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Умєров про переговори у США: Задачею було отримати інформацію про діалог Штатів та РФ у Москві
Секретар РНБО Рустем Умєров розповів подробиці переговорів, проведених у США.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - йдеться в повідомленні.
За словами Умєрова, сьогодні президенту Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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Реально Умеров козу водить...