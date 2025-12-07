РУС
Дональд Трамп-младший не исключает, что его отец может выйти из мирного процесса по Украине

президент США Трамп с сыном Дональдом

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, предполагает, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев. 

Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Трамп может отойти от мирного процесса 

Когда его спросили, верит ли он, что его отец - президент США может дистанцироваться от войны в Украине, Трамп-младший ответил:

"Я думаю, что это возможно, но что хорошо в моем отце и что уникально в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он сделает. Он непредсказуем".

В то же время сын американского президента добавил, что не верит, что Украину "бросят".

Читайте также: США разделили "мирный план" на четыре части - NYT

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также: Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Топ комментарии
+16
да поскрей бы трамп вообще вышел из этого мира в мир иной
показать весь комментарий
07.12.2025 19:26 Ответить
+8
Та вже вийдіть з чату, меркантильні довб..би.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:34 Ответить
+5
та виходьте вже, бо тільки допомагаєте своєю позицією расії. Головне - магазін не заиняйте.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да поскрей бы трамп вообще вышел из этого мира в мир иной
показать весь комментарий
07.12.2025 19:26 Ответить
Не дає переможникам перемогти.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:28 Ответить
Що ти тут забув,обмудку?
показать весь комментарий
07.12.2025 19:51 Ответить
Працює він тут. Я спостерігаю хто його лайкнув.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:19 Ответить
..кацапсяче..!! Ти вже і тут засвітився?!
показать весь комментарий
07.12.2025 20:10 Ответить
Тоді на його місце прийде Венс. Визначитися, хто з них гірший, - не в моїх силах.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:38 Ответить
сподіваюсь у ху*ла нема на Венса компромата,
Венс не казав що хоче премію миру,
є все ж таки сподівання що маразм якій є трампа, немає у Венса
показать весь комментарий
07.12.2025 19:57 Ответить
Венс мабуть не буде панькатися з європкою як Трамп .
показать весь комментарий
07.12.2025 20:17 Ответить
Твої слова та Богу у вуха !
показать весь комментарий
07.12.2025 20:12 Ответить
+💯 👍🏿!

Бог в поміч !
Скатєртю дорожка !
Попутного .... вітра в спину !
і т.д.

коли ця руда потвора вже позбавить нас своєї уваги ?!

.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:22 Ответить
Чого рашка і добивається.І досить успішно добивається
показать весь комментарий
07.12.2025 19:27 Ответить
Але закінчаться кляті канікули й не потеплішає ситуація для Трампа вже в 2026 ...
Вже зараз 16 !!! лиш 16 відсотків усіх американців за політику Трампа миру за роздачі українських земель ***** ...
А чому - добре пояснив Чалий , (посилання нижче) . Для американців- земля це свята власність ( доречі , як справжнім українцям) Мій батько з кулаків на Полтавщині - я знаю, як він про землю у совкорежимі зітхав. Особливо, коли урожаї та м"ясо сам відправляв вагонами до Москви... А ми привозили йому ковбаску поласувати , погостювавшина Крмеляндії...
показать весь комментарий
07.12.2025 19:47 Ответить
Навіщо оця маячня пафосна?Пох на трампа,нам допомога американська потрібна
показать весь комментарий
07.12.2025 19:58 Ответить
Допомога зараз залежiть вiд Трампа.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:07 Ответить
пафоса маячня- це політика Трампа? так а прийде 2026 рік - лютий - березень тоді згадаєте
показать весь комментарий
07.12.2025 20:22 Ответить
Я думаю що в сша останні вибори були рік назад. Тепер в сша настала автократія і Тромба мало хвилює чого там хоче американський народ. Побачите, Тромб ще продлить собі термін а потім піде на третій строк. А чому ні? Всі його друзі- диктатори на яких Тромб рівняється це можуть а він чому ні
показать весь комментарий
07.12.2025 20:07 Ответить
Через півроку, проміжні вибори до конгрессу, де більшість, скоріше всього візьмуть демократи. Тому, ні
показать весь комментарий
07.12.2025 20:12 Ответить
"Мій батько з кулаків на Полтавщині " ... Не було на Полтавщині кулаків шановна , там куркулі господарювали , а кулаки десь по ізбам на парашії снохачєством страдали .
показать весь комментарий
07.12.2025 20:18 Ответить
Петух от петуха недалеко падает - майже кацапська приказка
показать весь комментарий
07.12.2025 19:29 Ответить
Тобто,вирішив але ще не оголосив(
показать весь комментарий
07.12.2025 19:30 Ответить
Та краще б вже вийшов, бабуїн дементний!!!
показать весь комментарий
07.12.2025 19:31 Ответить
та виходьте вже, бо тільки допомагаєте своєю позицією расії. Головне - магазін не заиняйте.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:32 Ответить
До речі, там же звучалт що допомогу в Україні поосто крадуть. Тому магазин вже зачінився. Так шо можете перемагати своїм коштом, якщо америка заважає.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:50 Ответить
Маєте на увазі "воєнторг" для НАТО і кредитні спілки?
показать весь комментарий
07.12.2025 19:51 Ответить
Якого процесу? Пересилання нам кур'єром забаганок від ху@ла? Цей процес уже всіх залюбив до печінок.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:32 Ответить
Так він ше ж не починав - так розминка
показать весь комментарий
07.12.2025 19:32 Ответить
Та вже вийдіть з чату, меркантильні довб..би.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:34 Ответить
Так Трамп. в мирному процесі щодо України, виступає як путінський рекетир!
показать весь комментарий
07.12.2025 19:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I-LjtpUGJes

Саме тут про це й не тільки, якщо навіть вовку нагнуть трампісти - Чалий у Залмаєва
показать весь комментарий
07.12.2025 19:39 Ответить
Трамп получил от ФИФА футбольную премию мира и теперь может спокойно играть в гольф со своей деменцией.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:39 Ответить
Дональд Трамп-молодший не виключає, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України І ТИМ САМИМ НА ЦІЛИЙ СВІТ ЗАЯВИТИ "ЛЮДИ ДОБРІ ,Я ОБІ,,,РАВСЯ ПО САМІ ВУХА "
показать весь комментарий
07.12.2025 19:40 Ответить
Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний". Джерело: https://censor.net/ua/n3589142

А треба правильно читати...що сказав синок Трампа!!
Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ВІН НЕ ЗНАЄ, що він зробить. Він непередбачуваний". Джерело: https://censor.net/ua/n3589142
показать весь комментарий
07.12.2025 20:14 Ответить
Ні, він спочатку по самі помідори надасть Бубачке потужні гарантії безпеки, по самі гланди. А потім прийде новий президент США, скаже "а какога хера???". І все відмінить. Делов-то.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:41 Ответить
так цеж вже було!(с)
показать весь комментарий
07.12.2025 19:42 Ответить
Навіть синуля дипломатично підтвердив що батя ******** 🤔
показать весь комментарий
07.12.2025 19:43 Ответить
непередбачуваний, непередчуваний, непереддоторканий, непередпахнучий і непередмислимий

весь такий заунепереджуваний !
показать весь комментарий
07.12.2025 19:46 Ответить
Так он давно вышел
По - английски
Путин такие намеки умеет читать
Путину Трамп дал карт - бланш
Разнести Украину
Что путин и делает
Каждый день
С преудовольствием
Тактику новую придумал
Которая нас в итоге закопает
Кацапы будут разносить по городу
Взялись за ФАСТОВ
Разнесли его
Теперь очередь КРЕМЕНЧУГА
И так потихоньку вынесут сначала к чертям собачьим небольшие города
А потом возьмутся и за большие
А мы будем ТОЧЕЧНО бить по нефтебазам
Большего идиотизма нельзя и придумать
Кацапы завтра сделают подземные сховища
Подземные заводы
Куда будете бить?
А кацапы сначала разнесут инфраструктуру
А потом возьмутся за ДОМА ,ЗА ЖИЛЫЕ ДОМА
И вот это будет самое страшное
Вы подумали - куда мы переселим миллионы людей?
Миллионы украинцев под землю не переселишь
Кто - нибудь в этой стране начнет мыслить стратегически?
Или все так втянулись жить в войне?
Я пишу с 24 февраля
Что только отстранение от власти Зеленского
Приведет к переменам
А мне все пишут про законы!!!!!
****.....и
Вы ВСЕ ХОТИТЕ СДОХНУТЬ ПО ЗАКОНУ?
Или хотите выжить ,нарушив законы
И убрать ЗЕЛЕНСКОГО ,который ВСЕ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ НАРУШАЕТ С ПЕРВОГО ДНЯ!!!!!!!!
В катастрофе выживает тот, кто принимает решения
Идущие порой вразрез и со здравым смыслом
И с законами
Про крестик и трусы не буду писать..
Но явно пришло время выбирать ....
показать весь комментарий
07.12.2025 19:47 Ответить
Что делают военные в первую очередь в случае войны?
То,что сделали немцы и японцы
Японцы разнесли к ху ...ПЕРЛ - ХАРБОР
А немцы нанесли удары по всем аэродромам вблизи границы
Умницы!!!!
А если ты не разнес аэродромы и самолеты
То ты уже проиграл
И Сталин бы тоже проиграл
Если бы не союзники
Но союзники тогда готовы были воевать
А сейчас не будут
1000 % не будут
За мафиозную страну никто воевать не будет!!!!!

