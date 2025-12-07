Дональд Трамп-младший не исключает, что его отец может выйти из мирного процесса по Украине
Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, предполагает, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев.
Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп может отойти от мирного процесса
Когда его спросили, верит ли он, что его отец - президент США может дистанцироваться от войны в Украине, Трамп-младший ответил:
"Я думаю, что это возможно, но что хорошо в моем отце и что уникально в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он сделает. Он непредсказуем".
В то же время сын американского президента добавил, что не верит, что Украину "бросят".
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Венс не казав що хоче премію миру,
є все ж таки сподівання що маразм якій є трампа, немає у Венса
Бог в поміч !
Скатєртю дорожка !
Попутного .... вітра в спину !
і т.д.
коли ця руда потвора вже позбавить нас своєї уваги ?!
.
Вже зараз 16 !!! лиш 16 відсотків усіх американців за політику Трампа миру за роздачі українських земель ***** ...
А чому - добре пояснив Чалий , (посилання нижче) . Для американців- земля це свята власність ( доречі , як справжнім українцям) Мій батько з кулаків на Полтавщині - я знаю, як він про землю у совкорежимі зітхав. Особливо, коли урожаї та м"ясо сам відправляв вагонами до Москви... А ми привозили йому ковбаску поласувати , погостювавшина Крмеляндії...
Саме тут про це й не тільки, якщо навіть вовку нагнуть трампісти - Чалий у Залмаєва
А треба правильно читати...що сказав синок Трампа!!
Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ВІН НЕ ЗНАЄ, що він зробить. Він непередбачуваний". Джерело: https://censor.net/ua/n3589142
весь такий заунепереджуваний !
По - английски
Путин такие намеки умеет читать
Путину Трамп дал карт - бланш
Разнести Украину
Что путин и делает
Каждый день
С преудовольствием
Тактику новую придумал
Которая нас в итоге закопает
Кацапы будут разносить по городу
Взялись за ФАСТОВ
Разнесли его
Теперь очередь КРЕМЕНЧУГА
И так потихоньку вынесут сначала к чертям собачьим небольшие города
А потом возьмутся и за большие
А мы будем ТОЧЕЧНО бить по нефтебазам
Большего идиотизма нельзя и придумать
Кацапы завтра сделают подземные сховища
Подземные заводы
Куда будете бить?
А кацапы сначала разнесут инфраструктуру
А потом возьмутся за ДОМА ,ЗА ЖИЛЫЕ ДОМА
И вот это будет самое страшное
Вы подумали - куда мы переселим миллионы людей?
Миллионы украинцев под землю не переселишь
Кто - нибудь в этой стране начнет мыслить стратегически?
Или все так втянулись жить в войне?
Я пишу с 24 февраля
Что только отстранение от власти Зеленского
Приведет к переменам
А мне все пишут про законы!!!!!
****.....и
Вы ВСЕ ХОТИТЕ СДОХНУТЬ ПО ЗАКОНУ?
Или хотите выжить ,нарушив законы
И убрать ЗЕЛЕНСКОГО ,который ВСЕ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ НАРУШАЕТ С ПЕРВОГО ДНЯ!!!!!!!!
В катастрофе выживает тот, кто принимает решения
Идущие порой вразрез и со здравым смыслом
И с законами
Про крестик и трусы не буду писать..
Но явно пришло время выбирать ....
То,что сделали немцы и японцы
Японцы разнесли к ху ...ПЕРЛ - ХАРБОР
А немцы нанесли удары по всем аэродромам вблизи границы
Умницы!!!!
А если ты не разнес аэродромы и самолеты
То ты уже проиграл
И Сталин бы тоже проиграл
Если бы не союзники
Но союзники тогда готовы были воевать
А сейчас не будут
1000 % не будут
За мафиозную страну никто воевать не будет!!!!!
..
Все так.
Але не забуваємо ХТО надав засоби ППО і ракети до них , які кожної ночі збивають фашистські ракети .