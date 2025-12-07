Дональд Трамп-младший не исключает, что его отец может выйти из мирного процесса по Украине

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, предполагает, что его отец может дистанцироваться от урегулирования войны РФ против Украины, заявляя, что этот вопрос не является приоритетом для американцев.

Об этом он сказал во время выступления на Дохийском форуме, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп может отойти от мирного процесса

Когда его спросили, верит ли он, что его отец - президент США может дистанцироваться от войны в Украине, Трамп-младший ответил:

"Я думаю, что это возможно, но что хорошо в моем отце и что уникально в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он сделает. Он непредсказуем".

В то же время сын американского президента добавил, что не верит, что Украину "бросят".

Мирный план США