..
показать весь комментарий
07.12.2025 20:12 Ответить
Трампи можуть йти всі - щоб не чекати "ТРПи - ПНХ"
показать весь комментарий
07.12.2025 19:54 Ответить
Так.
Все так.
Але не забуваємо ХТО надав засоби ППО і ракети до них , які кожної ночі збивають фашистські ракети .
показать весь комментарий
07.12.2025 19:55 Ответить
Нехай радий недоумок не те що вийде з мирного процесу, хай піде з цього світу як найшвидше !Тварюка недороблена,обісрав не тільки Америку як наддержаву,а і здоровий глузд!!!
показать весь комментарий
07.12.2025 19:55 Ответить
Мрія всіх "я сам не воюю, але воювати треба до кордонів 91-го"
показать весь комментарий
07.12.2025 19:57 Ответить
Ще один виб***док заквакав з фашистського гнізда. Да нах хай краще Тромб йде ніж колошматить своїми погрозами Україну і Європу. По мойму Тромб і його команда фашистів вже чітко заявила що вони роблять все щоб продати Україну. Ще й на Європу почали давити щоб Європа не допомагала Україні, мовляв заважає ''миру''. Зараз що з Фашингтону що з моцкви одні і ті ж наративи йдуть один в один даже без змін.
показать весь комментарий
07.12.2025 19:57 Ответить
Забув сказати що Тромб мало того що продає Україну, так ще й пропихує в Європі ультраправих у владу. Тобто закладає підгрунтя для окупації Європи. Агент Краснов робить точнісінько те чого бажали рашисти виступаючи на пропагандистських каналах. Видно )(уйло гарно забашляв Тромбу і його обмудкам
показать весь комментарий
07.12.2025 20:03 Ответить
Дональд Трамп-молодший такий самий покидьок як і його батько.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:00 Ответить
звездобольство у них симейное.....
показать весь комментарий
07.12.2025 20:00 Ответить
Мінуси?
показать весь комментарий
07.12.2025 20:09 Ответить
І тебе *****. І батю твого *****.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:11 Ответить
Трамп - це головна перша і друга помилка США в 21 столітті. Наслідки будуть жорсткими. Крайніх правих популістів, швидше за все замінять крайні ліві і тоді настане ще "веселіше" життя.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:13 Ответить
І що поміняється? Він і так вже вийшов, жодної допомоги Україні
показать весь комментарий
07.12.2025 20:14 Ответить
А Трамп не може вийти у вікно?
показать весь комментарий
07.12.2025 20:19 Ответить
Почитайте повністю виступ сина Трампа. Він зокрема сказав що в Монако більшість суперкара таких як Феррарі, Ламборджині на українських номерпх, що друга людина в країні крала мільйони доларів американської допомоги, що багатії-злодії втекли з країни залишивши воювати селян. Таки є зерно правди в його словах
показать весь комментарий
07.12.2025 20:21 Ответить
It is indeed surprising that he is still part of it.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:21 Ответить
У однієї з моїх пацієнток коли деменція почалася, так вона теж стала капець яка непередбачувана.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:22 Ответить
Що х-ло накаже, те Трамп i зробить. Нiчого нового.
показать весь комментарий
07.12.2025 20:24 Ответить
 
 