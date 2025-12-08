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Новини Мирні перемовини
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Умєров про переговори у США: Задачею було отримати інформацію про діалог Штатів та РФ у Москві

Умєров розповів про деталі переговорів у США

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів подробиці переговорів, проведених у США

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, сьогодні президенту Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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Умєров розповів про деталі переговорів у США

Автор: 

США (26804) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+18
Так от Трамп каже, що людішкі ЗЄ були у захваті від угоди. 😁 То типу ЗЄ текст не осилив.

Реально Умеров козу водить...
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08.12.2025 09:17 Відповісти
+17
Коли вже звільнять цього пройдисвіта схожого на бандита з підворітні? Ну от як можна взагалі призначати на державні пости з такою пикою, біографією і такими звязками як в Умєрова? Ну от коли ви на нього дивитесь що ви відчуваєте? Я огиду і загрозу.
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08.12.2025 09:21 Відповісти
+14
Задачею було не повертатись в Україну!
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08.12.2025 09:09 Відповісти

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