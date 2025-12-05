В Кремле ожидают ответа США по мирным переговорам

Помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что дата нового раунда переговоров со спецпосланцем США Стивом Уиткоффом еще не определена, а телефонный разговор Путина с Трампом может быть организован при первой же возможности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Понимаете, это все очень легко организуется. Вы вспомните, как организовался Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов по телефону или на очной встрече, то это все будет сделано достаточно быстро", - сказал он.

Помощник Путина пояснил, что сейчас российская сторона ждет реакции США по итогам переговоров, которые состоялись 2 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп об Украине: Война в конечном итоге будет урегулирована

Мирный план США

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине возможен только при гарантиях суверенитета, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер