - зазначив Гегсет у соцмережі Х.
Він також процитував Трампа, який сказав, що його історична зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".
"Міністерство війни робитиме те саме - мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини", - наголосив Гегсет.
Передбачені додаткові зустрічі
Резюмуючи, він зазначив, що обидві сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації цих зусиль з координації.
Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.
