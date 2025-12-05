РУС
Макрон прокомментировал утечку разговора о "предательстве" США в отношении Украины: "Единственный, кто не хочет мира - это Россия. Потому что она хочет все"

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикации о якобы "слитой" беседе европейских лидеров, в которой обсуждались опасения, что США могут поступиться интересами Украины и Европы в переговорах с Москвой.

Об этом он сказал в комментарии французским СМИ во время визита в Китай, передает Цензор.НЕТ.

Макрон заявил, что видит "все эти слухи, которые всплывали в последние дни". Он подчеркнул, что "единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу остается неизменным".

Президент Франции добавил, что США нужны европейцы для мирных усилий, в частности из-за обсуждения санкций, замороженных российских активов и предоставления гарантий безопасности.

"Нам нужно не недоверие, а сотрудничество - ради Украины, международного права и нашей собственной коллективной безопасности", - подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что пока Москва не заинтересована в реальных переговорах: "Единственный, кто не хочет мира - это Россия. Потому что она хочет "все". Если смотреть реалистично - сейчас мы не в ситуации, которая способствует тому, чтобы Россия села за стол переговоров. Поэтому мы считаем, что нужно поддерживать военные усилия, продолжать переговоры для подготовки мира, но и усилить давление - особенно на российскую экономику".

Что предшествовало?

Лидеры Франции и Германии в начале этой недели в телефонном разговоре с представителями ключевых европейских стран и Украины высказывали опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о якобы недоверии президента Франции Эмманюэля Макрона к американским переговорщикам, участвующим в консультациях по завершению войны в Украине.

