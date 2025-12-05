РУС
В Кремле ожидают ответа США по мирным переговорам

Кремль: новый раунд переговоров с США еще не определен

Помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что дата нового раунда переговоров со спецпосланцем США Стивом Уиткоффом еще не определена, а телефонный разговор Путина с Трампом может быть организован при первой же возможности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Понимаете, это все очень легко организуется. Вы вспомните, как организовался Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов по телефону или на очной встрече, то это все будет сделано достаточно быстро", - сказал он.

Помощник Путина пояснил, что сейчас российская сторона ждет реакции США по итогам переговоров, которые состоялись 2 декабря.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

путин владимир (32521) Трамп Дональд (7193) переговоры с Россией (1394)
+2
Зустрічі заради зустрічей. Просто щоб домовитися домовлятися далі.
05.12.2025 09:23 Ответить
+1
США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс Справи як в Даніїї
05.12.2025 09:42 Ответить
+1
касапи вимагають від свого агента Краснова порішати свій Мюнхен-25 наподобі Мюнхен-38
05.12.2025 09:43 Ответить
Зустрічі заради зустрічей. Просто щоб домовитися домовлятися далі.
05.12.2025 09:23 Ответить
Що так спішете,- навалили кучу , забирайте все після себе і самі забирайтеся. А потім репарація і суд .
05.12.2025 09:24 Ответить
Від України не очікують, тому що кацапнею керує якесь *****, а Україна з різними там *******, чи старими меринами не спілкується.
05.12.2025 09:26 Ответить
Включають дурачка - реакція США на рашку добра
05.12.2025 09:28 Ответить
валэрій соловєй теж здувся

так обіцяв, що команда "прогресорів", яку він представляє, посуне васіліча "нє сєгодня, так завтра"

а тепер каже "сіла солому ломіт"

достойний нащадок дєкабрістов !
05.12.2025 09:36 Ответить
У нас СМИ сообщали, что пуйло отверг план Трампа и тот в ярости от этого.
Так какой ответ ждут на болотах и на что, если переговоры типа были сорваны?
05.12.2025 09:36 Ответить
США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс Справи як в Даніїї
05.12.2025 09:42 Ответить
касапи вимагають від свого агента Краснова порішати свій Мюнхен-25 наподобі Мюнхен-38
05.12.2025 09:43 Ответить
А українцям залишається очікувати комбінованої атаки рашистів на ці вихідні і загострення по всій лінії фронту.
05.12.2025 09:56 Ответить
Загострення по всій лініі фронту вже третій рік, ви мабуть гальмуєте?
05.12.2025 10:26 Ответить
рашистська гкбнява гнида ,кровопивця української крові ,зробила переговори і очікування розмов із рашистською агентурою при Білому домі частиною окупаційної політики проти України....нікуя ця собака не хоче миру.Очікування,на яке він вказує є для дальнішої війни в Україні і окупації України...
05.12.2025 10:11 Ответить
 
 