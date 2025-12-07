Дональд Трамп-молодший не виключає, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, припускає, що його батько може дистанціюватися від врегулювання війни РФ проти України, заявляючи, що це питання не є пріоритетом для американців.

Про це він сказав під час виступу на Дохійському форумі, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп може відійти з мирного процесу

Коли його запитали, чи вірить він, що його батько - президент США може дистанціюватися від війни в Україні, Трамп-молодший відповів:

"Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний".

Водночас син американського президента додав, що не вірить, що Україну "покинуть".

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