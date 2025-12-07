Дональд Трамп-молодший не виключає, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України
Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, припускає, що його батько може дистанціюватися від врегулювання війни РФ проти України, заявляючи, що це питання не є пріоритетом для американців.
Про це він сказав під час виступу на Дохійському форумі, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп може відійти з мирного процесу
Коли його запитали, чи вірить він, що його батько - президент США може дистанціюватися від війни в Україні, Трамп-молодший відповів:
"Я думаю, що це може бути, але що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний".
Водночас син американського президента додав, що не вірить, що Україну "покинуть".
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+35 Псамметих II
показати весь коментар07.12.2025 19:26 Відповісти Посилання
+12 Мосий Шило
показати весь коментар07.12.2025 19:51 Відповісти Посилання
+11 Старый зольдат
показати весь коментар07.12.2025 19:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль