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Дональд Трамп-молодший не виключає, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України

президент США Трамп із сином Дональдом

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, припускає, що його батько може дистанціюватися від врегулювання війни РФ проти України, заявляючи, що це питання не є пріоритетом для американців. 

Про це він сказав під час виступу на Дохійському форумі, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп може відійти з мирного процесу 

Коли його запитали, чи вірить він, що його батько - президент США може дистанціюватися від війни в Україні, Трамп-молодший відповів:

"Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний".

Водночас син американського президента додав, що не вірить, що Україну "покинуть".

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Мирний план США

  • 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Топ коментарі
+35
да поскрей бы трамп вообще вышел из этого мира в мир иной
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07.12.2025 19:26 Відповісти
+12
Що ти тут забув,обмудку?
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07.12.2025 19:51 Відповісти
+11
Та вже вийдіть з чату, меркантильні довб..би.
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07.12.2025 19:34 Відповісти

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