Россия продолжит войну, если мирное урегулирование невозможно, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит "специальную военную операцию", если не удастся достичь целей мирным путем.

Песков отметил, что российские войска демонстрируют "хорошую динамику". "Поэтому, если мы не сможем решить проблему мирным путем и достичь поставленных целей, мы продолжим СВО и сделаем все необходимое для защиты наших интересов", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, позиция Кремля не изменилась после саммита президентов США и РФ на Аляске. В то же время он добавил, что Россия "готова проявлять гибкость для поиска решения", оставляет открытыми переговоры и заинтересована в работе над проектом документа, подготовленного командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Мирный план США

