США та Китай відкриють нові канали зв’язку між військовими, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет

Сполучені Штати та Китай мають намір створити нові канали зв'язку між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".

Про це заявив глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Очільник Пентагону зауважив, що після зустрічі лідера США Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів цього тижня "настільки ж позитивну" зустріч із міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.

США і Китай націлені на добрі стосунки

"Ми з адміралом згодні, що мир, стабільність і добрі стосунки - найкращий шлях уперед для наших двох великих і могутніх країн", - зазначив Гегсет у соцмережі Х.

Він також процитував Трампа, який сказав, що його історична зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

"Міністерство війни робитиме те саме - мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини", - наголосив Гегсет.

Передбачені додаткові зустрічі

Резюмуючи, він зазначив, що обидві сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації цих зусиль з координації.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Китай (5012) Пентагон (1478) США (24706) Гегсет Піт (102)
Топ коментарі
+6
Очередной вечный мир. Ну, на неделю думаю хватит.
02.11.2025 09:05 Відповісти
+3
Мало викормити потенційного ворога треба його ще і озброїти.
02.11.2025 09:14 Відповісти
+2
Паскуднішої новини годі було й чекати. Чи всі розуміють, що це обʼєднання трьох диктаторів для нового поділу світу. Це фініш.
02.11.2025 09:14 Відповісти
02.11.2025 09:05 Відповісти
Вічний мир - дружба - жвачка
02.11.2025 09:11 Відповісти
Якшо з Китаєм "вічний" мир - то може більше допомогти Україні?
02.11.2025 09:14 Відповісти
02.11.2025 09:14 Відповісти
Мм а як тоді ви опишете шо кацапські війскові були присутні в штаб квартирі НАТО до 2022 року ? Байден шо був диктатором чи як ?
02.11.2025 09:45 Відповісти
Ця 'тройка' звісно може перечавити всіх на своєму шляху, але перекинеться разом з 'екіпажем'. Бо хто з них корінний, а хто пристяжні!!, якщо всі троє амбіційні і неадекватні.
02.11.2025 09:55 Відповісти
Немае там ніякого об'єднання. І Трампу до повноцінного диктатора ще дуже далеко.
02.11.2025 10:49 Відповісти
02.11.2025 09:14 Відповісти
Китайці отримають інфу, якої ще не мають, про зброю сша і через певний час сша за це заплатить
02.11.2025 09:19 Відповісти
то не зв'язок...то член в дупі, повільний та змащений
02.11.2025 09:21 Відповісти
Спостерігається загальна тенденція до зростання авторитаризму порівняно з демократіями, що може призвести до подальшого поширення автократії за принципом "доміно".
02.11.2025 09:28 Відповісти
Представляю як китайці зараз ржуть над тупими америкосами
02.11.2025 09:59 Відповісти
США та Китай відкриють нові канали зв'язку між військовими, - СВІТОВА ДИКТАТУРА ДИКТАТОРСЬКИХ РЕЖИМІВ. ЦЕ ОСНОВА ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, АЛЕ НЕ МИРУ
02.11.2025 10:01 Відповісти
02.11.2025 10:50 Відповісти
Тайвань такий, - а що так можна було?
02.11.2025 10:30 Відповісти
нічого неочікуванного ...ЄС та і світу , треба напрягтися , принаймі до закінчення каденції трампа ...
02.11.2025 11:01 Відповісти
 
 