В Кремле ожидают ответа США по мирным переговорам
Помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что дата нового раунда переговоров со спецпосланцем США Стивом Уиткоффом еще не определена, а телефонный разговор Путина с Трампом может быть организован при первой же возможности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
"Понимаете, это все очень легко организуется. Вы вспомните, как организовался Анкоридж, за три дня, и все договорились. Как только создадутся предпосылки для контактов президентов по телефону или на очной встрече, то это все будет сделано достаточно быстро", - сказал он.
Помощник Путина пояснил, что сейчас российская сторона ждет реакции США по итогам переговоров, которые состоялись 2 декабря.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
