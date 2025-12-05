Россия продолжит войну, если мирное урегулирование невозможно, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит "специальную военную операцию", если не удастся достичь целей мирным путем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Песков отметил, что российские войска демонстрируют "хорошую динамику". "Поэтому, если мы не сможем решить проблему мирным путем и достичь поставленных целей, мы продолжим СВО и сделаем все необходимое для защиты наших интересов", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, позиция Кремля не изменилась после саммита президентов США и РФ на Аляске. В то же время он добавил, что Россия "готова проявлять гибкость для поиска решения", оставляет открытыми переговоры и заинтересована в работе над проектом документа, подготовленного командой бывшего президента США Дональда Трампа.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
