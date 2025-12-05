РУС
2 133 20

Дмитриев прокомментировал слова Мерца об "играх" Кремля: "Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне и упрямой тупостью"

Кирилл Дмитриев

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев насмешливо отреагировал на цитируемые в СМИ слова канцлера Германии Фридриха Мерца, якобы сказанные в утечке разговора европейских лидеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х переговорщика.

Он сосредоточил внимание на фразе, которую приписывают Мерцу - что они, мол, "ведут игру - и с вами, и с нами" (имея в виду Украину и Европу). Дмитриев заявил:

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, да вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью", - написал он.

Что предшествовало?

Лидеры Франции и Германии в начале этой недели в телефонном разговоре с представителями ключевых европейских стран и Украины высказывали опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о якобы недоверии президента Франции Эммануэля Макрона к американским переговорщикам, участвующим в консультациях по завершению войны в Украине.

