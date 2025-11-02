США та Китай відкриють нові канали зв’язку між військовими, - Гегсет

Сполучені Штати та Китай мають намір створити нові канали зв'язку між військовими "для деконфлікту і деескалації будь-яких питань, що виникають".

Про це заявив глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Очільник Пентагону зауважив, що після зустрічі лідера США Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, він провів цього тижня "настільки ж позитивну" зустріч із міністром національної оборони Китаю Дон Джуном у Малайзії.

США і Китай націлені на добрі стосунки

"Ми з адміралом згодні, що мир, стабільність і добрі стосунки - найкращий шлях уперед для наших двох великих і могутніх країн", - зазначив Гегсет у соцмережі Х.

Він також процитував Трампа, який сказав, що його історична зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

"Міністерство війни робитиме те саме - мир через силу, взаємну повагу і позитивні відносини", - наголосив Гегсет.

Передбачені додаткові зустрічі

Резюмуючи, він зазначив, що обидві сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації цих зусиль з координації.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

