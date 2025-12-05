РУС
Новости Мирные переговоры
1 545 13

Россия продолжит войну, если мирное урегулирование невозможно, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит "специальную военную операцию", если не удастся достичь целей мирным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Песков отметил, что российские войска демонстрируют "хорошую динамику". "Поэтому, если мы не сможем решить проблему мирным путем и достичь поставленных целей, мы продолжим СВО и сделаем все необходимое для защиты наших интересов", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, позиция Кремля не изменилась после саммита президентов США и РФ на Аляске. В то же время он добавил, что Россия "готова проявлять гибкость для поиска решения", оставляет открытыми переговоры и заинтересована в работе над проектом документа, подготовленного командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

Песков Дмитрий (2047) война в Украине (7123)
Топ комментарии
+4
Регулярні обстріли москви радикально змінять думку цього полупокера.
Де наші ракети???????
показать весь комментарий
05.12.2025 15:19 Ответить
+4
Так їх цілі - це знищення України тим чи іншим шляхом.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:23 Ответить
+4
Пясков, можеш заспокоїтись - цілей СВО не вдастся досягнути ні мирним, ні немирним шляхом)
показать весь комментарий
05.12.2025 15:27 Ответить
От це навряд! Тільки масове знищення окупантів на території України змінить їхню думку.
Можливо знищення ГосДури під час засідання та Кремля разом з Пуйлом та Піськом поможе. але на це ніхто не ризикне.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:29 Ответить
Наші ракети з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:32 Ответить
А було можливе? - ви ж викотили капітуляцію а не мир
показать весь комментарий
05.12.2025 15:20 Ответить
Цей шакал потім першим кричатиме «Акєла промахнулся»!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:21 Ответить
мирне врегулювання з Гітлером , привело б до розстрілу рашистських "пілоток- мамаш " ,котрі народили в рази більших кровопивців української крові ,як нацистські злочинці.Зокрема "трупіна"
показать весь комментарий
05.12.2025 15:24 Ответить
Самі нє отдадітє - сілой забєрьом.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:25 Ответить
Більше м'яса-більше фарша.Не своє - не жаль.Бабы ещё нарожают.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:35 Ответить
Перефразовуючи Піськова це ,,Ми в любому випадку окупуємо Україну. Але якщо через мирну угоду то наші кацапи остануться живі,, Що до українців то нас вбиватимуть у любому випадку. Чи зараз під час спротиву, чи після ,,мирної угоди,, згноять по лагерях. Але спротив хоч дає змогу вбивати у відповідь.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:39 Ответить
Україна також продовжить війну поки не знищить кілька мільйонів кацапів та не звільнить усі свої території!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:41 Ответить
Смерть клятим ворогам!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:43 Ответить
 
 